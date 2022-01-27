«Рабочее давление – понятие вредное»

Через два года пандемии стало очевидно, что ковид поражает не только легкие, но и сердечно-сосудистую систему. Инфаркт сердца или головного мозга на фоне перенесенной инфекции встречается все чаще. Однако и как самостоятельное заболевание инсульт занимает второе, после инфаркта миокарда, место в структуре смертности.

Распространенные мифы о коварной болезни развенчивает главный внештатный специалист-невролог Минздрава РБ, доктор медицинских наук Мансур Кутлубаев

Инсульт - одно заболевание

- Нет, это группа заболеваний, которые развиваются из-за нарушения тока крови в сосудах мозга. Самые частые - ишемические инсульты, они встречаются в 80% случаев. Тромб или спазм сосудов нарушает кровоток в артерии, развивается обескровливание (ишемия) участка мозга. Если кровоток не восстановить – нервная ткань погибает, оставляя тяжелые симптомы.

Геморрагические инсульты развиваются реже, их частота около 15%. Сосуд, долго пропускающий кровь под высоким давлением, теряет эластичность, становится хрупким и при очередном подъеме артериального давления разрывается. Образуется гематома – сгусток крови в мозге.

Еще реже наблюдаются субарахноидальные кровоизлияния. Их частота всего 5%, они встречаются в основном у молодых. Всему виной аневризма – ненормальное выпячивание истонченной стенки артерии. При напряжении она разрывается, и кровь выливается под оболочки мозга. Это вызывает развитие очень сильной головной боли, тошноты, рвоты, помутнения сознания. При своевременной диагностике аневризму можно выявить и в первые же сутки убрать хирургически.

Все инсульты проявляются парализацией

- Ишемия или кровоизлияние могут повредить любой участок мозга, поэтому симптомы инсульта тоже очень разные. Это может быть слабость или онемение в руки и ноге, нарушение речи, глотания, выпадение полей зрения, нарушение равновесия и координации.

Микроинсульты не опасны



Правильнее говорить транзиторные ишемические атаки (ТИА) и малые инсульты. В обоих случаях симптоматика разрешается за несколько часов или недель. Часто ТИА являются предвестниками более тяжёлых инсультов, которые можно предотвратить, вовремя приняв меры.

У людей с повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, болезнями почек могут развиваться микроскопические кровоизлияния и очажки ишемии в мозге. Они по сути и являются микроинсультами, но их развитие человек не чувствует, они слишком малы, чтобы вызвать развитие симптомов. Они дают о себе знать через много лет, когда их количество превысит критическое значение и начнет развиваться дисциркуляторная энцефалопатия. Она проявляется постепенным снижением памяти, внимания, нарушением походки и другими симптомами.

Достаточно сделать МРТ головного мозга, чтобы выяснить, есть ли у человека риск развития инсульта.

- МРТ дает большое количество информации о состоянии головного мозга. Однако причины инсульта в 75% случаев кроются за пределами мозга. Тромбы образуются в сердце, сосудах шеи и в любой момент могут оторваться от стенки и попасть в сосуды мозга. Поэтому в первую очередь нужно исследовать сердце и сосуды шеи, а также свертывающую систему и биохимические параметры крови (разные виды холестерина, глюкоза).

Для профилактики ишемии достаточно принимать аспирин

- Не обязательно. Тромбы могут образоваться не только в артериях, но и в полостях больного сердца. В таких случаях аспирина или клопидогрела (более нового эффективного препарата) недостаточно, нужны более мощные средства - антикоагулянты.

Аспирин, как и любой эффективный препарат, обладает как прямыми (нужными), так и побочными эффектами. Он повышает кровоточивость. Особенно высок риск кровоизлияний у людей, принимающих аспирин и не контролирующих артериальное давление.

Для полноценной профилактики инсульта необходимо также нормализовать артериальное давление, пульс, уровень холестерина, сахара крови. Отказ от курения, здоровое питание и регулярные физические нагрузки на свежем воздухе - обязательны. Алкоголь играет двоякую роль: редкое и умеренное употребление качественных напитков снижает риск инсульта, а злоупотребление может стать причиной этого серьезного недуга.

