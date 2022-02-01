Полумеры не спасут!

Мы уже сообщали о начале работ арочного моста на въезде в Уфу. Наш собственный корреспондент Алина Гарипова побывала на месте и убедилась о необходимости срочного ремонта.

На сегодняшний день старый мост 1956 года постройки изношен на 57%. В его конструкции балки сделаны цельнометаллическими, подверженными коррозии, а перекрытия – из сборного железобетона, который с годами потерял свою несущую способность из-за выщелачивания. Также у него наблюдается наклон перильных ограждений, что опасно для пешеходов. Вместо гарантированных при строительстве 50 лет, отслужил 66 и пропускал 30% от общего трафика.

Особую тревогу у инженеров вызывает разрушение устоев опор №1 и 11. Последний раз он ремонтировался в 2018 году. Было выдано заключение о возможности эксплуатации сроком на два года. Тогда залатали деформационные швы на первой, восьмой и 11-й опорах. Кроме этого, на восьмой ремонтировалось основание, что позволило продолжить дальнейшую эксплуатацию моста при определенных условиях. Так, например, при температуре – 25 градусов его закрывали, был запрещен проезд для грузового транспорта.

Но теперь полумеры не помогут, нужна серьезная реконструкция. При этом внешний вид моста сохранят, он останется цельнометаллическим. Арка, давно ставшая символом Уфы, будет демонтирована, но затем снова установлена вновь в качестве дизайнерского арт-решения, а несущий функционал возьмут на себя пролетные строения.

В отличие от «вставки», построенной методом надвижки с левого берега, арочный будут реконструировать по-другому. Как именно?

– На построенные временные опоры ляжет новый технологический мост. Тем временем будут монтировать основные несущие балки балки пролетного строения, используя краны, – пояснил заместитель начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города Евгений Кулешов.

Параметры основания моста сохранятся: по две полосы движения шириной по 3,75 метра с полосами безопасности (по метру с каждой стороны) и пешеходным тротуаром 2,25 метра.

Алина ГАРИПОВА

allinki507@mail.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Корзиинка

В январе заключен контракт на капремонт старого моста с акционерным обществом «Уралмостострой» – единственным участником конкурса. Стоимость объекта чуть выше 4 млрд рублей, финансирование из регионального и муниципального бюджетов. Работы начнутся первого марта текущего года и должны завершиться до конца августа 2025 года.

– Будем договариваться с генподрядчиком о том, чтобы оптимизировать сроки. Хотелось бы, чтобы объект был запущен к 450-летию города в 2024 году, – сказал Евгений Кулешов.