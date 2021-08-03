Работа есть, было бы желание

Какие преференции в связи с пандемией введены для безработных, какие вакансии на рынке труда сейчас котируются и как заработать школьнику – об этом наша беседа с заместителем директора городского Центра занятости населения Ляйсан Галлямовой.

- Ляйсан Адиповна, как отразился ковид на занятости уфимцев?

- В 2020-м зафиксирован практически 7-кратный рост количества обратившихся граждан в центры занятости населения столицы. Было тяжело и людям, оставшимся без работы из-за пандемии, и нашим инспекторам, которым приходилось в дистанционном режиме выполнять большой объем работы. Пользуясь случаем, хочется поблагодарить коллектив сотрудников: им выпало в те непростые дни возвращаться домой поздно, прихватывать и выходные, и праздничные дни. Сейчас перед нами поставлена задача – к концу года восстановить численность занятого населения до допандемийного уровня. И она успешно решается. Если в начале года уровень регистрируемой безработицы по Уфе составлял 6,16%, то сейчас – 2,94%.

- Что для этого делается?

- Устраиваем население не только традиционными методами, но и задействуем республиканские и новые федеральные программы.

Организовываем общественные и временные работы, помогаем открыть собственное дело, направляем на переобучение по востребованным на рынке труда профессиям.

- Существует давняя проблема с трудоустройством выпускников: никто не хочет брать на работу без опыта…

- Мы поощряем работодателей материально при трудоустройстве выпускников ссузов и вузов. Первоначально ребят берут на стажировку, если молодой человек хорошо проявил себя - с дальнейшим закреплением на рабочем месте. Работодатели за период стажировки до 6 месяцев получают субсидию около 19 тысяч рублей ежемесячно. На сегодня мы можем трудоустроить на стажировку по направлению ЦЗН на такие вакансии, как ветеринарный врач, воспитатель, экономист, бухгалтер, юрист, машинист-тракторист, техник, менеджер, документовед.

- Какие изменения в законодательстве появились вследствие пандемии?

- До конца 2021 года продлены Временные правила регистрации безработных граждан: подать заявление о постановке на учет можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа в России». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись в «Госуслугах». Однако вопрос о признании гражданина безработным решается только при личном посещении.

Также в июне этого года внесен ряд новшеств, которые меняют основания снятия с учета – например, теперь, обучаясь по направлению Центра занятости, граждане с учета не снимаются. При этом они продолжают получать назначенное пособие по безработице. Расширена и категория граждан, испытывающих трудности в поиске работы, теперь к ним относятся выпускники и вузов, и ссузов в возрасте от 18 до 25 лет. Зато ужесточились штрафные санкции за нарушения правил перерегистрации: теперь приостановка пособия производится сроком ровно на 1 месяц. С 2022 года все работодатели с численностью от 25 человек также должны будут подавать сведения о вакансиях посредством личного кабинета на портале «Работа в России».

- Раньше вы специально организовывали встречи с работодателями, есть ли такая практика? Если да, то в каком формате они проходят, какова их результативность?

- С этого года мы возобновили традиционные «живые» ярмарки вакансий. Они проводятся по четвергам, с 10 часов. В минувший четверг приглашали молодежь, в этот запланирована общая ярмарка вакансий для всех видов предприятий. Здесь мы традиционно проводим мастер-классы по поиску работы, составлению резюме, самопрезентации на собеседовании.

С начала года проведено 122 ярмарки вакансий, в которых приняли участие 5675 человек, ищущих работу, и 420 работодателей, представивших 15393 вакансии. Практикуется форма организации мини-ярмарок вакансий, когда соискатели приглашаются под конкретного работодателя.

Продолжаются онлайн-встречи с нашими потенциальными партнерами на рынке труда – в формате ВКС, проводятся рабочие совещания.

Также работаем в формате «открытых дверей»: специалисты службы занятости выезжают на предприятия с целью ознакомить с изменениями на рынке труда, провести консультации по вопросам занятости для сотрудников.

