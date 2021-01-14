Неожиданный «подарок»

- Как дальше жить? – этим вопросом встретила нас 66-летняя Залия Максютова. – Почти вся моя пенсия уходит на оплату счетов ЖКХ.

Женщина проживает в двухкомнатной квартире площадью чуть больше 42 квадратных метра по адресу: Коммунаров, 75. У нее на руках больной муж, который после аварии получил серьезную травму и уже не встает. Оформить же инвалидность пока не получается из-за пандемии. До выхода на пенсию Залия Ахатовна работала медсестрой.

- Всю жизнь трудилась на полторы ставки, - говорит она. – Но зарплата все равно была маленькой, вот и пенсию в 2004 году назначили в 1370 рублей 6 копеек. За эти годы она, конечно, выросла. Вот после Нового года пришла новая сумма - 10 тыс. 642 рубля. Это ниже установленного на 2021 год федерального МРОТа.

Если за отопление в октябре прошлого года Максютова заплатила 3088, 91, то в ноябре уже 4384, 95, а в декабре ООО «БашРТС» начислил 5 138, 48 руб.

- Я гипертоник, давление от таких цифр просто зашкаливает - продолжает женщина, - И это же только за отопление. А если прибавить другие коммунальные платежи, то все девять тысяч получается. У мужа пенсия чуть больше 12 000, и почти половина из этой суммы уходит на лекарства. Остается 6-8 тысяч.

Чтобы хватало на еду, приходится выкручиваться. В списке магазинов на первом месте – самый дешевый «Светофор», ну и другие сетевые, где удается купить продукты с большой скидкой. Мясо семья покупает в деревне, где живут родственники - чтобы подешевле. О том, чтобы прилично одеться, речи не идет. Вот только обувь быстро изнашивается, сетует пенсионерка. Поэтому приходится приобретать ее на самых сомнительных распродажах: где стоит от 1 тысячи.

Рядом с диваном замечаем включенный обогреватель.

- А в квартире не очень тепло, - отвечает на наш немой вопрос хозяйка, - приходится дополнительно отапливать. Не мерзнуть же!?

Залия Ахатовна – представитель поколения, которое привыкло доверять государству и честно платить даже такие неподъемные суммы за коммуналку. Долгов по квартплате у нее нет.

- Вот недавно родственники из Норильска гостили, - продолжает она, - так говорят, что них тарифы намного ниже. За что нас-то так наказывают? Мы же на Урале живем все-таки, не в Сибири! Если бы не помощь дочерей, мы бы не выжили.

Залия Максютова – одна из многих читателей, которые буквально обрывают телефоны редакции после новогодних каникул. «Подарки» от БашРТС стали неприятным сюрпризом для многих уфимцев. Пожилые люди, честно трудившиеся и заслужившие, чтобы к ним относились по-человечески, выражают справедливое недовольство. Но один звонок заставил даже нас, журналистов, видавших разное, дрогнуть. Позвонила 85-летняя одинокая бабушка, которая решила поделиться с нами рецептом экономии:

- Наливаю в тазик воду, умываюсь, потом в ней же стираю мелкие вещи, а использованной водой смываю унитаз. Вы напишите, чтобы воспользовались моим советом!

Мы хотим, чтобы это прочитали те, кто устанавливает такие тарифы и начисляет такие суммы по «фактическому потреблению».

Но реальные факты говорят о другом.

P.S. Кстати, наш корреспондент за такую же точно квартиру, за идентичную услугу в другом районе города за декабрь должен заплатить 3233,96. То есть на две тысячи меньше.

Светлана ЯНОВА.