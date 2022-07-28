Ваш кошелек

С точностью до копейки

В структуре начисляемой в квитанции платы за ресурсы на общедомовые нужды лишь незначительная их часть идет на освещение лестничных клеток, мытье полов и отопление подъездов. С 1 сентября жители начнут оплачивать ОДН в полном объеме, и главной возможностью снизить платежи станет наведение порядка с учетом потребляемых ресурсов. В помощь уфимцам еще в 2021 году было создано ООО «Городская абонентская служба». В круг ее задач входит проверка показаний квартирных приборов учета отопления, горячего водоснабжения и электроэнергии.

В структуре платы за ОДН основной объем занимает стоимость горячей воды, поэтому внимание «Городской абонентской службы» сконцентрировано именно на этом ресурсе. Работы ведутся по зонам снабжения главных поставщиков – МУП «Уфимские инженерные сети» и БашРТС. Последним для проверок было выбрано 167 домов с наибольшим потреблением коммунальных услуг, где уже проверено 2,5 тысячи квартирных счетчиков горячей воды. В зоне МУП УИС обследовано 759 МКД, составлено 50 тысяч актов контрольного обследования приборов учета ГВС и 9 тысяч актов их ввода в коммерческую эксплуатацию. Для предотвращения махинаций с квартирными водосчетчиками установлено 16,8 тысячи пломб роторного типа, сигнализирующих о незаконном демонтаже прибора, и 18,6 тысячи антимагнитных пломб, не позволяющих вмешаться в их работу.

- В ходе проверок мы столкнулись с весьма широким спектром нарушений и технических проблем, влияющих на точность работы приборов учета, - говорит директор ООО «Городская абонентская служба» Уфы Павел Кузнецов. – Среди них, помимо собственно технической неисправности оборудования, можно назвать неправильную установку приборов учета против движения потока воды, истечение нормативных интервалов поверки, механические повреждения и прямое вмешательство в работу приборов путем установки магнитов. Информацию обо всех выявленных проблемах мы передаем в ресурсоснабжающие организации, которые выполняют корректировки. Составляются акты, на основе которых поставщики ресурсов устанавливают режим платы по нормативу либо делают доначисления.

В обязанности сотрудников «Городской абонентской службы» входит поквартирный обход потребителей для снятия показаний и проверки их правильности, документирование факта отсутствия или установки индивидуальных приборов учета, не реже 2 раз в год или поквартально. Работа ведется по составленным графикам или по заявкам от старших по дому или управляющих компаний.

- Наша главная задача сейчас – настройка и улучшение инструмента, на котором работают наши агенты, то есть Bitrix24, куда поступает вся информация о проверках и актуальном состоянии оборудования по учету коммунальных ресурсов в квартирах домов, – говорит Павел Кузнецов. – Важно, чтобы собранные данные быстро формировались в отчет и передавались в ресурсоснабжающие организации. Если говорить про онлайн-сервис в виде специального приложения, то его разработка планируется на втором этапе. Смысл и задача будет заключаться в удобном сервисе оплаты всех ресурсов, получении онлайн-квитанций и аналитике расходов по году.