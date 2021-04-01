Тепло любит точность

Тема ЖКХ традиционно считается одной из самых актуальных и злободневных. Но особую остроту она получила минувшей зимой, когда жителям Уфы и других городов Башкирии стали приходить многотысячные счета за отопление, вызвавшие предсказуемую волну протестов. Здесь сказался целый комплекс причин. Это и переход к новой системе оплаты только в отопительный сезон, и холодная зима, и, что не менее важно, копившиеся годами проблемы, не столь заметные при равномерной оплате в течение года.

Руководство республики поставило четкую задачу решить основные вопросы к новому отопительному сезону. О том, что уже сделано и что еще предстоит, наш разговор с заместителем председателя Комитета Госсобрания – Курултая РБ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Еленой Родиной.

- Елена Александровна, переход на новую систему оплаты тепла по факту в зимний сезон произошел еще в 2019 году, а недовольство граждан началось только прошедшей зимой. В чем причина?

- Все достаточно просто. Зима 2019/2020 годов была теплой, счета выставлялись относительно небольшие и многие жители просто не заметили этот переход. Минувшая же зима выдалась аномально холодной, и суммы в платежках резко пошли вверх. Что самое главное, выявились проблемы, которые раньше не приводили к повышению платы в отдельные месяцы.

- О чем идет речь?

- Речь об учете потребляемого тепла в отдельно взятом многоквартирном доме. К примеру, несоответствие фактической площади жилых помещений здания с данными управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Мы проводили выборочные проверки в Уфе, в ходе которых выяснилось, что самые большие расхождения в данных, а значит и завышения платежей, были именно в домах с нежилыми помещениями, где владельцы квартир нередко платят за коммерческие квадратные метры. В основном так происходит при переходе на прямые договоры собственников с ресурсоснабжающими организациями. И если хозяин коммерческих помещений не заключил договор, его квадратные метры автоматически относятся к общедомовому имуществу, а плата за их отопление перекладывается на всех жильцов.

Приведу несколько конкретных примеров. Жильцам дома по проспекту Октября, 65 после проверки вернули почти 7 миллионов рублей переплаты за отопление коммерческих помещений. На каждую квартиру пришлось в среднем 24 тысячи рублей возврата. Жильцы дома по улице Зорге, 44 заплатили за чужие помещения почти 2,5 миллиона рублей, дома №24 по бульвару Хадии Давлетшиной – 2,29 миллиона.

Для исключения таких ситуаций все управляющие компании получили методические указания по сверке площадей. Важно организовать эту работу системно и повсеместно, чтобы жители не платили за то, что им не принадлежит и чем они не пользуются.

- Какие еще причины приводят к необоснованному завышению платы за тепло?

- Здесь, конечно же, нужно выделить факты неисправности или некорректной работы общедомовых приборов учета. Во многих домах не обеспечено нормальное обслуживание теплосчетчиков и их своевременный ремонт. Когда прибор неисправен, жильцы платят за тепло не по фактическому потреблению, а по нормативам, что в ряде случаев оборачивается кратным ростом начисленных платежей.

- Как будет решаться эта проблема?

- В настоящее время в Уфе и других городах Башкирии идет активная работа по оснащению общедомовых приборов учета тепла системами телеметрии для дистанционного снятия показаний. Этот процесс должен завершиться до 1 сентября. Телеметрия будет интегрирована в создаваемый республикой портал Единой информационно-аналитической системы ЖКХ РБ. В нем жители многоквартирных домов смогут отслеживать всё потребление коммунальных ресурсов, писать обращения, оставлять заявки, организовывать общие собрания собственников и многое другое.

Наладить дистанционное снятие показаний общедомовых теплосчетчиков – только первый этап. Главная задача – обеспечить постоянный контроль их работы, своевременно выявлять неисправности, оценивать качество поставляемого теплоносителя. Словом, вести полный контроль за потреблением тепла в каждом конкретном доме, а значит, и корректностью начисляемых платежей. Современные технологии это вполне позволяют.

- Еще один вопрос хотелось бы задать по поводу индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), которых особенно много установлено в домах Уфы. Их некорректная работа также может приводить к перерасходу тепла и завышению счетов.

- Проблема индивидуальных тепловых пунктов связана с тем, что у жильцов и управляющих компаний часто нет средств для нормальной эксплуатации, не говоря уже о ремонте этого сложного и дорогостоящего оборудования. На уровне республики идет проработка специальной пятилетней программы, которая будет направлена на восстановление ИТП, определяются источники ее финансирования. Мы готовы оказать жителям всестороннюю помощь.

- Нередко можно услышать требования снизить тарифы на отопление. Как вы к этому относитесь?

- Начну с того, что только в Уфе действует более 10 разных теплоснабжающих компаний, а в целом по Башкирии их около сотни. И каждая имеет свой тариф, который определяется множеством факторов и регулярно утверждается республиканским Госкомитетом по тарифам. В отношении двух основных поставщиков тепла в жилые дома и на соцобъекты – МУП «Уфимские инженерные сети» и БашРТС могу сказать, что эти компании ведут активную работу по ремонту и модернизации своей инфраструктуры.

Можно, конечно, пойти на популистский шаг, заморозить или даже снизить тарифы. Но это неизбежно скажется на объемах планового ремонта, а значит - и надежности теплосетей. Как следствие, рано или поздно мы получим крупные аварии с отключением сотен, а может быть, и тысяч домов. Такие ЧП обычно случаются в сильные холода, ставя людей в буквальном смысле на грань выживания.

Еще раз повторюсь. В нашей республике идет системная работа по устранению копившихся годами, если не десятилетиями проблем, каждая из которых может стать причиной завышения платежей за тепло. И я уверена, что предстоящий отопительный сезон пройдет уже намного спокойнее, чем предыдущий.

Алексей Фатыхов.