Королеву шашек встретили флагами

Вчера утром Тамара Тансыккужина триумфально вернулась в родную Уфу. Она вновь подтвердила звание Королевы шашек, в седьмой раз став победительницей чемпионата мира, который проходил в Польше. В аэропорту родные, представители министерства молодежной политики и спорта, почитатели таланта и волонтеры встретили ее с флагами России и Башкортостана.

Тамара Михайловна не ожидала такого внимания и, увидев встречающих, среди которых были и вице-спикер Курултая Рб Эльвира Аиткулова и другие известные люди, пришла в восторг. С ее лица не сходила счастливая улыбка, и, конечно, она не могла отказать поклонникам в автографах и селфи.

Этот чемпионат мира в Варшаве привлек к себе всеобщее внимание даже людей далеких от шашечного спорта. Во время поединка Тансыккужиной с полячкой Натальей Садовской со стола, за которым проходила игра, организаторы убрали российский флаг. Уфимка отвлеклась, допустила ошибку и досадно проиграла. Однако 3 мая взяла реванш и доказала, что спорт вне политики.

- Я не понимала, что происходит. Думала, что уже все нормально, что эта история с ВАДА на шашки не распространяется. И вот нелепо проигрываю, - волнуясь, рассказала чемпионка о произошедшем 23 апреля инциденте с флагом. - А на следующий день узнаю, что это видео просмотрели миллионы, и даже руководство страны отреагировало, поскольку затронута символика Российской Федерации. И дальше для меня было делом чести отыграться, выиграть. Много посыпалось слов поддержки и в Инстаграме и в Ватсапе от друзей и даже незнакомых. Сложная была игра, сложный был матч. Никто не хотел проигрывать, никто не хотел уступать. Но моя вера в себя помогла в очередной раз.

Теперь, когда напряжение позади, Тансыккужина поделилась планами на ближайшее время: отдыхать и восстанавливаться, уделить внимание двум маленьким дочерям.

Пока шел чемпионат, земляки болели за свою чемпионку. В соцсетях к ней обратился глава республики Радий Хабиров:

- Поздравляю нашу спортсменку, ее тренеров - Юрия Чертока и Алексея Чижова, Федерацию шашек Башкортостана.

Еще одно, очень важное обстоятельство: Тамара Михайловна – руководитель Проекта развития детского шашечного спорта в республике (с 2012), она и ее коллеги привлекают в шашечный спорт детей, в основном из сельской местности. Наша задача – поддерживать этот вид спорта, всячески помогать. На следующий учебный год планируем развивать его в рамках одного из модулей нашей дополнительной программы образования «Взлетай», чтобы каждый ребёнок мог играть в шашки и тренироваться у профессионалов.

«Снова победа! Снова Тамара!», «Тансыккужина – лучше всех», «Справедливость восторжествовала», «Настоящий талант всегда победит», - так комментировали в соцсетях завершившийся чемпионат мира по шашкам жители республики.

Альбина Зубарева.