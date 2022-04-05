Шьем по фигуре

Из России уходят (по крайней мере, временно) такие марки, как H&M, Mango, Zara, Bershka, Marks & Spencer, Adidas, Puma, Nike, Massimo Dutti, Pull and Bear, Monki, Weekday... и заслужившая язвительные комментарии блогеров Chanel. Но не открывает ли это новые возможности для российских производителей одежды?

Да, Как отметил глава Башкортостана Радий Хабиров, легкая промышленность республики вообще демонстрирует хорошие темпы развития. Это в том числе результат региональной программы поддержки легпрома, которая реализуется третий год.

На днях глава региона посетил некоторые предприятия отрасли в Уфе, в том числе и компанию по производству женской одежды MadyArt.

Своим видением перспектив рынка женской одежды и путей решения проблем с «УВ» поделился ее генеральный директор Ильшат Сафиуллин.

- Европейские бренды покинули нас только что, а вы существуете… сколько лет? Как решились на конкуренцию с Европой, Китаем, Вьетнамом?

- Скорее все-таки с Европой. А у многих европейцев уже давно идет тенденция к снижению издержек, и они отшивают свои модели на фабриках в том же Китае, Вьетнаме, Бангладеш, где при огромных объемах уследить за качеством сложно.

Но начнем сначала. Нам уже 29 лет, все началось в 1993 году, когда была основана фирма Mary Stone. Тогда конкуренции было мало, все было просто: купить ткань, пошить красивую вещь – платье, жакет – и продать. Однако ошибки, допущенные в управлении, привели компанию к кризису. Кардинально изменить ситуацию позволили серьезные изменения, в том числе в структуре собственников и управленцев, а в 2013 году произошел ребрендинг - так и появился бренд Mady Art. Мы продолжатели традиций Mary Stone, при этом сохранили весь персонал, места продаж и клиентскую базу в 11 городах России, в том числе Уфе, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Самаре, Тюмени, Ростове, Сургуте, Тольятти, Нижнем Новгороде. Однако подход к созданию коллекций поменялся: стал более промышленным и коммерческим. То есть мы исходим не только из видения и желаний дизайнеров, что несомненно очень важно, а в том числе и из потребностей покупателей - они изучаются через отдел продаж и спроса в рознице и интернет-магазин. И анализ потребностей говорит о том, что нашим женщинам чаще нужны не нечто остромодное, а современная классика, элегантность и одежда для работы в офисе.

- Действительно, тот «писк моды», что недавно продавался во всех бутиках, явно не был рассчитан на взрослых женщин: кислотные цвета, нередко - примитивный крой с какой-то одной «фишкой»…

- Если производишь на весь мир, это самый верный путь: здесь невозможно учитывать параметры чьей-то фигуры. Преимущество местных производителей - в том, что мы как раз шьем именно на фигуры россиянок.

- Какова производительность компании?

- Четыре коллекции, около 600 моделей и порядка 90 тысяч изделий в год. От 30 до 50% из этого - новые модели. Причем одна шьется в количестве 120-150 штук на страну в размерной сетке 42-52. Я считаю это преимуществом: у нашей покупательницы мало шансов столкнуться с другой женщиной в такой же блузке. Сейчас готовится летняя коллекция: произвели капсулу за неделю - отправили в салон. Капсула - совокупность моделей, объединенных стилем, цветом, дизайном, - их можно носить вместе и комбинировать. В капсуле не может быть цветов или фасонов, которые совершенно не сочетаются друг с другом.

- Итак, дело идет, а время дает новые возможности, но любое производство - постоянное решение проблем…

- Одна из них - дефицит квалифицированных кадров. Найти швею в принципе можно, а вот высококвалифицированную - большая проблема. Тут важны и качество, и скорость работы. Или промышленный художник-дизайнер, который умеет чувствовать моду, ценности компании и настроение покупателя, или конструктор одежды, который видит, как превратить красивый эскиз в лекала - они тоже «штучный товар». К нам на практику приходят студенты колледжа технологии и дизайна, и это очень хорошо: так они начинают понимать, что такое настоящее производство. Некоторые выпускники кафедры технологии и конструирования одежды УГНТУ и колледжа остаются у нас и под руководством опытных сотрудников тоже становятся передовиками производства.

