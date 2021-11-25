Безопасный путь до школы

Участок возле лицея № 68 в Инорсе с каждым годом становится все более оживленным. Сравнительно недавно здесь установлен светофор, но, несмотря на это, пешеходам, особенно маленьким, нужно быть осторожными.

С целью напомнить школьникам и их родителям о важности соблюдения правил дорожного движения рано утром, перед началом очередного учебного дня, сюда прибыл автомобиль ГИБДД. Подобные рейды проводятся еженедельно в различных районах города. Этот экипаж приехал после ночной смены, в ходе которой задержал нетрезвого водителя. В мероприятии также участвовали сотрудники Центра общественной безопасности, юные инспекторы дорожного движения и педагоги.

В условиях темноты и льда они помогали пешеходам безопасно перейти дорогу, а водителям сориентироваться – при необходимости пропускать людей и не заезжать на «зебру». Также останавливали ребят, пытавшихся пересечь проезжую часть на красный свет. К счастью, в это утро дело ограничилось предупреждениями – серьезных нарушений выявлено не было.

- Как показывает практика, появление сотрудников автоинспекции дисциплинирует людей¸ - говорит начальник отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Уфе Альбина Кадикова. – Например, они не перебегают дорогу в неположенных местах, терпеливо дожидаются переключения сигнала светофора после нажатия кнопки.

Среди других распространенных нарушений сотрудники полиции отметили и несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних – так, салон автомобиля должен быть оборудован специальным устройством в случае, если внутри находится ребенок до 12 лет. Невыполнение грозит родителям штрафом от 3000 рублей. В ходе рейда выяснился еще один любопытный нюанс, актуальный для зимы – если малыша везут на санках, то его необходимо высадить из них перед пешеходным переходом. Правила в данном случае работают так же, как и с велосипедами.

У школьных ворот родителей и детей встречали юные инспекторы – помощники сотрудников ГИБДД, одетые в брендированные кепки и жилеты со светоотражающими элементами. Их задача – просвещать учащихся, а также воспитанников детских садов, закрепленных за учебным заведением, в вопросах безопасности дорожного движения. Попробовать себя в этой роли могут как ученики, так и родители. Нередко в стенах школы проводятся и тематические классные часы.

- Раз в четверть мы устраиваем собственные рейды, в ходе которых проводим профилактическую работу и раздаем детям специальные буклеты, в которых в красочной и понятной форме изложены правила дорожного движения, - рассказала заместитель директора по воспитательной работе лицея № 68 Гульнара Насибуллина.

Так что на этот раз ребята пошли на занятия в хорошем настроении, ведь каждому из них вручили яркий, а главное, полезный подарок. Но куда важнее тот факт, что такие меры с малых лет воспитывают осознанность у подрастающего поколения.

Согласно официальной статистике, за 10 месяцев текущего года в Уфе произошло 164 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, что на 18 случаев больше, чем в 2020-м. При этом пострадало 179 детей и подростков в возрасте до 16 лет, которые получили различные травмы, один ребенок погиб.

Антон СУХАРЕВ.