В 2021 году Министерством семьи и труда республики было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве с крупными кадровыми агентствами. Теперь люди, ищущие работу, могут получить подбор вакансий с учетом их предложений. Кадровыми агентствами Hh.ru и superjob.ru проводятся вебинары для граждан, работодателей и сотрудников ЦЗН, с графиком можно ознакомиться на официальном сайте Центра занятости населения.

- Изменилось ли пособие по безработице? Сотрудники каких сфер деятельности больше к вам обращаются?

- Максимальный и минимальный размер пособия по безработице ежегодно определяются правительством Российской Федерации. В 2021 году минимальный размер пособия с учетом районного коэффициента в Башкортостане составляет 1725 рублей, максимальный - 13949,50 рублей. В каждом конкретном случае размер и период назначения пособия зависит от категории, к которой гражданин относится (например, ребенок-сирота или лицо предпенсионного возраста), от наличия и продолжительности трудовых отношений с работодателем, от причин увольнения (например, за виновные действия) и других факторов.

В первом полугодии к нам обращались граждане, уволенные из сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности.

- Какую поддержку получают многодетные, люди, находящиеся в трудном материальном положении, малообеспеченные, потерявшие работу?

- В этой связи правительством России разработано новое направление под названием «социальный контракт». Одно из мероприятий, предусмотренных социальным контрактом –финансовая поддержка малоимущих граждан в период поиска работы (до 1 месяца) и в последующие три месяца после трудоустройства гражданина в виде ежемесячных выплат в размере прожиточного минимума. Также предусмотрена единовременная финансовая помощь в размере 250 тысяч рублей при регистрации ИП. Заявление на заключение социального контракта с приложением справок о доходах за три календарных месяца можно подать через Республиканский центр социальной поддержки населения, Центр занятости, МФЦ, центры «Семья».

- Есть ли программы по обучению или переподготовке молодых мам?

- Центры занятости населения организуют обучение женщин, находящихся в декрете, по востребованным профессиям. Сейчас, например, комплектуются группы по обучению компьютерной графике, готовят кондитеров, менеджеров по персоналу, парикмахеров, мастеров ландшафтного дизайна, специалистов функциональной диагностики.

- Ведется ли работа по профориентации школьников, их временному трудоустройству?

- Безусловно. Ежегодно проводится акция «Неделя без турникетов», цель которой - популяризация рабочих профессий и инженерно-технических специальностей. Организуем экскурсии на такие предприятия, как ПАО «ОДК-УМПО», «Башкирская электросетевая компания» (АО «БЭСК»), ООО «Уфагормолзавод, АО УАП «Гидравлика», холдинг «Технодинамика», Иркутский авиационный завод.

Вторым не менее важным направлением является организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с выплатой материальной поддержки от Центра занятости населения. Ребята работают на пришкольном участке, в школьных столовых, в библиотеках, занимаются реставрацией книг. В этом году уже трудоустроено более 3600 подростков.

В настоящее время несовершеннолетние могут попробовать себя в качестве кухонного рабочего в «Макдональдс», менеджера по работе с клиентами в салоны связи «МТС», гладильщика в ООО «Галия-сервис», разнорабочего в сеть магазинов «Байрам».

- Какие специальности на данный момент востребованы?

- Наиболее часто встречающиеся вакансии – специалист (284 ед., средняя заработная плата – 29 тыс.), менеджер (186 ед., зарплата – 31 тыс.), агент по продаже недвижимости (176 ед., зарплата 36 тыс.), кассир (151 ед., зарплата – 22 тыс.), мерчендайзер (99 ед., зарплата 19 тыс.), медсестра (45 ед., 23 тыс.), воспитатель детсада (42 ед., 16 тыс.), проводник пассажирского вагона (395 ед., зарплата – 32 тыс.), грузчик (171 ед., 24 тыс.), пекарь (58 ед., 24 тыс.), швея (50 ед., 25 тыс.).

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Андрея Вдовина.