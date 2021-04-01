Голый кабель и пучок телефонный

Обновление дорожного полотна весной – одна из главных задач муниципальных служб. Так на прошлой неделе стартовала реконструкция по программе «Безопасные качественные дороги». Но есть и долгосрочные проекты, которые продолжаются не первый год. Например, ремонт улицы Комсомольской начался еще в 2019 году, а сроки завершения – ноябрь 2021-го.

– Вопрос на особом контроле не только в администрации города, но и в правительстве республики, поэтому мы регулярно выходим на объект и следим, чтобы подрядчики не простаивали и соблюдались сроки, – объяснил на выездном оперативном совещании исполняющий обязанности начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города Константин Папе.

Речь идет о реперных датах завершения работ на участках, которые имеют наибольшую готовность на сегодняшний день. Так, на улице 8 Марта (от Мингажева до Айской) вынос инженерных коммуникаций практически завершен. Основание под дорожную «одежду» уже готово – переувлажненная, рыхлая земля земенена плотным грунтом, щебнем или пгс (песчано-гравийной смесью). Нижний слой застелен нетканым геотекстилем «Дорнит» – инновационным основанием, предназначенным для укрепления и стабилизации неустойчивых слабых грунтов и защиты почвы от деформации. Поверх него уложена щебенка. Сейчас приступают к верхнему слою –18-сантиметровому покрытию из «тощего бетона». Так в обиходе называется песчано-гравийная смесь с вяжущим компонентом. Потом начнется установка бордюров и уже можно будет воочию увидеть ширину проезжей части, технические полосы, тротуары и сколько останется территории для оформления газонов. После того, как будет готово основание, появится «одежда» – три слоя полимерасфальтобетонной смеси, которая укладывается подобно слоеному пирогу: как коржики склеиваются между собой кремом, так слои асфальта сцепляются битумом. Все эти работы планируется завершить ко Дню города – 12 июня. Возможно, какие-то работы еще останутся после открытия проезжей части, ведь в рамках проекта будет проведен весь комплекс: кроме прокладки дорог, тротуаров, бордюров, установки остановочных павильонов, ограждений, планируется заменить дорожные знаки, светофоры, опоры освещения, системы видеонаблюдения, устроить тротуары и газоны.

К этому же сроку планируется открыть и часть проезжей части и тротуаров по Комсомольской от Бессонова до улицы Округа Галле.

– Если завершить основные работы, до конца срока исполнения – до ноября текущего года останутся работы по дорожному освещению, замене знаков, благоустройству газонов, – говорит Константин Павлович.

Но все же, подрядные организации получили и замечания. У представителя городской администрации возникли вопросы по количеству строительной техники и трудовых ресурсов, также чтобы выполнить поставленные задачи, можно было бы и добавить рабочих рук.

А между тем вынос инженерных сетей требует долгого и кропотливого труда – это тебе не заехать экскаватором и разом выкопать траншею! Несмотря на то, что задействована техника, все копательные манипуляции по большей части ведутся вручную, чтобы проверить каждый сантиметр земли. Неосторожный удар лопатой – и жители округи могут остаться без связи или света – кабель можно перерубить даже легким инструментом, не говоря уже о мощных зубьях ковша экскаватора.

Вот, к примеру, по Комсомольской в сторону Округа Галле сейчас делают шурфовку – сантиметр за сантиметром ищут коммуникации, чтобы затем заехать с вакуумным компрессором.

– Некоторые кабели в «коробках», а некоторые «голые». Если снизу нет никакой опоры, подвешиваем на балки, цепляем друг за друга. Вот видите, это висит «пучок» телефонистов, а те, что внизу – «Башкирэнерго». Бывает, что линия указана в проекте, но находится не там, есть и вовсе не учтенные, – рассказывает мастер участка «Дортрансстроя» Денис Абдрахманов.

При таких полевых работах, как показывает многолетний опыт, без чрезвычайных происшествий не обходится, главное, чтобы они не приобретали глобальные масштабы. Недавно без света оставили несколько домов, но уже в течение двух часов «ресурсники» решили проблему.

Участок далее Округа Галле и до Лесотехникума, который имеет срок сдачи до 1 сентября, вызвал некоторые сложности при выносе инженерных коммуникаций. Здесь в ближайшее время предстоит серьезная работа по подключению линии канализации через улицу 50 лет СССР.

– После долгих обсуждений было принято решение, делать прокладку закрытым способом, методом прессо-шнекового бурения, – говорит Константип Павлович.

В этом случае шнекобуровая машина устанавливается в подготовленный котлован и бурит при помощи приспособления, которое режет и рыхлит грунт. По мере продвижения буровой машины добавляются секции трубы и секции шнека. Отработанный грунт удаляется через дверцу с боковой стороны машины. Таким образом, грунт выводится только по периметру проталкиваемой трубы, гарантируя, что верхняя часть рабочей зоны не будет деформирована.

Кроме этого, на этом же участке предстоит масштабный вынос электросетей – около 28 кабелей со сложным отключением абонентов. Представители энергосбытовой компании заявляют, что таких выносов и переключений они не делали более десятка лет.

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru

Фото автора.