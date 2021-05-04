Карта судьбы

Об уроженце Уфы Николае Назарове молчит Википедия и лишь изредка можно увидеть его фамилию в сети в научных работах. Между тем его вклад в геодезию и картографию оценивается серьезными разработками и государственными наградами. Николай Дмитриевич ушел из жизни в 2016 году, а документы о его деятельности еще только начали рассекречивать. Первой о своем брате нам поведала заслуженный учитель РБ Валентина Амирова.

- Когда я приезжала в Москву к нему в гости, меня поражали на стене необычные картины Земли. Сейчас таких изображений сотни и тысячи, а тогда были редкостью, - рассказывает 84-летняя женщина, разглаживая на столе недавно присланные архивные документы. - Когда спрашивала, как это снято, он обычно уходил от ответа. А как-то раз заметил, что из космоса можно увидеть даже номер автомобиля.

В 50-е годы Назаров работал руководителем группы, которая делала карты для стран Азии, Африки, Ближнего Востока. Удивительный факт – ХХ век на дворе, а такого важного геодезического документа у них нет. В то время картографы фотографировали местность с самолетов, а потом снимки совмещали по определенной технологии в единую картину.

В Китае Николай жил несколько месяцев, позже рассказывал о крайней бедности его граждан. Когда приехал в Поднебесную, то первым делом поинтересовался аэродромом. Китайцы пожали плечами и обещали сделать его за несколько дней. В поле появилась масса народа, так что даже клочка земли не было видно, и соорудила посадочную площадку и ангары за три дня. По сложившейся традиции Николай Дмитриевич лично вручал карту правителю. Китайский глава Чжоу Эньлай устроил в честь такого события пышный прием, во время которого вручил орден.

Также уфимцем была сделана карта северного Афганистана, а южного выполнили американцы. Посадочная база располагалась в Астрахани, каждый полет был опасным. С самолетом могло случиться все что угодно, поэтому Назаров летал только с пилотом.

Ближе к звездам

Потом наступила эра беспилотников, эра космоса. В 1973 году в системе Госуправления геодезии и картографии создается засекреченный научно-исследовательский и производственный центр «Природа», на которого возлагались функции получения космических съемок. И в эту пору работа Николая Дмитриевича отмечена авторскими разработками. При подготовке первого спутника потребовалось дополнительное оборудование, задание было возложено на группу Назарова.

В кратчайшие сроки задача была решена со знаком качества. В комнате отдыха ученый пересекался с космонавтами, но никогда о них не рассказывал. Зато делился впечатлениями о встречах с известными артистами – они ходили лечиться в ту же поликлинику при Академии наук. Так, Людмила Касаткина всегда приходила с мужем, известным режиссером Сергеем Колосовым. Встречаясь с Назаровым, Петр Глебов уже начал здороваться, а Михаил Жаров любил шутить. Рассказывал, что у него была серьезная травма руки, врачи хотели даже ее ампутировать.

К концу 90-х позвали в начальники НИИ, но Николай Дмитриевич отказался, хотел и дальше заниматься изобретениями. Он одним из первых предсказал, что ископаемые можно искать с космоса. На базе его открытий открыли кафедру, пригласили преподавать, но Назаров решил посвятить остаток жизни семье, тем более появились внуки.

Коля вернулся!

- Мне было пять лет, когда провожала брата на фронт, - Валентина Дмитриевна смахивает подступившую слезу. – Бежала по улице вслед за ним, пока родители не велели вернуться домой.

В 1941 году Николаю исполнилось 18 лет и по призыву его отправили в Челябинское танковое училище. Он стал механиком-водителем, важнейшей задачей которого было наладить танк после боя любой ценой в тот же день. Как-то раз ремонтировал разбомбленную машину при 30 градусах мороза. Ладони прилипали к металлу, от которого он их отдирал с кожей и кровью. Один танк не подлежал восстановлению, и Николай чуть не попал под трибунал.

В Курской битве танк Назарова подбили. Из горящей машины выскочили все и поползли под шквальным огнем противника. «Первое время даже не понял, жив ли я», - вспоминал он. Николаю в тот раз не повезло - ранило автоматной очередью в бедро. В госпитале врачи вынесли вердикт - не выживет. Но через сутки солдат все еще оставался живым и ему сделали операцию. «Тебе повезло, что ты в хорошей физической форме», - сказал хирург.

