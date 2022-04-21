Да будет свет... газ и дороги

Грядет летний сезон, а вместе с ним – упорная работа в садах и огородах, значение которой в нынешних условиях только возрастает. Именно поэтому трудности, с которыми сталкиваются современные дачники, становятся объектом пристального внимания со стороны руководства региона.

- Самые распространенные проблемы, характерные, наверное, для всех товариществ, касаются качества дорог, электричества, кадастровых работ, вывоза мусора и обеспечения стабильной финансовой деятельности: отсутствия должников, регулярного поступления платы за предоставленные услуги, - отметил председатель садового некоммерческого товарищества «Утес» (село Нагаево) Виктор Нестеренко.

Как показал круглый стол «Жизненная среда садовода – инфраструктура», проблемы бесперебойного функционирования коммуникаций, а также сортировки и утилизации мусора напрямую связаны с экологической безопасностью. Способами хранения ТКО, в частности, интересовались представители садового товарищества «ВНЗМ».

- Вы можете выбрать как контейнерную площадку, так и бункер, - разъяснил заместитель министра природопользования и экологии РБ Азат Басыров. – При этом согласно постановлению правительства республики № 282, в случае приобретения накопителя вам будут предоставлены субсидии из регионального бюджета на возмещение 90% потраченных денег.

Отметим, что данные меры распространяются на затраты не только нынешнего года, но и предыдущего. Субсидии также касаются строительства линий электропередачи, трансформаторных подстанций, систем автоматизированного контроля и учета энергии, водо- и газоснабжения, внутренних дорог, а также кадастровых мероприятий.

С проблемой утилизации вредных предметов столкнулись и в Иглинском районе. Так, председатель СНТ «Дружба-2» Светлана Малаева сообщила, что большую часть твердых отходов в товариществе составляет пластик. Следовательно, необходима установка специальных контейнерных сеток. Также существует проблема с вывозом мусора.

- Все садовые некоммерческие товарищества заключают договоры с региональным оператором в качестве юридических лиц. Я думаю, что сетки для пластика входят в категорию элементов сбора твердых отходов, следовательно, вы тоже можете рассчитывать на возврат затраченных средств, - пояснил Азат Басыров. – Если вы хотите снизить оплату по нормативам за вывоз ТКО, то вам следует установить контейнер для раздельного сбора мусора. Дальше, исходя из объема накопившихся отходов, вы имеете возможность совместно с регоператором регулировать размер суммы и платить меньше. Скажу больше – у нас есть юрлица, которые смогли проработать этот аспект так, что им вообще не приходится оплачивать вывоз.

Отдельным блоком обговорили аспект газификации. В первую очередь, по мнению специалистов, ее инициаторам необходимо удостовериться, что все члены товарищества желают провести газоснабжение. Решение должно быть подтверждено соответствующим протоколом.

- От этого зависят дальнейшие действия, в том числе и объем денежных расходов, - отметил заместитель генерального директора по строительству и инвестициям ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Евгений Сельянов.

Важным моментом является и определение границ при проведении коммуникаций.

- Если речь идет о бесплатной догазификации, то газопровод в данном случае доводится до пределов земельного участка СНТ, - продолжил Сельянов. – Внутри границ члены товарищества проводят систему газоснабжения за свой счет.

Не менее остро стоит вопрос состояния дорожной инфраструктуры. Здесь все зависит от собственника, определить которого не всегда представляется возможным. Так, общая протяженность подъездных дорог в СНТ составляет почти 1600 километров (из них 190 - регионального и муниципального значения). Большинство из них находятся в удовлетворительном состоянии, а их содержание осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда. Имеется более 100 километров дорог местного значения, 56 из которых нуждаются в ремонте. Еще одну категорию – пути в собственности садовых товариществ (в общей сложности – 127 километров) также необходимо «подлатать». А ведь есть еще и бесхозяйные дороги, которые ведут к 870 СНТ. А это ни много ни мало – расстояние в более чем 1000 километров!

- К сожалению, невозможно привлечь бюджетные средства для их содержания. Садовые товарищества могут своими силами, за счет членских взносов обслуживать и ремонтировать бесхозяйные дороги. Но нужна заинтересованность администрации. В данный момент прорабатывается вопрос постановки таких дорог на учет. Самый верный путь - осуществить процедуру по их оформлению в муниципальную собственность, - сказала начальник отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ Венера Биглова.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.