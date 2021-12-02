Новые рынки бизнеса

В Уфе открылась «Международная неделя бизнеса», объединившая представителей региональной и федеральной власти, экспертов и предпринимателей из разных стран мира.

Первый день, посвященный технологиям и экспорту, открылся региональным инженерно-конструкторским конкурсом «Кибердром Башкортостан», направленным на подготовку кадров для беспилотного кластера республики. Студенты показали основные навыки управления беспилотным воздушным судном прямо на презентационной площадке, где организовали обучающий workshop.

Деловая программа посвящена в целом экономике, экспорту, инвестициям, медиа, а также малому и среднему предпринимательству стран-участниц ШОС и БРИКС. Ключевым событием первого дня форума стало пленарное заседание «Экспорт и инвестиции: новые возможности». Участники обсудили основные проблемы экспортеров - от продвижения продукции и услуг на внешних рынках и комплексной поддержки производителей экспортной продукции до создания механизмов кооперации российских компаний на зарубежных рынках.

Вице-премьер РБ Андрей Назаров рассказал о работе по расширению институтов поддержки экспорта в Башкортостане:

- Сотрудничество с российским экспортным центром является залогом нашего успеха. Мы готовы расширять это партнерство и следовать наработкам центра, в том числе и по внешним рынкам, - сказал он.

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина отметила, что многие наработки Башкирии могут быть взяты на вооружение другими регионами России.

- Нужно оптимизировать совместную работу. Одна из основных задач – убрать страх и неуверенность у наших потенциальных экспортеров, формировать для них правильную продуктовую линейку и мотивацию, - заявила она.

На площадке форума прошло заседание инвестиционного комитета РБ в формате «Инвестиционного часа» и целый ряд тематических сессий. Обсудили бизнес-стратегии по работе социальной сети TikTok, сокращению выбросов парниковых газов, женскому предпринимательству, перспективам интернет-телевидения, эмоциональному интеллекту в бизнесе и беспилотной авиации. Также на площадке форума состоялось общее заседание межведомственной комиссии РБ и госкорпорации "РОСТЕХ".

В рамках форума торжественно открыли новый производственный комплекс индустриального парка «Уфимский» площадью 20 тысяч квадратных метров. Его строительство велось в рамках реализации национального проекта «Акселерация субъектов МСП» на территории Республики Башкортостан».

Первый день международного форума завершился награждением победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и Всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-Капитал". Мероприятие провели телеведущая Мария Ситтель и актер Александр Стриженов.

Все дни форума на площадке Конгресс-холла «Торатау» будут действовать оперативные офисы институтов развития и международных представительств Республики Казахстан, Республики Беларусь и Турецкой Республики, где можно будет получить консультации о выходе бизнес-сообщества на новые рынки. Работа форума продолжится до 18 декабря.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.