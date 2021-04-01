С 15 апреля открылся Городской поэтический конкурс #Proстихи. Цель - привлечь талантливых людей к творчеству. О том, как перестать зарывать талант в землю - наша беседа с Екатериной Кондратьевой, активистом поэтического сообщества #Proстихи.

- Участником может стать кто угодно? Как это сделать?

- Отборочный этап заочный. Участник читает на камеру (можно просто на телефонную) свое стихотворение, выкладывает в Instagram с хештегом #proстихиконкурс и подписывается на наших партнеров. Вторым этапом будет гала-концерт на одной из площадок Уфы. Победителей определят в двух номинациях: лучшее авторское поэтическое произведение и лучший чтец.

- Это ваш первый подобный конкурс. Сообщество #Proстихи еще совсем молодо?

- В феврале 2017-го наш основатель Виталий Демидов, шоумен, поэт, рэпер, ведущий, увидев в Москве такой формат, собрал впервые поэтов Уфы. Тогда все выступали согласно жребию. Традиция сохранилась по сей день. Но сейчас поэты все больше экспериментируют, пробуют новые способы взаимодействия со зрителем, стремятся удивлять. Позже Виталий переехал в Москву, но дело его живет.

- В чем суть сообщества? Чем вы отличаетесь?

- Наш девиз: дарим творчеству жизнь. Творить может каждый, нет ограничений по возрасту, опыту и т.д. Задача - вызвать поэта на сцену и дать высказаться. Существует некий ценз: необходимо предварительно прислать несколько произведений, но мы готовы дать шанс каждому. Свободный микрофон - риск, но он оправдан: появляются новые имена.

- Каков он - резидент поэтического сообщества?

- В наших рядах - стрит-арт художник Олег Кайбышев. Все видели его работы: портрет маршала Жукова в Сипайлово, перо жар-птицы в Арт-Квадрате и космическую арку. Елена Ахметова (юрист по профессии), обладает даром организатора, идея конкурса разработана ею, а недавно она сняла свой первый короткометражный фильм о детях войны. Илья Боровский — известный поэт, призер Грушинского фестиваля, ведущий, много лет проработавший на телеканале «Вся Уфа». Сообщество существует исключительно на добровольных началах в свободное от работы время, это — люди разных возрастов и профессий: журналисты, юристы, врачи. В 2019 году провели конкурс чтецов среди детей, самому младшему участнику было 4 года.

- Процветает ли поэтическое движение в Уфе?

- На мой субъективный взгляд, возможностей послушать стихи немного. Люди собираются в клубы, где читают с листа, делают разбор произведений, есть несколько крупных фестивалей. Театрализованные же выступления практикуются редко: надо откладывать листочки, гаджеты, учить наизусть и красиво подавать свои стихи. У нас человек, придя в первый раз с телефоном, уже через несколько встреч раскрепощается, читает с выражением.

- Поэт должен быть одновременно мастером слова и артистом?

- Иногда на сцене происходит целый перфоманс - стихи, музыка, видеоряд, танец. Хорошо себя зарекомендовал формат «живописная поэзия», когда одновременно художник рисует, а поэт читает, а потом они меняются ролями.

- Значит ли это, что стихи дано писать буквально всем?

- Пару-тройку веков назад каждый образованный человек владел навыками стихосложения. Философские и научные трактаты писали стихами. Поэзия ли это — сложно сказать. Творческий человек в обычных вещах способен разглядеть необычное, а настоящая поэзия — отражение движений души.

Корзинка:

24 апреля в рамках «Библионочи» на официальном Youtube-канале Центральной городской библиотеки «Котт Цеба» в 21.00 вы сможете увидеть блок выступлений #Proстихи.

Наиля Галямова.

Подпись к фото: музыкально-поэтическая фантазия проекта #Proстихи "Ведьмы".