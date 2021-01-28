Купоны за мусор

В Башкортостане планируют установить фандоматы - автоматы, обменивающие тару на купоны, а также отказаться от мешкового сбора мусора. С 1 февраля тарифы на услуги по вывозу твердых коммунальных отходов повысятся до экономически обоснованных показателей. Актуальные вопросы мусорной реформы обсуждили на брифинге канала БСТ.

- Проект по установке фандоматов разрабатывает региональный оператор «Экология Т», - рассказал заместитель министра природопользования и экологии Нияз Фазылов. - Мы проводили переговоры в Уфе с компаниями, которые готовы их установить, но точных сроков пока нет. В качестве эксперимента планируется в марте внедрил фандомат в городе Октябрьский. Именно в этом направлении должно идти дальнейшее развитие системы раздельного сбора мусора, без мотивации, к сожалению, очень сложно сориентировать жителей.

Горожане смогут обменивать возвратную тару на пополнение картой «Алга», получать скидки на оплату услуг за вывоз ТКО.

Также на 2021 год перед муниципалитетами республики поставлена задача уйти от практики сбора твердых коммунальных отходов в мешках. Он стал во многом вынужденной мерой, связанной с нехваткой в небольших населенных пунктах республики контейнеров ТКО и площадок для их размещения. Сейчас эта проблема успешно решается, что позволит сделать процесс сбора мусора более удобным и цивилизованным.

В столице республики для населения и социальных объектов приобретены около 2 тысяч евроконтейнеров и баки под раздельный сбор отходов порядка 850 штук. Внедрение раздельного сбора отходов активно продолжается и в общеобразовательных организациях. На сегодняшний день в 101 школе (из 128) и 130 детских садах (из 222) оборудованы контейнерные площадки для сбора ТКО. Образовательными организациями приобретены 732 специальные уличные емкости для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, в том числе в школах – 326 единиц, в детских садах – 393 единицы.

Цена вернулась

С 1 февраля цены на услуги по вывозу твердых коммунальных отходов по нескольким регоператорам будет приведена в соответствие с защищенными ранее тарифами. В Уфе и других районах, которые обслуживает МУП «Спецавтохозяйство по уборке», плата составит 75 рублей в многоквартирном доме и 76,17 рублей в индивидуальном. В зоне №3 регоператора «Эко-Сити» стоимость услуги составит 94,63 руб. в МКД и 96,10 руб. в ИЖС. У «Экологии Т» – 95,35 руб. в МКД и 96,85 руб. в ИЖС.

Напомним, в течение 2 лет плата была гораздо меньше установленных тарифов, перед началом мусорной реформы они составляли 70 и 35 рублей для городов и районов. Сейчас уровень оснащенности контейнерами для сбора ТКО вырос до 75%, ликвидировано более 1000 стихийных свалок. Внедрена система мониторинга вывоза твердых коммунальных отходов по каждой площадке, в результате данный процесс стало возможным отслеживать в режиме онлайн.

Разница в уровне тарифов у трех операторов региона объясняется различными условиями их работы. Себестоимость обслуживания одного контейнера в крупном городе и небольшом удаленном селе может отличаться в разы из-за большого транспортного плеча. Расходы на сортировку и захоронение мусора также будут меньше в более крупных сортировочных центрах и на больших полигонах.

В соответствии с СанПиН отходы должны вывозиться ежедневно в городах и районных центрах, вне зависимости от среднесуточной температуры воздуха. В остальных населенных пунктах при температуре воздуха +4°С и ниже мусор должен вывозиться раз в три дня, при температуре воздуха +5°С и выше — ежедневно.

В случае нарушения периодичности ежедневного вывоза отходов в городах и районных центрах размер платы граждан составит 75 и 55 рублей соответственно.

Для уточнения графиков вывоза отходов в населенных пунктах республики жители могут обращаться в адрес Минэкологии РБ и региональных операторов.

