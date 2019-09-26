Испытание эскроу-счетами

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной. Обсуждалась ситуация с финансированием в строительной отрасли, в частности, привлечение средств граждан для строительства жилья с использованием эскроу?счетов.

Работать по новой схеме могут 95 крупнейших банков страны, из них этим хотят заниматься только 39. При том процедура рассмотрения заявки на открытие эскроу-счета затягивается на 12 дней больше. Регулятор советует рассматривать за полтора месяца, а средний срок - 67 дней. Треть отказов поступает из-за недостаточной финансовой устойчивости застройщика.

Набиуллина подчеркнула, что у банков пока недостаточно опыта для работы по новой схеме, поскольку 80% застройщиков до этого не пользовались кредитами банков, «им нужно учиться». Она отметила, что из 120 млн кв. метров возводимого жилья около 57% достраиваются ещё по старой схеме, 14% уже переходят на эскроу-счета, а способ финансирования ещё 30% пока не определен.

- Мы видим, что привлекаются деньги на счета эскроу, сейчас около 35 миллиардов рублей. И уже заключено более 340 кредитных договоров на сумму больше 300 миллиардов рублей на кредитование застройщиков, - сказала она.

Глава Центробанка отметила также наличие торможения внедрения новой методики финансирования в малых городах и населенных пунктах.

Иван Зароков.