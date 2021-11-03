Скорая помощь для меда

- Сыр с травами сейчас начал выпускать, все хвалят. Хотел бы предложить иностранным покупателям, да там и без меня, наверное, хватает молочки, - высказался о расширении сбыта знакомый фермер.

Менеджеры по продажам всегда были в цене, особенно у производителей, которым особо некогда заниматься продвижением продукции на рынке. Однако вместо перекупщика предпринимателям можно обратиться в Центр поддержки экспорта РБ, причем там помогут бесплатно. О нюансах несырьевого экспорта МСП рассказывает заместитель директора ведомства Николай Бабкин.

- Какая продукция нашего малого бизнеса наиболее востребована за рубежом?

- Как успешный пример вспоминаю отправку меда в Марокко в конце 2020 года. Это был первый экспорт меда из России в данную страну. В каждом государстве есть торговое представительство, с чьей помощью с 2020 года мы организовываем онлайн-мероприятия и стараемся привлечь своих клиентов для презентации их возможностей. Благодаря такой встрече марокканцы заинтересовались нашей медовой компанией. Общаясь, они пришли к соглашению о сотрудничестве. Мы также помогли пройти все формальности с Россельхознадзором, который контролирует вывоз всей животноводческой продукции с территории России. Это один из самых таких удачных кейсов, потому что в нем сошлись непростой продукт и непростая страна. Но тем не менее все сложилось.

Большим спросом за рубежом пользуется продукция нашего АПК. В целом эконаправление очень популярно в Европе и Азии. Они видят, что в России за полями и хозяйствами стоит очень интересный сегмент, поэтому сельхозпродукция - одна из самых востребованных. Также есть спрос и на наше оборудование, в основном для нефтесервисных компаний. Очень много хороших кейсов на все, что связано с лесопереработкой и строительством в целом.

- Кто может рассчитывать на вашу помощь? Какие инструменты вы можете предложить?

- Субъекты малого предпринимательства республики могут получить у нас определенного рода услуги, начиная от образовательных как подготовительного этапа: бесплатные семинары, мастер-классы, вебинары, что сейчас очень актуально. Если есть проект, то помогаем найти клиентов, анализируем рынок, чтобы определить наибольшие объемы востребованности того или иного продукта, страну, куда его лучше везти.

Зачастую производитель и не подозревает, что где-то еще за пределами Российской Федерации может быть спрос на его продукцию. Мы помогаем выявить его, добавить экспортную составляющую в структуру компании, потому что благодаря этому в принципе ее уровень становится выше, запас прочности больше.

Мы можем также помочь с подготовкой документов, составить внешнеторговый контракт, провести его экспертизу на момент рисков бизнеса, проверить контрагента, провести переговоры, все, что связано с письменными и устными переводами во время них, тоже можем взять на себя.

- Что такое экспорт с юридической точки зрения? Какие основные документы нужны?

- Это два пакета, которые компания должна подготовить: на вывоз из России и ввоз в другую страну, где действуют другая нормативная база, дополнительные барьеры в виде налоговых и прочих законов.

Субъекты малого и среднего бизнеса республики получают наши услуги бесплатно, причем среди них есть такие затратные, как сертификация продукции для соответствия, к примеру, регламентам Европейского или Евразийского экономического союза. Компания может обратиться к нам за софинансированием сертификата, мы берем на себя расходы в размере 80%, а 20 процентов оплачивает она сама. Такие структуры, как наш центр, получают федеральные субсидии на поддержку предпринимателей в своих регионах конкретно по направлению внешней торговли. Стоит также отметить, что наш учредитель - Министерство по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности РБ - выступает оператором субсидии на территории Башкортостана и может напрямую компенсировать затраты на логистику и транспорт. Недавно появился экспортный кешбэк на возврат до 10% от суммы сделки, если компания отправила либо новый товар, либо в новую для себя страну.

- До какого момента предприниматели могут рассчитывать на вашу помощь? До первой погрузки экспорта?

- Наша деятельность направлена на расширение географии сбыта, рост прибыли бизнеса, поэтому нет такого жесткого ограничения, чтобы мы сказали: все, больше не обращайтесь. На любом этапе мы на связи, если возникают вопросы. Фирма всегда может обратиться к нам за консультацией, конкретной помощью.

- Как вы находите партнеров для предпринимателей? Как изучаете внешний рынок, чтобы деятельность наших бизнесменов, которых взяли под свою ответственность, была успешной?

- У нас сложилось понимание движения экспортных рынков, того, что там востребовано. Для этого всегда есть аналитические инструменты, которыми учим пользоваться и компании. Можем вывести топ-100 по определенному товару, смотрим, что импортирует та или иная страна, и стараемся включиться в эту структуру. В поиске контрагентов нам особенно помогают выездные мероприятия, например, международные выставки и бизнес-миссии. Вместе с предпринимателями буквально за руку ловим там партнеров: в отличие от кабинетного, это такой полевой поиск. Для хорошей презентации организовываем большой, красивый стенд, причем все затраты по его изготовлению, монтажу, а также аренде места берем на себя.

Также хорошие перспективы вырисовываются по продажам через электронные торговые площадки. В рамках нашего центра помогаем компаниям разместиться на международных площадках типа eBay, Amazon, Alibaba. Их наличие играет большую роль в бизнес-моделях, так как позволяет продавать и большим предприятиям, и малым, ведь продажа идет даже физическим лицам.

Направлений, для которых требуется ежедневная рутинная подготовка, много, тем более экспортно-ориентированных компаний прибавляется с каждым днем. Причем мы работаем как с малым, так и со средним бизнесом, если к нам приходят запросы.

- Чего не хватает малому бизнесу для экспортного продвижения? Что бы вы им посоветовали?

- В первую очередь, у большинства представителей компании – боязнь новых начинаний из-за ложных представлений, что экспорт – сложное дело, там много барьеров, мороки с документами. Мы всегда говорим, что есть компетентные люди, которые готовы развеять все эти мифы. Государство ни в коем случае не настроено здесь чинить препятствия, наоборот, помогает всем.

Иногда боятся расстояний, доставки грузов, а ведь бывает, что завод открыл ворота, приехала машина иностранного покупателя, все загрузила и увезла. На этом экспорт для него закончился. Мы-то хотим донести до компаний, что все гораздо проще, чем кажется, для каждой из них разрабатывается индивидуальный кейс.

За прошлый год несырьевой экспорт малого и среднего бизнеса вырос на 17%, несмотря на пандемию. Наши машины «Скорой экспортной помощи» колесят по всем районам, смотрят предприятия. Мы стараемся охватить как можно больше новых компаний. Так, мы недавно нашли в Уфе фирму, выпускающую при полном цикле вездеходы. Увидев ее цены, предложили экспорт, так как за рубежом такая техника стоит в разы дороже, встретили искреннюю заинтересованность.

Мы делаем все зависящее от нас, но если компания не проявляет большого желания, то как бы мы сами ни хотели, к сожалению, скорее всего ничего не получится. Если же сотрудничество завязалось, то мы осилим дорогу вместе.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.