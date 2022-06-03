Этапы Теплого

Озеро Теплое знакомо не только местным жителям, но всем горожанам: жарким летом оно привлекает любителей отдохнуть на природе, а зимой заполняется сотнями диких уток. После многократных обращений жителей с просьбой благоустроить территорию, здесь провели несколько общественных слушаний и в этом году приступили к разработке проекта, состоящего из двух этапов.

– Инорс развивается, растет, в год вводится не меньше 15 тысяч кв.м. жилья. А озеро единственный центр притяжения для отдыха жителей Инорса, но до сих пор оставалось неблагоустроенным. Прошлой осенью, когда проходили общественные слушания по выбору места, жители практически единогласно выбрали именно Теплое, – говорит заместитель начальника Управления капитального строительства администрации города Ильдус Габбасов.

Первым этапом идет обустройство линейного сквера по улице Баландина от Мушникова до озера. Всего лишь пару месяцев назад распологались заброшенный пустырь с небольшим оврагом и стихийная автостоянка, к которой водители добирались буквально по тропинкам. А в сухую солнечную погоду мамы с колясками прогуливались в поисках тенечка. Словом, ничем не примечательный, но привлекательный в перспективе участок нового и развивающегося микрорайона. Сейчас же перед глазами совсем другая картина.

– Купили квартиру еще на этапе строительства, но пока не было детей, не задумывались о значении парков, зон отдыха. Казалось, сел в машину и поехал в лучшие парки города погулять… Когда родился ребенок, стало понятно, что мест для детского отдыха в округе нет. Небольшие горки и площадки во дворе вскоре дочери надоели. Прошлым летом уже задумывались о переезде, но услышали, что вскоре у нас построят парк. Нередко ведь бывает так, что на словах одно, а на деле – другое, поэтому периодически выхожу к строителям, спрашиваю что да как, – рассуждает местный житель Александр Бочкарев.

Техника сюда заехала в конце апреля. Первым делом предстояло подготовить территорию: вскрыть старый асфальт, демонтировать бордюрные камни, убрать старые деревья. Кроме того, пришлось также засыпать небольшой овражок. Все это заняло всего пару недель и сейчас уже готовится основание под покрытие. По словам специалистов, земля не болотистая, вывозить и засыпать не пришлось, а потому работы идут быстро. И все же некоторые сложности, конечно же, есть.

– Больше всего времени уходит на работы с коммуникациями. Много силовых кабелей, питающих близлежащие дома и львиная часть отведенного времени уходит на шурфовку, поиск линий. Хотя они и указаны на картах, но порой от указанной отметки отличаются на десятки сантиметров, – говорит мастер подрядной организации «Уралагротехсервис» Олег Крючков.

На этом предприятии он уже 14 лет занимается благоустройством и отделкой фонтанов, обустройством скверов, пешеходных дорожек из плитки и брусчатки. Принимал участие в возведении фонтанов «Журавли», «Часы». Здесь из-за близости водоема фонтан не запланирован, но проект сквера и без того интересный.

Он предполагает устройство освещенных пешеходных дорожек, которые свяжут улицу Мушникова и берег озера линейным сквером. Планируется создать условия и для активного отдыха детей и подростков. Будут сооружены скейт-парк, футбольное поле, навесной амфитеатр. Также обустроят бесплатный пляж. В сквере предусмотрены площадки с качелями, зона отдыха и настольных игр у навеса с универсальным павильоном, игровая зона с батутами. От сквера до озера можно будет пройти пешком, для этого проложат тротуары и установят освещение. Автомобильные проезды уже перенесены вдоль жилых домов так, чтобы не пересекали пешеходные маршруты. Общая площадь работ 2,72 га. По осени в рамках проекта «Зеленая Башкирия» будут высажены деревья и кустарники, характерные для нашего климата, на клумбах появятся многолетние цветы.

Работы ведутся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекту «Жилье и городская среда». В общей сложности на них выделено почти 192 миллиона рублей и будут завершены к концу сентября.

По словам Ильдуса Габбасова, у озера, к которому примыкает линейный сквер, большой рекреационный потенциал, который в данный момент практически не использовался (не считая двух пляжей). Из-за находящихся на противоположной стороне высоковольтных линий закольцевать его не получается, но надо брать максимум из того, что возможно. Благоустройство самого водоема – второй этап большого проекта, по которому там будет расположатся 250-метровый гребной канал, работающий круглогодично, смотровая площадка, места для отдыха для всех возрастов.

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.