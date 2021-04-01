Вода уходит

Еще буквально неделю назад информационное пространство Уфы и республики разрывалось от сообщений о тяжелой ситуации с половодьем. А как обстоят дела сейчас?

Мы обратились в Управление гражданской защиты с просьбой показать нам самое затопленное место Уфы и окрестностей на данный момент. Оказалось, что в последние дни наблюдается существенное снижение уровня воды. Нам посоветовали отправиться на Кооперативную поляну, где недавно был эпицентр паводка. Нас предупредили: необходимо вооружиться резиновыми сапогами, возможно, придется передвигаться на лодках.

Прибыв на место, мы были немного огорчены - от прежнего паводка осталось лишь несколько огромных луж, разделенных протяженными полосами суши. Залита преимущественно дорога, однако вода до сих пор стоит на нескольких усадьбах.

Из года в год, как правило, основной «удар» на себя принимает улица Малая Заречная. Сейчас на ней безлюдно и грязно. На своем пути мы встретили лишь пару местных жителей – они показали нам места, где могли бы пригодиться сапоги.

Дом местного мастера Фаниля Б. находится на небольшом возвышении, потому не пострадал от половодья. Зато он уже не в первый раз становится отправной точкой маршрутов гостей из города.

- Вот здесь заканчивалась вода, - рассказывает Фаниль, показывая рукой на спуск возле забора. Здесь уже пересаживались на лодки и дальше плыли.

В разговоре с нами ремесленник пытался вспомнить более масштабные подтопления:

- В 2007 году был обширный паводок и, кажется в 2016-м.

Другие местные жители – супружеская пара – соседи Фаниля оказались более точны в воспоминаниях. Их дом находится в небольшом отдалении, поэтому вода не причинила им серьезных неудобств.

- Да даже в прошлом году сильнее затопило. В былые годы, кстати, вода доходила чуть ли не до уровня крыш. Не понимаем, почему сейчас создали такую шумиху?!

- А когда примерно вода ушла?

- Где-то дня три назад, - отвечают они.

Ожидается, что дальше объем воды будет снижаться. О стабилизации ситуации с паводком было заявлено в ходе брифинга 27 апреля в администрации города. Эти слова подтверждает и начальник Управления гражданской защиты по Кировскому району Салават Муртазин:

- На сегодняшний день уровень воды в Белой около города составляет 475 см. На Кооперативной поляне остаются подтопленными 24 придомовых участка, в которых проживает 75 человек, в том числе 13 детей, - сообщил он. – Двое жителей находятся в пункте временного размещения до полного спада воды.

По улице Малая Заречная протяженность переливов составляет 100 м, их глубина – 30-40 см. Последние 4-5 дней наблюдается тенденция на снижение уровня воды. Ожидается, что через неделю при благоприятных погодных условиях улицы и участки полностью от нее освободятся.

Антон СУХАРЕВ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.