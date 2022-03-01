Жаркие дни коммунальщиков

С приходом весны поднимается не только столбик термометра, но, словно из-под снега, обнажаются и проблемы, добавляя работникам коммунальных служб хлопот. Вот и для СУРСИС (специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений) начались жаркие дни.

– На ливневую канализацию весной падает большая нагрузка. Для ее содержания и эксплуатации на нашем предприятии задействованы 3 бригады. Ежедневно при помощи каналопромывочных, илососных машин 19 человек ремонтируют, чистят и промывают сети, – говорит заместитель директора по общим вопросам МУП СУРСИС Раиль Ибрагимов. – Сейчас все силы брошены на ямочный ремонт с применением холодной и литой асфальтобетонной смеси вокруг колодцев, ведь для весны в городских условиях характерны износ и разрушение верхних слоев дорожного покрытия, в частности, и вокруг люков.

Протяженность сетей почти 190 км, на обслуживании 7100 колодцев, из которых 4141 смотровых (СК), а 2959 – дождеприемных (ДПК). Как раз своевременное обслуживание и очистка последних исключает негативное воздействие талых вод на объекты дорожного хозяйства.

На сегодняшний день очищены от грязи и снега 147 ДПК. Так, за 2021 год в плановом и аварийном порядке устранены недостатки на 412 колодцах, очищено 20 км трубопроводов и 527 колодцев. Кроме основных инженерных путей, в городе еще есть 44 километра ливневой канализации, которая долгое время не обслуживалась, не работает и нуждается в капитальном ремонте. Профильное управление уже направило запрос на финансирование проекта, который оценен в 270 миллионов рублей.

– В этом году работаем в авральном режиме: из-за того, что температура воздуха резко повысилась, снег начал активно таять, а земля еще не прогрелась и не успевает все впитывать. В результате вода не уходит, а ищет себе низину, стекая по улицам вниз, – говорит мастер участка ливневых канализаций Марсель Хисамутдинов.

На водоприемных лотках вдоль тротуаров, обочин люки решетчатые, а на смотровых колодцах – круглые, для того, чтобы вода уходила беспрепятственно. Они, словно артерии, кровеносные сосуды канализационной системы, собирают талую воду и направляют к смотровым. Там объединяются в линию – широкую метровую трубу, которая ведет ее к оголовкам, расположенным по окраинам. Там вода выходит наружу и естественным образом высыхает, при этом орошая близлежащие леса, поля.

– Для откачки осевшего ила достаточно илососа, но нередко, когда колодцы засорены мусором, надо тянуть «крота» и подключать компрессор, – говорит рабочий Фаниль Абдрахимов. – Это когда при помощи воздуха пробивают засоры и лед.

Он знает свое дело – уже более 15-и лет работает на этом предприятии. Отмечает, что в технологии откачки воды и чистки ливневых колодцев особых изменений нет. Зато техника стала мощнее, так, например, раньше он работал на слабеньком ЗиЛе, а несколько лет назад получил мощный КамАЗ, способный выдавать мощность до 150 атмосфер.

– В зависимости от плотности выбираю давление. Так, например, для чистки засоров можно установить около 40-50, а для пробивания льда необходимо как минимум 90, как сейчас, – рассказывает он.

После того как продули и почистили канализационные стоки, набранная вода вновь сливается в коллектор. Талая вода, после некоторого пребывания в «человеческих руках», вновь продолжит свой путь в сторону лесов и полей…

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru

Фото автора.

Корзинка

Также в рамках выполнения противопаводковых мероприятий учреждением запланированы работы по установке заглушающих устройств в коллекторах ливневой канализации вблизи защитной противопаводковой дамбы в микрорайоне Сипайлово для исключения перелива воды на территорию жилого района при повышении уровня реки Уфы. Как объяснил директор управления, это позволит избежать перелива воды в жилых районах, если река выйдет из берегов.