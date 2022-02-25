Встречная полоса

«Через дорогу строго на «зеленый» и по «зебре», «На переходе не стой близко к обочине», «Проезжая часть – зона повышенной опасности, будь бдительным», учим мы детей сызмальства… Но порой сами пренебрегаем тем, чем их поучаем.

На днях, опаздывая на тренировки за сыном, я решила перебежать дорогу в неположенном месте за остановкой. Хотя до светофора не более 300 метров в обе стороны, здесь нередко ходят и даже есть протоптанная тропа у обочины. Пройдя по ней и посмотрев по сторонам, я на свой страх и риск перешла дорогу и уперлась прямо… в полицейскую машину!

– Ну что ж вы так, о себе не думаете, о водителях подумали бы. Знаете, сколько подобных наездов совершаются по вине пешеходов? Неужели нельзя было дойти до светофора? – тут же направились ко мне стражи порядка.

Хотя в их глазах читалось недоверие к моим заверениям, что такого впредь не повторится, но объяснения они выслушали и ограничились лишь устным предупреждением.

– Легко отделалась, а могла бы лишиться 500 рублей. Штрафуют не только нерадивых водителей, но и пешеходов, – сказал мне знакомый инспектор ДПС ГИБДД Ильнур Сагадеев и поведал несколько случаев, когда пешеходы оказывались виновниками аварий.

…На улице Правды около дома 39/1 несколько лет назад установили умный светофор. Но первое время горожане по привычке продолжали переходить «ближе к дому». Пока не случилась история, облетевшая весь квартал.

Пожилая женщина, возвращаясь из магазина, решила пройти по натоптанной тропе. В это время со стороны Селенгинской ехала «Шевроле-Нива». Так как дело происходило весенним вечером, ненастная погода сыграла злую шутку и водитель внедорожника, пытаясь отвести авто, все же задел пешехода. Женщина упала, он испугался, ожидая самого худшего, но когда на место прибыли полицейские, то увидели, как потерпевшая и виновник происшествия мирно беседуют.

– Оказывается, она, увидев машину, попятилась. Упала не от удара, а всего лишь поскользнувшись, – рассказывает Ильнур.

Протокол, конечно же, составили, женщине сделали устное замечание. Но таких историй со счастливым концом мало. Чаще пешеходы, ругают водителей и даже пытаются привлечь их к ответственности.

Дежавю в тумане

…История произошла в далеком 2015 году с 18-летним Артуром, у которого водительского стажа было 3 месяца. Поздним ноябрьским вечером в дождливую погоду он возвращался с учебы по объездной дороге, где не было уличного освещения. На пути ему встретились нетрезвые мужчина и женщина, решившие перейти дорогу в неположенном месте. Мужчина, который вел женщину за руку, увидел автомобиль и остановился, а она, выскочив, попала под колеса.

– Я их заметил, когда они были ближе к разделительной полосе, вывернул руль вправо и нажал на тормоза. Женщина получила удар левой фарой и взлетела на капот. Я тут же вызвал скорую: пострадавшая была без сознания, но признаки жизни подавала, что вселяло в меня надежду, – вспоминает тот день Артур.

Вскоре бригада СМП забрала женщину в больницу, а водитель дождался экипаж ДПС. Они составили протокол, опросили его, он сделал контрольный выдох в прибор, который показал ноль промилле.

У женщины были обнаружены переломы височной части и основания черепа, она оказалась в коме и ей сделали трепанацию.

Так как юноше грозила статья «причинение тяжкого вреда здоровью», провели следственный эксперимент, где выяснилось, что водитель мог их заметить не далее чем за 5 метров до столкновения. При данных погодных условиях, остановочный путь (не тормозной) составлял около 20. Поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано. Семья парня периодически навещала больную и, когда выписали, успокоилась. Но не тут-то было!

Через полгода после всех событий Артур получает повестку в суд. Потерпевшая подала иск на 500 тысяч рублей, говоря о временной потере трудоспособности. (Она действительно получила инвалидность III группы на один год.) А ее адвокат настаивал на возмещении материального и морального вреда.

Поскольку вины Артура в случившемся не было, судья отклонил часть иска о материальном ущербе и удовлетворил только моральный в размере 25 000 рублей. В итоге на указанной сумме было достигнуто соглашение.

– Если водитель не виноват в ДТП, с него не могут требовать возмещения материального вреда, только морального. Артуру повезло: он отделался небольшой суммой, – говорит лейтенант Сагадеев.

А 37-летний Сергей помимо материальных убытков, перенес и психологическую травму.

…В то злополучное утро 2019-го он ехал домой в Подымалово из Уфы после ночной смены. Погода была плохой – туман, мокрый снег с дождем, ослепляющие фары встречных машин, но водитель был спокоен: за почти 20 лет водительского стажа ему приходилось ездить и в гораздо худших условиях. На въезде в деревню рядом с проезжей частью были пешеходная и велосипедная дорожки. И когда из утренних сумерек «выскочил» велосипедист, он резко ударил по тормозам. Последнее, что запомнил – удар, скрежет и мысль: «Жив ли?». Увы…

Все дальнейшие подробности он вспоминать не любит: столько лет за рулем, ездил по всяким дорогам в разных странах, и тут на дороге, где учился крутить баранку, насмерть сбил человека.

В ходе следствия выяснилось, что велосипедист был пьян и вместо специальной дорожки ехал по проезжей части без светоотражающих элементов. Суд все это учел – назначил два года в колонии-поселении и не лишил водительских прав.

– Наказание отбыл, вернулся в прошлом году домой. Вот только жизнь моя разделилась на «до» и «после». Раньше у меня была дружная семья – жена и две дочери. Теперь их нет – бывшая подала на развод. Налаженному и успешному бизнесу также пришел конец – не выжил в пандемию и из нескольких торговых объектов остался лишь небольшой магазинчик, – рассказывает Сергей. – Но страшнее всего – ехать по той дороге домой. Каждый раз кажется, что из-за тумана вдруг появится велосипедист, и я невольно нажимаю на педаль…

Айлина АРСЛАНОВА.

allinki507@mail.ru