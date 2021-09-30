Фейковые прививки

Противники вакцинации решаются на покупку липовых сертификатов, а недобросовестные дельцы зарабатывают на этом миллионы.

По запросу «Сертификат о вакцинации COVID-19» в Телеграм попадаем на страничку, где опубликовано всего два поста, в одном из которых указано, по какой ссылке надо перейти. Начинаем общаться с ботом. Здесь нам предлагают сертификат о вакцинации (Спутник-V) за 4000 рублей. Обещают полное официальное оформление, внесение в реестр госуслуг и даже доставку бумажного варианта сертификата прямо до двери. Как полагается, запрашивают все необходимые данные, начиная от ФИО и заканчивая адресом и СНИЛС. А затем высылают реквизиты для оплаты сделки. Причем, внести надо сразу всю сумму. А в качестве гарантий предлагают почитать отзывы «благодарных клиентов». Очевидно, что это действуют мошенники, которые, получив перевод, перестанут выходить на связь. На этом общение с ботом заканчиваем.

Но желающих купить поддельный сертификат оказалось немало. Нелегальные продавцы справок даже объявляют в своих группах, что временно вынуждены приостановить поиск новых клиентов из-за большого ажиотажа. Желание купить поддельную люди объясняют по-разному: боятся за свое здоровье или рассказывают истории, как у них якобы друг-брат или cват чуть не умер от вакцины или все равно заразился коронавирусом.

Неизвестно, какими причинами руководствовалась жительница Оренбургской области, покупая поддельный сертификат. Но тем самым она лишила себя главной защиты от ковида – прививки. Печальный итог такого выбора – тяжелое течение болезни и смерть в реанимации.

Сотрудница косметологического салона Эльвира Аксенова (попросила изменить фамилию) решилась на покупку сертификата, заплатила деньги, но продавец липовых документов перестал выходить на связь.

- Конечно, жаль свои средства. Пришлось вакцинироваться, хозяйка салона поставила условие: прививка или увольнение, - говорит Эльвира.

Если человек обратился за сертификатом или кодом и ничего не получил, то тут все просто: гражданин здесь скорее пострадавший, а действия преступника подпадают под действие статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

- Когда человек приобрел сертификат за деньги и при этом не вакцинировался, то такие действия можно трактовать с двух сторон. Ему грозит ответственность за использование заведомо недостоверного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей (часть третья статьи 327 УК РФ), - комментирует член Общественной палаты РБ, адвокат Булат Сафин. - С другой стороны - сертификаты могут продаваться с участием работников медучреждений. Это ситуация, когда прививка не делается, препараты уничтожаются. Они нарушают не только медицинскую этику, но и свои должностные полномочия. Я не говорю, что такое происходит повсеместно. С юридической точки зрения данные работники могут быть привлечены к взысканиям имущественного и дисциплинарного рода.

К счастью, у нас случаи с продажей фейковых сертификатов единичны. Летом был задержан 20-летний уфимец, у которого полицейские приобрели ложный документ. Предприимчивый парень готовил их самостоятельно.

Тем временем Минздрав РБ предупреждает:

- Для медработников изготовление поддельных сертификатов и занесение данных в электронные базы данных может обернуться обвинениями в искажении информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ч. 1 ст. 237 УК РФ), создании компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на информационную инфраструктуру РФ (ч. 4 ст. 274.1 УК РФ). Также это можно квалифицировать как превышение должностных полномочий и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В зависимости от ситуации медработнику может грозить как штраф (не менее 80 тысяч рублей), так и заключение сроком до 4-х лет, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Альфия ИБРАГИМОВА.