- А как обстоят дела с оборудованием? Закупить новое теперь будет нелегко...

- Недавно мы завершили первую стадию модернизации. Приобрели новые площади для производства, что позволило правильно организовать потоки производственных линий - это способствует повышению производительности труда и качества. Закупили самое современное японское и немецкое оборудование, например прямострочные машины Juki DLL 9000, с автоматической системой настроек, что позволяет не дожидаться механика, чтобы перенастроить машину на другие ткань и нитки. А также автоматический комплекс Durkopp Adler для стачивания и обметывания длинных швов. В целом все необходимое оборудование у нас есть, оснащена фабрика в Уфе, цеха в Бирске и Салавате. Конструирование одежды делается при помощи программы немецкой программы Grafis, которой пользуются многие мировые производители одежды. В качестве второй фазы модернизации мы планировали переоснастить раскройный цех… что ж, будем искать достойных поставщиков.

- Можно сказать, модернизация произошла очень вовремя! А что с поставками сырья?

- Логистические цепочки удлинились. Если раньше мы могли доставить ткани из Европы и Турции за 2-3 недели, сейчас нужно 2-3 месяца, а Европа по сути стала недоступна: каналы поставок изменились, между тем наша задача - выбирать только качественные ткани. Стоимость доставки существенно выросла, как и цены на ткани - до 60%. Подорожала и фурнитура, которую мы закупаем в России: нитки, пуговицы, молнии и т.д. Причем некоторые поставщики поднимают цены без всякой привязки к курсу доллара. Поэтому, чтобы выжить, мы начиная со следующих коллекций тоже будем вынуждены поднять цены, но - до минимально необходимого уровня. Поскольку хотим, чтобы наши клиенты по-прежнему одевались у нас.

Есть и другие риски, связанные с оплатой сырья поставщикам: деньги на оплату есть, но совершать банковские операции невозможно из-за санкций. Однако всегда, когда возникает проблема, стараемся сформулировать ее как задачу. А задачи, как мы знаем из школьного курса, решаются. Вопрос в том, сколько понадобится времени и ресурсов.

- Арендная плата в торговых центрах тоже никогда не была низкой…

- Да. Это самая большая статья расходов - даже выше фонда заработной платы с налогами, зачастую превышает 20-30% от товарооборота. Конечно много. Сейчас освобождается очень много площадей, однако, даже в этих условиях арендодатели пока не идут на уступки, а нередко даже хотят поднять плату. И это в то время, когда трафик в торговых центрах снизился на 30-40%, а где-то и в два раза. Посмотрим, что будет дальше.

- У вас нет торговых площадей в собственности?

- Нет. Стратегия развития розничных продаж строилась на идее быть представленными в лучших торговых центрах крупных городов России. Сейчас доля онлайн-продаж растет из года в год. Такую многоканальность мы считаем наиболее перспективной стратегией развития.

- Каковы ваши дальнейшие планы?

- Сохранить качество (а оно у нас высокое) и, не изменяя нашим ценностям и стилю, удержать клиентов и завоевать новых. Надеемся также завершить модернизацию производства и, сохранив рабочие места, увеличить производительность труда в 1,5-2 раза.

- Что посоветуете тем, кто хочет создать новые фирмы по пошиву одежды в России?

- Не бояться трудностей начального этапа, искренне любить свое дело и своего клиента. Реальность редко соответствует нашим ожиданиям, и это нормально. Неожиданности все равно будут, главное - не сдаваться.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru

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С начала реализации республиканской программы поддержки лёгкой промышленности предприятия Башкортостана получили субсидии на сумму 305 млн рублей.

В этом году для поддержки предприятий легкой промышленности планируется выделить из бюджета 150 млн рублей на субсидирование части затрат на закупку сырья и материалов. Предприятия смогут получить льготные займы в республиканском Фонде развития промышленности. Также запланированы гранты на возмещение части процентной ставки по кредитным договорам.