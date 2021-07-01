В любом возрасте можно быть жизнерадостным!

Есть такая поговорка «Жизнь после 60 не заканчивается», которая вселяет надежду готовящимся к пенсии людям. Реальность все больше убеждает, что представители серебряного возраста могут дать фору в жизнелюбии, интересе к происходящему вокруг, да и просто в физической активности даже молодежи. Секретами сохранения физического и душевного здоровья, создания общественно полезных проектов поделился председатель городского Совета ветеранов Ришат Шарипович Файзрахманов.

- Можно ли считать пенсионеров, ветеранов одной из движущих сил нашего города?

- Мы по-прежнему самая многочисленная общественная организация Уфы, насчитывающая свыше 300 тысяч человек. Основа нашего движения – работа более 300 первичных организаций, а координирует их президиум городского Совета ветеранов, 8 его постоянных комиссий по соответствующим направлениям.

Активисты Совета постоянно в движении, развитии. Хочу напомнить, что глава республики в самом начале своей деятельности предупредил, что не следует чувствовать себя провинциалами. Так вот, мы, Совет ветеранов, уже 3 года как не чувствуем себя провинциалами! Наоборот, в проведении социокультурных мероприятий по ЗОЖ и активному долголетию находимся в тройке лидеров в РФ. О чем свидетельствуют статьи в центральной газете «Ветеран», издаваемой в Москве.

- Что помогает вам и вашим единомышленникам держать себя в тонусе?

- Уже несколько лет пропагандируем разрабатывать самими ветеранами индивидуальный «График долголетия». Один из его пунктов очень примечателен: выполнение тех жизненных задач, в том числе семейных или социальных, которые были не осуществлены или недостаточно хорошо проработаны в прошлом. Это наша общая идея с очень уважаемыми людьми: директором Института экономики и сервиса Наталией Зиновьевной Солодиловой и директором Республиканского клинико-психотерапевтического центра, доктором медицинских наук, профессором Ильгизом Фаритовичем Тимербулатовым.

Таким образом, 3 человека, представители разных возрастов, разных профессий: производственник (в этой роли выступаю я), экономист и врач, – выдвинули одну и ту же идею: реализовать то, что по разным причинам не получилось раньше.

- Насколько мы знаем, ваши инициативы вылились в форум «Уфимское активное долголетие»…

- Да, мы организовали его по опыту москвичей (у них он назывался «Московское долголетие»), но добавили принципиально важное слово – активное! На форум, прошедший в Городском Дворце культуры в 2019 году, собралось 900 ветеранов со всех районов столицы региона. Очень хорошо тогда выступил прежний глава администрации, к сожалению, ушедший от нас Ульфат Мансурович Мустафин.

Продолжая замыслы форума, в августе 2020-го издали брошюру «Уфимское активное долголетие». Также системно провели спортивные мероприятия: в феврале – чемпионат по горнолыжному спорту и сноуборду в «Олимпик-парке», на котором в том числе соревновался вице-премьер РБ Ирек Сагитов.

Очень важное мероприятие провели мы в 2020-м году, посвященное 75-летию Великой Победы - пятидневный лыжный поход в 75 км: от поселка Старые Турбаслы маршрут пролегал через Тимашево, Максимовку, Дему, Затон. Заключительный митинг провели в парке Победы.

Все это было до самоизоляции, а вот уже в августе прошлого года организовали двухдневный поход на байдарках, тоже вокруг Уфы, от деревни Князево до биатлонной площадки. Проплыли 75 км, любуясь красотой природы.

- Не секрет, что многие пенсионеры хотят работать и приносить пользу и дальше. Как вы поддерживаете такие тенденции?

- С Башкирским государственным университетом провели социологическое исследование среди ветеранов. Согласно им, 30% респондентов свой возраст никак не воспринимают, а 17% считают, что это наоборот, очень активный период реализации желаний, не исполненных ранее.

Проведя простое математическое твычисление, получим: более 50 тысяч пенсионеров хотят и осваивают вторую профессию.

Задача нашего Совета – организовать процесс, популяризировать его, суметь привлечь к нему как можно больше пожилых людей, вдохнуть в них интерес к новым делам, доказать в первую очередь себе, что жизнь не заканчивается на пенсии, а наоборот, в любом возрасте можно быть восхитительными и жизнерадостными!

Поэтому мы объявили конкурс «Реализуй новую профессию», первый итог которого жюри подвело в январе этого года.

Для реализации наших инициатив нужна поддержка, особенно СМИ. Добавлю, в планах – издать наш обобщенный опыт книгой или пособием под общим названием «Задумки прошлого – в реальность настоящего».

- Удалось ли наладить связь с ветеранами во время локдауна? Какие советы вы дали оставшимся в четырех стенах?

- В период самоизоляции мы обратились ко всем ветеранам с призывом соблюдать ее условия. Есть ролик, его можно посмотреть и сейчас на сайтах Совета ветеранов и телеканала «Вся Уфа», а в газетах выходили интервью со мной, где я рассказывал, что в это время можно заниматься творчеством, разработкой графиков долголетия, писать историю своей жизни для детей, внуков и правнуков. До сих пор активистка Светлана Бикбулатова демонстрирует в соцсетях простые упражнения утренней разминки, достаточные, чтобы прийти в доброе состояние духа.

Сейчас призываем ветеранов активно прививаться, еще в апреле я попросил председателей районных советов, в целом, активистов, провести соответствующую разъяснительную работу. Консультировался по данному поводу у вице-премьера Максима Забелина, а также с его заместителями.

Да и наша комиссия по здравоохранению – очень квалифицированная во главе с моим заместителем, доктором медицинских наук, профессором Лирой Набиевной Мингазетдиновой.

- Чем живет сейчас городской Совет ветеранов?

- Как я уже отмечал, он находится в постоянном действии. Недавно издали красочный информационный план 10 авторских проектов под заголовком «Сделать жизнь ветеранов активной». В нем указали возможность применения каждого из них на разных уровнях ветеранских организаций.

И наконец, совсем недавно, провели очередной традиционный «Подиум зрелого обаяния», который проходит ежегодно с 2017 года. Также стало традицией проведение конкурса красоты среди ветеранов, в том числе семейного.

Ветераны всегда живо интересуются городскими делами, задают вопросы по конкретным проблемам, болеют душой за любимую столицу республики, радуются успехам и надеются на дальнейшее взаимодействие совета и администрации Уфы.

Зиля БАДРИЕВА.

zilyamk@yandex.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.