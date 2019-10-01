Владимир Путин: Объединить усилия

Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам XVIII Совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - иностранных партнеров ФСБ, которое проходит сегодня в Сочи.

– Сегодня важно объединять усилия спецслужб в борьбе с общими вызовами и угрозами. Среди ключевых задач — создание эффективной системы противодействия терроризму, экстремизму и трансграничной преступности, выявление и ликвидация каналов финансирования незаконных вооруженных формирований и поставок им оружия. И, конечно, необходимо наращивать сотрудничество в пресечении пропаганды радикализма и насилия, в том числе в сети Интернет, – говорится в официальном приветствии главы государства.

По информации сайта kremlin.ru