В душе - мелодия весны...

«Королева красоты», «Синяя вечность», «Зимний романс» - любимые многими хиты с блеском исполняет Радмир Хасанов - один из наших ведущих певцов, лауреат республиканских, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. На его концерты приезжают из разных уголков Башкортостана и, конечно, его любят уфимцы. В рамках празднования 40-летнего юбилея Городского Дворца культуры 23 марта пройдет его весенний концерт. Накануне состоялась беседа - о жизни, творчестве, планах.

- Радмир, как давно вы поете?

- Со школьных лет. Деревня Новочишма Архангельского района – моя малая родина. У меня музыкальная родня: отец играл на гитаре (к сожалению, он рано ушел из жизни), двоюродный дядя – популярный самодеятельный артист, поет эстрадные песни. И я в старших классах стал интересоваться творчеством, учился в музыкальной школе по классу баяна, участвовал во всех школьных мероприятиях, концертах. В 2008 году проходил очередной конкурс «Весенняя капель». На зональный этап отправили меня и еще двух одноклассников, и к своему удивлению я стал лучшим. А потом и призером на всех этапах конкурса. Что покорило жюри, даже не знаю… Исполнял очень красивую песню - «Зимний романс» Рима Хасанова и теперь считаю ее своей «путевкой» в профессиональное творчество. Нужно сказать, тогда не планировал стать артистом. У меня математический склад ума, я хорошо учился и собирался поступать на матфак одного из университетов. Все изменилось в один момент. После успеха в «Весенней капели» мне стали пророчить артистическое будущее, и я продолжил учебу в училище искусств, а потом в УГИИ.

- Нравилось учиться?

- Знаете, до сих пор удивляюсь, как поступил. Мне пришлось основательно подтягивать знания по сольфеджио. И сейчас, когда слушаю свои первоначальные записи, с изумлением спрашиваю наставников: «Как вы меня взяли?». На что они отвечают, что сумели разглядеть во мне, деревенском пареньке, заложенный природой дар, ничем не испорченный, и сей факт позволял из меня «лепить» артиста. Из пятидесяти абитуриентов взяли на курс 10 человек, и я был в этом числе. В училище занимался у прекрасного педагога, народного артиста республики Вахита Хызырова. Он - мой первый педагог по вокалу. Вахит Галибаевич прошел школу великой Миляуши Муртазиной, он ее ученик. И я благодарен судьбе, что учился у него. В УГИИ большую роль в моем профессиональном становлении сыграл заслуженный артист России, народный артист Башкортостана Ямиль Абдульманов, учитель с большой буквы.

- Давно вы работаете в Городском Дворце культуры?

- С 2015 года. Мне нравится здесь. Творческий коллектив дворца живет и работает, как одна семья. Со многими знаком с училища и института. Иногда встречается мнение, дескать, столько певцов развелось, а на самом деле мы - штучный товар. И все друг друга знаем, кто чем дышит, как живет. И в предстоящем сольном концерте мои коллеги будут мне помогать.

- Можете проанонсировать, чем порадуете зрителя?

- На вечере прозвучат военно-патриотические, эстрадные, народные песни, мелодии башкирских композиторов. В программе будет инструментальная музыка духового оркестра, популярные песни XX века – «Синяя вечность», «Начало», «Королева красоты», а также концертные номера народного ансамбля эстрадно-бального танца «Фаворит», хореографической студии «Дустар», ансамбля «Танц-класс», группы барабанщиц «Держава».

- Что вам ближе – классика, эстрада, джаз? Есть любимые композиторы, авторы?

- Пою все, что мне по душе: в репертуаре в основном хорошая, советских времен, ретроэстрада на русском, башкирском, татарском языках, а также зарубежные хиты. Мне нравятся произведения Арно Бабаджаняна, Александры Пахмутовой, песни, исполнявшиеся Муслимом Магомаевым, Львом Лещенко.

- Они прозвучат ныне?

- Да. Вообще зритель будет иметь возможность услышать весь диапазон моего голоса (баритон), и это одна из наших творческих задач. Он может звучать очень разнообразно: мощно, как при исполнении военных песен, или мягко, бархатно, как пел Фрэнк Синатра. Кстати, Муслим Магомаев любил демонстрировать гибкость своего уникального баритона, исполнял классику, эстраду, оперные арии. А еще прекрасно пародировал многих певцов, в том числе Георга Отса. И я тоже увлекаюсь этим, даже своего учителя могу изобразить.

- Вы теперь уфимец, живете в столице Башкортостана много лет. Полюбили город?

- Да, мне здесь нравится, это мой город, где комфортно жить, творить. Никуда не хочу уезжать.

- Кто ваши близкие?

- Супруга Карина (она, кстати, коренная уфимка), тоже творческая личность, артистка, поет, пишет стихи. У нас две дочери: старшей Малике пять лет, младшей Мирабелле скоро будет год. Карина будет участвовать в концерте, одну из песен исполним дуэтом, и еще будет показан клип с участием наших дочерей.

- Вы пишете музыку?

- Да. И на концерте прозвучат две авторские песни. Я недавно самостоятельно освоил игру на гитаре, могу часами музицировать на ней. В училище мы в обязательном порядке осваивали фортепиано, но вот именно гитара почему-то стала ближе, она мне для души.

- Есть хобби, не связанное с творчеством?

- Люблю автомобили, хорошо разбираюсь и знаю о них почти все.

- Мир сейчас бурлит, один кризис сменяет другой. Столько изменений происходит и хороших, и не очень. Как вы справляетесь со стрессами?

- Конечно, трудно в такой ситуации остаться в стороне. Но я работаю, с головой ухожу в творчество, максимально загружаю себя. А вообще у меня такой возраст – самое время жить, творить. И я хочу реализовать свой потенциал максимально.

Беседовала Лилия ЗИМИНА.