В госпиталях ему сделали не одну операцию и комиссовали в 1943 году. Вернулся в Уфу, открыл ворота родного дома на улице Нуриманова. Девятилетняя Валя бросилась к брату, и он, несмотря на тяжелое ранение, поднял ее на руки. Мать лечила его травами и другими народными средствами, и потихоньку Коля пошел на поправку. Врачи удивлялись, что инвалид может выглядеть таким здоровым. Учился в авиационном институте, а после войны его пригласили в институт геодезии, единственный в стране готовивший картографов.

- Экзамены сдавал, держась за стенку от голода, - говорит Валентина Дмитриевна.

На последнем курсе вуза пришло приглашение в научный институт геодезии и картографии. В секретном отделе «Природа» специалисты разрабатывали аппарат для фотографирования из космоса, работа застопорилась. «Дело оказалось непростым, но мы через неделю справились», - говорил Николай. Работа выдвигалась на Сталинскую премию, но в итоге ее получили другие изобретатели.

Свою вторую половинку Назаров нашел в Москве, у супругов родились сын и дочь. В 93 год умер, прожив 71 год в Москве, хотя недолюбливал ее. «Слишком много здесь людей, суеты, в Уфе лучше, но на родине нет возможности заниматься любимой работой», - подчеркивал Назаров.

Таланты по наследству

- Семья наша родом из Кировской области, в 1932 году переехала с тремя детьми в Уфу. Родилась я уже здесь, – продолжает рассказ пожилая женщина.

Отец владел редкой профессией печника, складывал их на хлебозаводах, но и частникам не отказывал в просьбе. В 1996 году пришел к нему солидный человек с кожаным портфелем и попросил помочь написать книгу о своей специальности. Но Дмитрий ответил: «Свои секреты уношу с собой!»

- Как-то раз поехала в Москву, и со мной заговорил сосед по купе, - вспоминает Валентина Дмитриевна.

Он оказался директором гостиницы «Башкирия», живший в старинном доме с изразцовой печью, которая никак не хотела греть. Тогда по рекомендации и явился Дмитрий Назаров, как всегда нарядный, в «сталинском» кителе. Походил вокруг печи, потрогал: «Не возражаете, если я вот эту плиточку сдвину?». Получив согласие хозяина, поколдовал, и печь ожила.

Сама Валентина стала учительницей математики, дар логики и анализа ей достался как и брату. Преподавала в индустриально-педагогическом техникуме и колледже радиоэлектроники. Она всегда считала, что педагоги должны отвечать не только за знания своих учеников, но и за воспитание. Когда однажды заметила, что тихого мальчика затравили одноклассники, не оставила без внимания ребенка. Честно заявила матери инициатора буллинга: «Не позволю обижать слабых и хулиганов учить не буду. Давайте вместе воспитывать вашего сына». В 90-е к ней подошел подросток и попросил спасти его. Валентина Дмитриевна вызвала его отца, но тот отмахнулся, сказав, что пусть учиться защищать себя. А мальчишку в подворотне подстерегали парни и требовали деньги. Валентина Дмитриевна решила каждый день провожать его домой вместе со своим мужем – известным боксером Маратом Амировым, пока инцидент не исчерпался. А это было непросто, один из бандитов даже грозился проломить ей голову.

- У меня на педсоветах всегда была своя точка зрения, иногда шедшая вразрез с общей, - заметила Валентина Дмитриевна. – Потом директор часто признавался, что я была права. А что касается детей, я долго присматриваюсь к ученику, лишь потом делаю выводы. И считаю, что педагог должен не только учить, но и защищать.

Недавно ее в магазинной очереди узнал бывший ученик, тот самый, которого она защищала от хулиганов. Сияя счастливыми глазами, рассказал, что у него все в жизни сложилось хорошо. Наверное, благодарность людей – то, ради чего стоит жить и оставлять память о себе. Будь ты простым печником или известным ученым.

Зиля БАДРИЕВА.

Генеральный директор НИиПЦ «Природа» Дмитрий Логвинов:

- Николая Дмитриевича отличает безупречная и многолетняя деятельность в научно-исследовательских организациях Главного управления геодезии и картографии. За время работы в Центральном научно-исследовательском институте геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) успешно выполнены исследования и разработки в области радиогеодезии, которые внедрены в производство. В коллективе Госцентра «Природа» с момента его создания он способствовал становлению и развитию нового научного и практического направления – изучения природных ресурсов космическими методами. За трудовые успехи отмечен медалью ВДНХ, значком «Отличник геодезии и картографии», званием «Ударник коммунистического труда».

Участие в воронежско-касторненском и курско-орловском сражениях Великой Отечественной войны стало большим вкладом в общую Победу над врагом. Родина высоко оценила его боевые заслуги, наградив орденом Отечественной войны II степени и медалями.