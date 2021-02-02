Мои права – мои обязанности

В школах и гимназиях Уфы стартовал проект «Моя Россия», направленный для повышения правовой культуры учащихся.

- Какие права и обязанности несовершеннолетних граждан, закрепленные в Конституции России, вы знаете? – так начался урок обществознания в 7 классе татарской гимназии № 65.

Ребята дружно потянули руки, показывая свою осведомленность.

- Я имею право на образование, жизнь, семью, свободу слова, - отвечает Маша.

В ходе рассуждений учеников выясняется, что их знания базируются больше в области прав, чем обязанностей. Так, почти весь класс не знал, что за школьников, участвующих в несогласованных митингах, ответственность несут родители или опекуны. Уже сам факт нахождения на таком мероприятии является незаконным. Если подросток мирно протестовал, ничего не ломая, никого не избивая по пути, его отцу и матери грозит штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, а дело направят в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы поставить на профучет.

Если ребенку уже есть 16 лет, то он является самостоятельным субъектом правонарушения и в отношении него составляется протокол по статье 20.2 КоАП РФ. Участие в несанкционированном мероприятии влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Эта статья предусматривает наказание за создание помех объектам жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов или машин, создание помех доступу граждан к их домам или социальным объектам. Если 16 лет ребенку нет, то это совсем не значит, что не будет правовых последствий: Если толпа «завелась», а подростки часто попадают под общее влияние, то за самовыражение также можно ответить административно. За драку, разбитые витрины, испорченные чужие машины положен немалый штраф: действие (бездействие), повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу, влечет наложение штрафа от 150 до 300 тысяч рублей или обязательные работы до 200 часов, или административный арест на срок до 15 суток. За все, что разобьет и сломает подросток, заплатят родители. Да еще и штраф получат за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (согласно ст. 5.35 КоАП: наказание в виде штрафа от 100 до 500 рублей). Впрочем, если последствия будут более серьезные, то разбирательство может перейти в рамки Уголовного кодекса.

Также существует наказание за вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия. О нем нужно помнить тем «смельчакам», которые идут на митинг вместе со своими детьми. Есть прецедент по этому закону: в Москве прокуратура требовала лишения родительских прав родителей, которые взяли ребенка на митинг и помогли выйти одному из организаторов – передали ему ребенка и он с ним прошел через оцепление.

Кроме того, в конце 2020 года были подписаны изменения в указанный ФЗ, а Госдума одобрила новые санкции за нарушения на митингах. Они касались в основном организаторов и финансирования, затронули обязанности СМИ, но есть и новшества для граждан-участников: за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов на митингах штрафы для граждан за первое деяние составят от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений – от 10 до 20 тысяч рублей. В качестве альтернативного наказания предложены административный арест на срок до 30 суток либо обязательные работы на срок до 200 часов.

- В основном дети говорят «я имею право», в своем возрасте они достаточно осведомлены в этом. При этом знают, что обязаны соблюдать законы, защищать Отечество, но в целом в области соблюдения обязанностей знаний у них меньше, - констатирует учитель обществознания татарской гимназии № 65 Оксана Евдокимова. - Что можно своими действиями нарушить права других. По ходу урока они заинтересовались, какую ответственность влечет нарушение того или иного закона.

По программе изучения Конституции планируются такие темы уроков, как государство в аспекте социальной и правовой жизни людей, бюджет страны и семьи, особенности трудоустройства, необходимость соблюдения законов.

Домашнее задание включает в себя чтение и осмысление определенной статьи Конституции, знакомство с порталом «Президент России – гражданам школьного возраста», который кратко, доходчиво и занимательно расскажет школьникам о демократическом институте президентства, символах нашего государства, истории власти в России и месте работы Президента — Московском Кремле.

Образовательный проект «Моя Россия» разработан администрацией города Уфы совместно с ведущими учителями истории и обществознания города, членами экспертного совета Научно-информационно-методического центра и учеными Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы с целью формирования правовых компетенций учащихся. Проект включает в себя тематические уроки обществознания, истории, классные часы для школьников с 7 по 11 класс.

Так, в ходе уроков школьники узнают о своих правах и обязанностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации, о Конвенции о правах ребенка, о Кодексе РФ об административных правонарушениях, а также об Уголовном и Семейном кодексе.

Уроки идут в каждой школе согласно действующему расписанию. Они будут способствовать формированию у учащихся рациональных приемов и способов мышления, развитию познавательной активности, внимания, культуры речи, культуры поведения, а серия классных часов направлена на повышение правовой культуры школьников.

В реализации проекта задействованы все службы профилактики столицы. Классные часы разработаны с учетом возрастных особенностей и рассчитаны на весь учебный год.

- Наш образовательный проект «Моя Россия» получила высокую оценку Министерства образования республики, - отметила заместитель главы администрации Алина Сулейманова. -Поэтому он, как положительный опыт Уфы, будет передан в образовательной организации республики с целью формирования правовых навыков всех учащихся, проживающих в Башкортостане.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Риты Ишниязовой.