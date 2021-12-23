В хороводе со снежинками

…На площади Салавата Юлаева сегодня сказочные персонажи, тролли и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой: открыли новогоднюю площадку. Горки, лабиринты, ледяные фигуры, световая иллюминация, новогодние песни создают праздничное настроение.

Центральное место в городке занимает пиксельная елка, главное преимущество которой мультимедийность – возможность отображения любых изображений, текста, в том числе со звуковым сопровождением. Рядом световые фигуры главных героев Нового года – Деда Мороза и Снегурочки, а входную группу украшает конструкция в виде чисел «2022».

На площади восемь световых конструкций: падающие кометы, кресло с камином, карета с лошадьми, ледяной лабиринт и одиннадцать фигур изо льда, две большие горки и одна для малышей. Всего на обустройство городка понадобилось 138 кубометров льда. Фонтан украшен иллюминацией в виде цветка курая. Городок украшают светодиодные декоративные арки, фотозоны. Вот пятилетняя Дарина артистично позирует под фигурой летящей звезды.

– Любим гулять на Телецентре. Дочь каждый вечер катается на горках, бегает по лабиринту. До этого боялась Деда Мороза, никогда не любила представления с ним, а сейчас смотрите, как танцует рядом, – говорит Ангелина Мустафина. – Только вот погода подвела…

Администрация города в этом году решила сделать настоящий сюрприз – чтобы включить огни на самой долгожданной елке, пришли главные герои праздника, а также артисты Дворца культуры «Моторостроитель». На развлекательном шоу ребята с удовольствием играли в подвижные игры, отгадывали загадки, пели и танцевали вместе с аниматорами.

В ледовом городке на площади Ленина прошла праздничная программа с костюмированным представлением: желающий согреть публику «купец» противостоял коварной «зимушке-зиме», сковавшей природу льдом и снегом. (И во время торжества можно было убедиться, что она побеждает: собравшихся испытывали на прочность сильный ветер и метель.) Но тем не менее это обстоятельство не смутило гостей праздника, особенно маленьких: они принимали участие в играх, а наиболее активные получили подарки.

Вскоре на импровизированной сцене появились главные герои – Дед Мороз и Снегурочка, которые «примирили» враждующие стороны и «включили» иллюминацию на 35-метровой красавице-елке. Теперь сомнений не осталось: Новый год обязательно придет в каждый дом. Действо завершилось танцевальным номером под зажигательную музыку, а зрители еще долго не хотели отпускать сказочных героев, желая сфотографироваться с ними.

- Погода сегодня лютует, мы боялись, что будет мало людей, но все же детишки пришли, поиграли с нами, получилось весело, - поделился впечатлениями исполнитель роли Деда Мороза Артем Кузнецов.

А тем временем неподалеку последние штрихи в оформление ледового городка вносил художник Альберт Фаткиев.

- Композиция называется «Цирк приехал», а главный персонаж в ней – тигр, - признался он. – На нашу работу влияла погода: 1 декабря мы поставили забор, но вскоре прошли дожди, и мы вернулись сюда только через неделю. В итоге управились за 12 дней.

Помимо самой высокой новогодней ели в стране на площади установлены фигуры Деда Мороза и Снегурочки, 11 световых конструкций: большие праздничные шары, звёзды, снежинки, ледяной лабиринт и девять фигурок изо льда, а также две большие и одна малая горки. Всего в ходе обустройства городка было использовано 92 кубометра льда. А над фонтаном «Часы» установлен светодиодный навес. На опорах наружного освещения – консоль в виде бабочек. Площадь украшает праздничная световая инсталляция, разработанная итальянским художником света Валерио Фести. По задумке она образует единое оформление с елочными гирляндами-снежинками.

Айлина АРСЛАНОВА, Антон Сухарев.

Фото Андрея ВДОВИНА, Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Корзинка

Всего в этом году в Уфе будет работать 321 новогодняя площадка, включая те, что во дворах.