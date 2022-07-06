Война как отдельная жизнь

В Национальном музее идет выставка «Артефакты человека войны».

«В палатке было прекрасно. Каждая вещь помещалась на своем месте. Хорошо вычищенные и смазанные салом автоматы висели на желтых палочках, изнутри подпиравших палатку. Противогазы и вещевые мешки, поставленные в головах вместо подушек, были покрыты чистыми суровыми утиральниками. При выходе из палатки стояло ведро, покрытое фанерой. На фанере в большом порядке помещались кружки, сделанные из консервных банок, целлулоидные мыльницы, тюбики зубной пасты и зубные щетки в разноцветных футлярах с дырочками. Был даже в алюминиевой чашечке помазок для бритья, и висело маленькое круглое зеркальце». Так описывает быт разведчиков Валентин Катаев в повести «Сын полка».

Все эти детали, возможность жить в блиндаже или землянке хотя бы с минимальным комфортом, личные вещи были очень важны для тех людей, которые когда-то защищали Москву, Ленинград и Сталинград, не щадили своих жизней в тяжелых сражениях за Орел и Белгород, Харьков, Кенигсберг... И сегодня найденные поисковиками, например, мужской одеколон, именная бритва, мундштук советского солдата, немецкая зубная щетка, граненый стакан, эмалированные кружки, складные ножи, часы, личный перевязочный набор красноармейца, банки от немецких мясных консервов, зеркало, изготовленное из очковой обоймы противогаза позволяют нам вспомнить о них, представить, каким счастьем, возможно, было не спеша побриться и почистить зубы, выкурить сигарету или трубку, щегольнуть трофейной зажигалкой...

Также на местах раскопок и при архивной работе обнаруживается немало ценных документов: на выставке можно увидеть личные вещи девушки-диверсантки, убитой немцами, письмо и извещение о смерти немецкого солдата, извещение о пропаже без вести...

Не менее важна была каждая деталь, каждая характеристика любого оружия или предмета снаряжения: от этого в немалой степени зависел успех выполнения боевой задачи и жизнь солдата. Найденная поисковиками русская трехлинейная винтовка Мосина и обоймы с патронами, советские и немецкие противопехотные, минометные и противотанковые мины, гранату, немецкий пулемет, советский ручной пулемет Дегтярева, бытылка от коктейля Молотова, станковый пулемет «Максим» - немые свидетели наступлений, окружений, засад и прорывов, кровопролитных боев за знаменитую Сапун-гору или безымянные высоты дают возможность представить, что, рискуя каждую минуту нарваться на пулю, предательскую мину, море огня, наши прадеды продолжали жить, думать и сражаться.

Есть здесь и «похоронка», которую с тяжелым сердцем почтальон должен был вручить матери или жене погибшего бойца, и извещение о переходе в регулярную часть из партизанского отряда (значит, наши войска отбили территорию у врага!).

«Поисковое движение России» как общероссийская общественная организация по увековечению памяти погибших при защите Отечества существует в России с 2013 года, однако среди неравнодушных энтузиастов деятельность по поиску павших солдат Красной армии началась фактически сразу после окончания Великой Отечественной войны. Поисковая деятельность возникла как ответ на определенный спрос в современном обществе. К сожалению, нередко происходят невольные и намеренные искажения истории войны. Цифровизация повлияла как положительно, так и отрицательно на восприятие реалий военных лет: открытых источников стало больше, но их обработка и интерпретация - сложнее. Именно поэтому исследование материального мира человека войны через поисковую работу на местах сражений Великой Отечественной приобретает все большую актуальность.

Работа по поиску останков погибших солдат и артефактов войны имеет много общего с деятельностью «классического археолога». (Хотя если археологов волнует материальная культура человечества в целом, то поисковика волнует судьба каждого отдельно взятого павшего солдата.) Отправной точкой и тех, и других исследований является архивная работа, которая чаще всего начинается в крупнейшем архивном учреждении России - Центральном архиве Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ). Волнующий поисковиков период Великой Отечественной войны включает здесь 10 951 948 архивных документов, и все поисковые экспедиции в самом начале своего планирования опираются на данные архивов, мемуаров, военной литературы. И очень важно, чтобы во время поисковых раскопок действительно применялись археологические методики, ведь всего лишь через 20 лет добытые материалы начнут приобретать статус археологических предметов.

- Выезжая в поля, мы используем специфический технический инструментарий, - рассказал «УВ» представитель соорганизаторов выставки - поискового отряда «Ватан». - Помимо лопаты - главного орудия археолога, мастерков, кисточек, ножей поисковики пользуются щупами (это стальной прут длиной 1-3 мм, диаметром 6-8 мм). Путем «прощупывания» местности (погружения щупа в грунт) по звуку удара наконечника о предмет возможно определить его материал. Щуп, в особенности глубинный, является незаменимым инструментом для поиска неучтенных захоронений солдат. Также применяем металлоискатели, GPS-трекеры.

Если заложенные шурфы располагают необходимым наличием материала, то можно переходить к полноценным раскопкам с применением знаний стратиграфии. Перед началом раскопочных работ происходит фотофиксация объекта исследования. Иногда уже на поверхности видны остатки фортификационных сооружений: траншеи и ходы сообщений (блиндажи, ниши для солдат), стрелковые ячейки, пулеметные площадки, минометные окопы, артиллерийские площадки, закрытые огневые сооружения и наблюдательные пункты. Последние исследования в поисковом движении показывают, что наибольший результат дает сплошное исследование территории путем выноса грунта до материка из каждой видимой впадины. Даже в обыкновенных воронках от взрывов можно найти тела погибших солдат и местных жителей.

Расширение археологической методики в поисковой работе может пролить свет на многие неизвестные эпизоды Великой Отечественной войны.

Екатерина КЛИМОВИЧ.