При резком сужении просвета сонных артерий атеросклеротическими бляшками для профилактики ишемического инсульта проводятся операции. Хирурги либо вскрывают артерию и скальпелем счищают бляшку со стенки сосуда, либо без разрезов, через сосудистую систему тела, проводят к участку сужения стент – специальную трубку, которая расправляет артерию и восстанавливает кровоток. Операции эффективны, но не лишены осложнений.

Два раза в год необходимо проходить курс капельниц, чтобы не было инсульта

- Препараты для профилактики инсульта принимаются ежедневно и пожизненно. Лекарства, которые назначаются курсами, обычно обладают ноотропными свойствами. Они стимулируют мозг, могут дать субъективный положительный эффект, но никак не влияют на риск развития инсульта. Более того, некоторые препараты, обладающие сосудорасширяющими свойствами, могут приводить к развитию сердечных аритмий и тем самым повышать риск инсульта.

У каждого человека есть рабочее давление, его и следует придерживаться

- Рабочее давление – понятие вредное и давно устаревшее. «У меня рабочее давление 160/100, поэтому 150/100 – это для меня нормально», - нередко успокаивает пациент врача на приеме. Многочисленные исследования показали, что есть артериальное давление, благоприятное для сосудов, а есть такое, которое ведет к их постепенному повреждению, образованию тромбов, и, как следствие, развитию инсультов и инфарктов. Нормальное артериальное давление – в пределах 120/80 мм рт ст, допустимое – 140/90 мм рт ст. У отдельных категорий пациентов цифры могут слегка варьировать: у тех, кому за 80 - они чуть выше, у тех, кто страдает сахарным диабетом или болезнями почек – чуть ниже.

Инсульт ведет к инвалидности

- Ишемический инсульт можно лечить. Удаление тромба восстанавливает нарушенный кровоток и может привести к полному или частичному разрешению всех симптомов. Существует два метода удаления тромба: химический, когда в организм вводится мощный тромболитический препарат, и механический, когда хирурги под рентген-контролем убирают тромбы из крупных артерий мозга с помощью специальных устройств - ретриверов. Главная проблема при этом – время. Тромб необходимо удалить до развития в мозге необратимых изменений. Это окно возможности длится 4,5 часа. После доставки человека в больницу около часа уходит на обследования: осмотр, проведение компьютерной томографии головы, исследования крови. Поэтому эффективное лечение ишемического инсульта возможно только если пациент поступил в стационар не позднее 2-3 часов после инсульта. Чем раньше удален тромб, тем выше шансы на восстановление.

Инсульт – болезнь пожилых

Инсульты молодеют, в этих случаях они связаны с воспалением сосудов – васкулитами, болезнями крови, пороками сердца. Редко – как проявление наследственных болезней. Наркотики очень быстро повреждают сосуды и тоже являются одной из причин инсульта у молодых.

После инсульта необходимо избегать нагрузок и больше времени проводить в покое

Полный покой после инсульта обычно рекомендуется в течение первых суток. Затем начинается активная реабилитация. Чрезмерные нагрузки вредны любому человеку, но ежедневная физическая активность идет только на пользу.

Ирина ШИПУНОВА.

Врез

Существует два метода удаления тромба: химический, когда в организм вводится мощный тромболитический препарат, и механический, когда хирурги под рентген-контролем убирают тромбы из крупных артерий мозга с помощью специальных устройств - ретриверов.

Врез

Инсульты молодеют, в этих случаях они связаны с воспалением сосудов – васкулитами, болезнями крови, пороками сердца. Редко – как проявление наследственных болезней.

Врез

Тромб необходимо удалить до развития в мозге необратимых изменений. Это окно возможности длится 4,5 часа. После доставки человека в больницу около часа уходит на обследования: осмотр, проведение компьютерной томографии головы, исследования крови. Поэтому эффективное лечение ишемического инсульта возможно только если пациент поступил в стационар не позднее 2-3 часов после инсульта. Чем раньше удален тромб, тем выше шансы на восстановление.