Вместо утиля - переработка

Потребность республики в создании новых мусоросортировочных комплексов оценивается в 10 единиц, сообщил министр ЖКХ РБ Борис Беляев. В настоящее время в регионе уже создано 14 предприятий. По данным Минэкологии РБ, через сортировку проходит около 26% отходов, при этом доля утилизации мусора должна составлять порядка 50%. Помимо снижения нагрузки на экологию, вовлечение части бытовых отходов во вторичный оборот позволяет сдерживать рост тарифов для населения. Прибыль, полученная региональными операторами от реализации вторсырья, включается в общий объем доходов и учитывается при утверждении экономически обоснованной платы за вывоз коммунальных отходов.

В Уфе все разделенные отходы поступают на мусоросортировочный комплекс «Спецавтохозяйство по уборке города» и сортируются по видам: бумага, цветной металл, пластик и полиэтилен. Основные показатели «мусорной» реформы по Уфе определены и региональным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология». В частности, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 17 % бытового мусора от общего объема образованных твердых коммунальных отходов в городе вместо 2,13% в 2019 году.

За первое полугодие 2020 года по городу отправлено на сортировку более 269 тысяч кубометров ТКО и извлечено более 33,5 тысяч кубов вторичного сырья.

Жалуйтесь до Инцидента

Среди способов обращений граждан все более эффективно действует система «Инцидент менеджмент». За время новогодних праздников сюда поступило шесть обращений жителей по теме ТКО. Четыре из них – о переполнении контейнеров и захламлении площадки сбора мусора, два – об уточнении правильности начисления платы за услуги.

Анализ обращений жителей в социальных сетях по вопросам вывоза ТКО в республике показал, что в прошлом году произошло перераспределение приоритетов населения по вопросам обращения с отходами. Все большее значение приобретает развитие экологической культуры. Если в начале года преимущественно жалобы касались несвоевременного вывоза отходов и обустройства мест накопления ТКО, а ко второму полугодию граждане стали больше уделять внимание вопросам раздельного сбора отходов и эксплуатации объектов размещения отходов.

Зиля БАДРИЕВА.



Анонс

В марте 2021 года в Уфе в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» планируется проведение Весеннего Форума ЖКХ, совмещенного с Экологическим форумом и республиканским форумом «Управдом». По поручению Главы Республики Башкортостан до 1 февраля во всех муниципальных образованиях проводятся форумы «Управдом» с организацией выставок, тематических круглых столов, подведением итогов. В форме открытой дискуссии также обсуждаются вопросы по начислению платы за отопление.



Комментарии в тему

Министр ЖКХ РБ Борис Беляев:

- По инициативе главы республики Радия Хабирова, перед началом реформы системы обращения с коммунальными отходами плата за вывоз мусора в нашем регионе была установлена на самом низком уровне в Приволжском федеральном округе. Была поставлена задача сначала научится качественно вывозить мусор и только потом повышать плату за услугу до предельных нормативов. Два года назад из 26 тысяч необходимых контейнерных площадок для сбора ТКО в нашей республике было только 9 тысяч, в 30% населенных пунктов регулярный вывоз не велся вообще. В регионе находилось около 3 тысяч несанкционированных свалок.

Министр природопользования и экологии РБ Урал Искандаров:

- Граждане вправе проявить инициативу и обратиться в управляющую компанию с предложением по установке контейнеров для раздельного сбора ТКО. Региональные операторы оснащены специальными мусоровозами, которые вывозят только раздельно собранные отходы. Такие мусоровозы вторсырье вывозят по графику, например, в понедельник идет сбор стекла со всех контейнерных площадок, во вторник этот же мусоровоз собирает бумагу, в среду - пластик.

Встречаются случаи, когда в связи с низкой экологической культурой граждане выбрасывают неотсортированные отходы в контейнеры для раздельного сбора отходов. Поэтому вторсырье транспортируют на мусоросортировочный комплекс на досортировку.