За честный капремонт

«Копим, копим на капремонт, а крышу будут обновлять только через четыре года, утеплять фасад – черед восемь, менять коммуникации – через десять. Как же так?» - возмущается позвонившая в редакцию читательница.

Действительно, если взносы падают в общий котел, то они как бы распределяются между всеми участниками программы и дома ремонтируются в порядке очередности. Однако у граждан есть возможность копить на обновление многоквартирных домов обособленно, на спецсчетах. Они-то как раз и позволяют не ждать годами, а оперативно провести капремонт, накопив нужную сумму.

Спецсчета – не новинка. Понятие введено в Жилищный кодекс РФ в 2014 году, однако люди об этом мало знают. На них жильцы могут аккумулировать средства, но не в «общую копилку», а именно на свой дом. Решение должно быть коллективным: необходимо провести общее собрание, заручившись согласием не менее двух третей собственников. Спецсчет можно открыть только в финансовом учреждении из списка одобренных Банком России, а выступить владельцем может только юридическое лицо - региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов, товарищество собственников жилья, управляющая компания, жилищный или другой специализированный потребительский кооператив.

Не секрет, что население не очень-то доверяет программе капитального ремонта. Дескать, сдаем деньги, а результата не видим.

- У людей сохраняется советский менталитет. Они продолжают думать, что кто-то придет и решит их проблемы, - прокомментировал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев. Вчера на прошедшем в Москве Форуме по вопросам капитального ремонта он высказался о том, что его будущее за спецсчетами. И призвал активнее информировать население об этом способе накопления средств.

- Почему я выступаю за них? Мы воспитываем активного собственника, его сейчас не хватает: общие собрания не вызывают интереса, активность граждан низкая. А спецсчета стимулируют ответственность. Люди самостоятельно решают, что отремонтировать в первую очередь. Ведь если они сами не позаботятся о состоянии дома, в котором живут, то кто это сделает за них? Есть много других преимуществ: при взносах в Региональный фонд ремонта приходится ждать несколько лет, данный способ позволяет решать проблему быстрее: если накопили на замену кровли, то можно приступить к ней сейчас.

Однако если у спецсчетов так много преимуществ, почему граждане не спешат ими воспользоваться? С 2014 года, когда были приняты поправки в Жилищный кодекс, всего 13 процентов собственников в России приняли решение перейти на спецсчета, остальные продолжают скидываться в общий котел. Видимо, среди жильцов не хватает активистов.

Кстати, о качестве. Этот вопрос мы также адресовали Павлу Качкаеву, памятуя ситуацию, произошедшую в прошлом году в Стерлитамаке. Тогда подрядчик, не справившись с объемом работ, не успел завершить ремонт крыш в нескольких домах, и дождем затопило квартиры.

- Здесь недоработка регионального оператора, который, выбирая подрядчика, должен осознавать и нести ответственность. А также индифферентность муниципальных властей. Ведь они тоже не должны отстраняться в подобных ситуациях. Работы по капремонту принимаются в том числе за подписью уполномоченного собственниками лица. Если подрядчик провинился, есть много рычагов воздействия: прокуратура, жилищная комиссия, суд, - ответил он. - Меня лично беспокоит вопрос привлечения кредитных ресурсов для капитального ремонта. По стране собираемость составляет 96 процентов. Это стабильная сумма. А кредит, кроме коммерческого с большими процентами, взять не можем. Если решится вопрос с льготными кредитами, можем ускорить обновление домов. Это тем более необходимо, что программа помогает сдерживать процесс старения домов, влекущий аварийность.

Альбина Зубарева.