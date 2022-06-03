Чего в детях не хватает?

Ребенок вырастает, может случиться так, что его жизненный путь и личностные качества окажутся совсем не такими, как надеялись родители. И хорошо, если он вопреки ожиданиям станет успешным актером, сотрудником полиции, бизнесменом или строителем. Или успех приходит, а счастья все равно нет, или отношения между выросшими детьми и постаревшими родителями далеки от нормальных… Так какие же качества нужно воспитывать в детях в первую очередь и чего особенно не хватает сегодняшнему «поколению next»? Об этом «УВ» решили спросить уфимцев.

Александр Столяров, учитель математики физико-математического лицея №93, заслуженный учитель Республики Башкортостан и России:

- Как и во все времена - честность, трудолюбие, ответственность, уважение к старшим, патриотизм. Сегодня наблюдается стремление переложить ответственность за образование и воспитание чад на кого-то другого, чаще всего на школу. Но пример родителей первостепенен, так что будет неудивительно, если и дети не будут ответственными. Многим дома не хватает общения, совместных занятий – будь то походы в лес или в театр, спорт или рукоделие: и старшее, и младшее поколение чаще общаются с гаджетами, чем друг с другом. Между тем отношение к жизни, личностные качества и даже любовь к родине - на 90 процентов все идет из семьи.

Роберт Бикбулатов, тренер по греко-римской борьбе спортивной школы №31, мастер спорта СССР:

- Нужно воспитывать обыкновенное уважение к себе, к родителям и вообще к старшим, трудолюбие, самодисциплину. Как сказал Александр Суворов, дисциплина – мать победы! Как на борцовском ковре, так и в жизни. Без этого ничему серьезному научить невозможно.

Ревмир Хасанов, предприниматель:

- Смелость. Смелость высказывать свое мнение, настаивать, аргументировать, браться за дело (в том числе совершенно новое) и доводить его до конца. Ну и человеческие качества, конечно: доброту, порядочность. Сегодня немало людей, которые думают, что без этого можно обойтись, что нужно только уметь демонстрировать силу, но в конце концов это приводит к неудачам, возможно, даже большим, чем денежные потери.

Алия Хуснутдинова, мама троих детей:

- Нужно воспитывать умение собираться в трудной ситуации, держать удар. Без этого сегодня не обойтись. И вообще самостоятельность в самых разных обстоятельствах: например, умение самим создавать позитив в своей жизни, а не ждать, что придет аниматор, позвонит подруга, родители куда-то повезут – и станет весело. Вообще умение радоваться жизни, в том числе мелочам, как выясняется, тоже надо воспитывать. А родители много работают, и им тоже надо иногда отдыхать.

Ирина Шарипова, преподаватель английского языка:

- Хорошие оценки в школе, всевозможные секции и - все это правильно, если требования не слишком завышены: тогда можно получить обратный результат. Но мало кто задумывается о воспитании доброты, а возможно, и порядочности, умения ставить себя на место другого. И может получиться так, что выросший ребенок продемонстрирует недостаток этих качеств, в том числе по отношению к родителям. Раньше эти качества взращивали в человеке книги, фильмы… Кто сегодня осилит книгу «Белый Бим Черное Ухо» - ведь это так грустно? Кто будет проникаться страданиями животных из произведений Э. Сетона-Томпсона (или хотя бы полностью прочитает программные произведения Достоевского)? А ведь именно так мы учились сочувствовать. Все любят веселые истории со счастливым концом, но жизнь не всегда бывает такой…

Наталья Чевпецова, заведующая отделением для подростков Республиканского психоневрологического центра, врач-психотерапевт высшей категории:

- К сожалению, немалая часть детей, подростков, да и взрослых людей сегодня страдают от различных неврозов, не могут в полной мере раскрыть свои таланты и проявлять чувства. Родителям нужно помнить, что их роль в жизни ребенка очень важна, и в первую очередь важен их собственный пример, поступки и убеждения. Нужно не только стараться исполнить желания ребенка: это может перейти в потворствование не самым лучшим привычкам и склонностям. Необходимо воспитывать силу воли, умение преодолевать лишения, отказы, научить трудиться, познакомить с правилами общества, в котором мы живем, и научить их уважать.

Екатерина КЛИМОВИЧ.