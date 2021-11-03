Из автобуса – с улыбкой

Для большинства уфимцев утро начинается с поездки на общественном транспорте до работы. Поэтому очень важно попасть в чистый уютный салон автобуса, чтобы зарядиться хорошим настроением на целый день.

1 ноября в рейс вышли 30 новых комфортабельных автобусов марки «НЕФАЗ», ключи от которых были вручены в День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта вице-премьером Раифом Абдрахимовым на площади перед «Уфа-Ареной». По маршрутам № 39, 51, 57, 110с они начали развозить уфимцев в самые разные уголки города: от автоцентра ВАЗ до Аэропорта.

Мы прокатились с водителем «Башавтотранса» по рейсу №69, чтобы узнать преимущества общественного транспорта нового поколения.

- Совсем другие ощущения, даже водить легче: автобус более удобный в управлении, маневренный и скоростной, - рассказывает Ильдар Гилязов. – А за то, что салон теплый и хорошо освещенный, народ говорит отдельное «спасибо». От самого оформления машины поднимается настроение, мне новая марка напоминает ранее ездившие по нашей столице VDL.

Встает водитель затемно и идет в филиал «Башавтотранса» УПАТП №1, где его ждет только что вымытый и продезинфицированный автобус. После врачебного освидетельствования садится за руль и начинает двигаться по привычному кругу от микрорайона Белореченский до УМПО и обратно. На рейс ему отводится 2 часа 12 минут, режим движения строго выдерживается, чтобы на остановках не скапливался народ и не догнали машины коллег.

- Люблю свой маршрут, знаю все мелочи, даже сколько секунд горит каждый светофор, - улыбается Ильдар. – Вообще с детства мечтал стать водителем общественного транспорта, поэтому сразу после армии окончил подготовительные курсы и устроился в «Башавтотранс». Вот с 1996 года кручу баранку.

Тем временем салон постепенно наполняется пассажирами. Кондуктор Альфия Бурцева сразу обращает внимание на наличие масок и лишь потом обилечивает на своем кассовом аппарате.

- Люди все разные, одному холодно, другому мешает музыка, но ко всем стараюсь найти подход, разговаривать вежливо и доходчиво, - говорит она. – Новый автобус длиннее старого, поэтому вместо 25 посадочных мест здесь разместились 32 кресла. Общая же вместимость более 90 человек.

Быть в курсе происходящего водителю помогает монитор, куда выведены картинки с восьми камер. Они показывают не только салон, но и все двери, входы, обзор улицы спереди и сзади. Данная модернизация предотвращает такие случаи как защемление пассажиров дверями, а если произошла внештатная ситуация, можно достать видео для просмотра произошедшего. Также «Нефазы» оснащены электронной системой информирования пассажиров, навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС, тахографом и автоматизированной системой мониторинга пассажиропотока.

- Кроме того что новые автобусы более комфортны прежних, здесь можно зарядить мобильник с помощью USB-разъема, - замечает молодой парень Тимур.

- Очень удобно вкатывать инвалидную коляску, для нее даже есть специальное место, - подчеркивает Елизавета Владимировна, везущая сына с ограниченными возможностями в поликлинику.

Мы сходим с машины, ставшей временным передвижным домом на полчаса, и машем рукой вслед его водителю Ильдару. Он кивает в ответ и вновь устремляет взгляд на дорогу, чтобы продолжить доставлять людей в жизненно необходимые им места.

Зиля БАДРИЕВА.