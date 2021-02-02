Когда мороз застал врасплох…

С утра в школьном чате оживленно, приходят сообщения: «Герман не придет, холодно», «Ансар тоже», «Вика дома». Столбик термометра показывает -28, а приложение выдает, что по ощущениям все -36. Задержавшиеся холода продлили школьникам выходные, а взрослым добавили хлопот…

В первый же выходной день в соцсетях и новостных сайтах на первых строчках появилась информация о том, что концерты, посвященные Дню защитника Отечества, переносятся на 27 марта. А ведь выступать должен был популярный артист Денис Майданов, но увы… Когда стало известно, что в выходные столбик термометра может опуститься до -40 градусов, администрация города приняла это решение.

Пострадала не только культурная сфера, но и коммунальная. В предпраздничные дни аварии на теплосетях оставили без центрального отопления и горячего водоснабжения жителей более 400 квартир. Днем 22 февраля в Советском районе случился прорыв сразу на двух участках – у дома №19 по бульвару Ибрагимова и во дворе домов №54 по ул. Карла Маркса и №4 по ул. Антонова.

– В обед, зайдя на кухню, увидела густой дым. Сначала подумала, что пожар, но, посмотрев в окно, поняла, что пар идет именно на улице, тут же принялась звонить в 112, но оказалось, что «аварийка» уже выехала, – рассказывает жительница дома № 52 Татьяна Сидорова.

Через час женщина заметила, что в спальной комнате стало прохладно, и, потрогав батареи, поняла, что из-за аварии она, как и жители близлежащих домов, осталась без тепла. Переживала, как бы это не затянулось надолго, так как ее двое детей 2-х и 5-и лет могли заболеть, а тем временем температура воздуха в квартире продолжала падать. Пришлось ставить на плиту чайник, миску с водой, чтобы помещение не успело остыть.

К счастью, специалисты, устранявшие аварию, сработали оперативно. На месте прорыва сотрудники Управления гражданской защиты Уфы координировали рабочих: вскоре был вскрыт асфальт и раскопана земля, чтобы открыть доступ к трубам, давшим течь.

– Как раз возвращался после смены, увидев аварию, сразу понял, в чем дело, так как работаю в коммунальной сфере. Из трубы сочилась вода, а края ямы невозможно было разглядеть из-за пара. Бригада уже внизу расправляла зеленую ткань, которая не давала прорываться пару наружу, – рассказывает Ильдар Гиндуллин. – Когда сливаешь воду из теплосетей домов, в квартирах средняя температура держится около 16-17 градусов, в подъездах около 4–5 °С. Когда она опускается ниже 0, ставят подготовленные пушки, но, до этого дело не дошло.

– В 23.45 все работы по устранению аварии были выполнены, ресурсоснабжающая организация сообщила, что подача тепла и горячей воды восстановлена. Такие ситуации, конечно, могут случаться, от этого никто не застрахован, главное – оперативно среагировать, – говорит начальник пресс-службы Управления гражданской защиты Яна Калинина.

На дорогах

«Сестренка, приехать не смогу, дороги закрыты. Как только что-то изменится, отпишусь, если не успею, одна поедешь поздравлять маму», – написал брат вечером 23 февраля, уехавший в командировку. В воскресенье он уехал в Сибай – на одном из месторождений необходимо было принять установку пакерного оборудования, и планировал вернуться ко дню рождению матери – 24 числа, но вечером погода внесла свои коррективы в его планы.

Кстати, по всей республике ограничения движения на междугородних трассах были введены на восьми участках. В Управлении дорожного хозяйства уточнили, что они вступили в силу с 9:00 24 февраля и продлятся до особого распоряжения. Движение будет перекрыто в Баймакском и Абзелиловском районах. (Участки перекрытия: Аскарово – Альмухаметово – Сибай, подъезд к г. Магнитогорску, озерное отделение совхоза-Кусимовский рудник, Центральная усадьба совхоза «Красная Башкирия» – Покровка, Сибай – Кусеево – Халилово, Магнитогорск – Ира, Серменево – Амангильдино – Баймак, Сибай – Акъяр.)

Не повезло водителям, которые в этот момент оказались за рулем на трассе между селами Куллекул и Удрякбаш Благоварского района. Застряли они в пути надолго. По словам очевидцев, некоторые ждали помощи почти 13 часов. В администрации района заявили, что к решению проблемы приступили сразу же, как поступили первые жалобы.

А тем временем в ГИБДД республики появляются подробности массового ДТП в районе села Толбазы. По предварительной информации, одной из причин аварии могла стать плохая погода.

– Около 16:00 в Аургазинском районе с 79-го по 81-й км автодороги Уфа – Оренбург в условиях метели, сильного бокового ветра и слабой видимости столкнулись 39 транспортных средств, в результате чего пострадали 10 человек, в том числе две девочки 16 и 12 лет, – сообщают в пресс-службе ведомства.

Спасателям объявлен усиленный режим работы.

– Погодная ситуация такая: и ветер, и метель продолжаются в северных районах, поэтому продолжаем трудиться в режиме повышенной готовности, – сообщается в пресс-службе республиканского МЧС.

Кроме этого, объявлялось, что при понижении температуры воздуха ниже -25 градусов планируется перекрытие движения транспорта по старому Бельскому мосту. Данная мера направлена на уменьшение динамических нагрузок на его конструкции.

Между тем прогнозы неутешительны: по сообщению метеорологов потепление ожидается только в пятницу вечером. Мы дозвонились в министерство здравоохранения. Там сообщили, что не ведут отдельную статистику по случаям обморожения.

Алина ГАРИПОВА.