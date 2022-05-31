Прогулки в ожидании чуда

Нетерпеливые мальчишки поглядывают на небо: опять солнышко спряталось, когда же потеплеет и можно будет искупаться? А водоем – вот он, как говорится, рукой подать. Но пока не только подростки, но и студенты, и молодые семьи, и пары старшего возраста облюбовали уже похорошевший и облагороженный парк «Кашкадан».

Особенно полюбились смотровые и прогулочные пирсы из лиственницы, расположенные вдоль береговой линии. Их ровно семь, как и лепестков в цветке курая - символа дружбы и единения народов республики. Конструкция прочная, из металлического каркаса, о безопасности не стоит беспокоиться.

На одном из причалов скоро возобновится работа детской секции парусного спорта, на другом - расположится лодочная станция. Еще немного, и здесь можно будет покататься на лодках, катамаранах и сапбордах.

Конечно же, главный объект парка - озеро, и сейчас водоем стал чистым и будет таковым на протяжении 50 лет. Для этого Кашкадан осушили и вывезли из него около 40 грузовиков ила, грязи и бытового мусора. Также специалистами были проведены дноуглубительные работы и сооружен глиняный замок, позволяющий сохранять в озере постоянный уровень воды.

- Очень уютно стало, чисто, просторно. Подруга приезжает ко мне из села Муксиново и говорит: «Какая ты счастливая, и в городе живешь, и на свежем воздухе»! – поделилась Фануза Бикташева.

Она – молодая мама, вместе с супругом – консультантом одной фирмы, приобрели двухкомнатную квартиру в новостройке. Сын Айратик появился как раз через неделю после новоселья.

- Пять лет шла реконструкция, но мы приходили сюда на прогулки, несмотря на рев экскаватора, – рассказывает пенсионерка Зинаида Петровна. – На Кашкадане выросли мои дети и внуки. Это, можно, сказать, наша маленькая родина. Рада, что благоустройство подходит к концу!

Мальчишек радостный народ осваивает новые перголы с качелями, вихрем проносится на велосипедах. Девочки проезжают мимо на роликах, держась за руки.

- Мне очень нравится, как преобразился парк, особенно впечатляет береговая зона. Ждем не дождемся окончания работ и хорошей погоды! – поделилась впечатлениями Алия Хисамова.

Техническое открытие парка запланировано ко Дню города.

Ирина ЕВГЕНЬЕВА.