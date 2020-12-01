За площадку возьмутся весной

- Летом, когда в нашем дворе меняли трубы, со спортивной площадки сняли оборудование. После завершения работ его снова установили. Траншеи засыпали, а вот территорию никто не восстанавливает, – пожаловался в редакцию Рамиль А., живущий в доме №44 по ул. 50 лет СССР.

После разговора с читателем мы выехали по данному адресу и увидели удручающую картину. На припорошенной снегом земле лежали бетонные глыбы, металлические конструкции. Часть тренажеров и снарядов воткнуты в землю как попало.

– Дети просятся гулять, а мы боимся их отпускать. От игр на такой площадке до беды один шаг, – посетовала Татьяна Бойко, встретившаяся во дворе.

С поступившей жалобой мы обратились в администрацию Октябрьского района. Там пояснили, что во дворе проводились работы по замене инженерных коммуникаций.

– В настоящее время строительный мусор убран, элементы оборудования возвращены на прежние места, не укреплены. Для восстановления объектов нарушенного благоустройства направлено письмо в адрес поставщика ресурса, – пояснил первый заместитель главы администрации Октябрьского района Раиль Мирхайдаров.

В ресурсоснабжающей компании нам рассказали следующее. «БашРТС» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду силами подрядной организации провел капитальный ремонт сетей центрального отопления и горячего водоснабжения.

- При выполнении работ выяснилось, что спортивная площадка находится в охранной зоне трубопроводов – на оси теплотрассы, притом без согласования с нами, а это недопустимо. В результате, чтобы заменить коллектор, оборудование демонтировали: инвентарь для хранения и дальнейшего восстановления передали управляющей компании, – пояснила представитель пресс-службы ООО «БашРТС» Татьяна Валиева.

Как сообщил директор управляющей компании ООО «Рекон» Ильшат Наилевич Акбаров, вопрос они держат на контроле. Для достижения консенсуса не раз пришлось встречаться с представителями подрядчика и заказчика.

- Поскольку спортивное оборудование находилось в неразрешенном месте, демонтаж и монтаж в сметах «БашРТС» не был заложен, мы приняли решение восстановить площадку совместно. Правда, из-за погодных условий работы пока пришлось отложить, – пояснил Ильшат Наилевич.

Новый участок для размещения тренажеров уже определен, он находится с небольшим смещением в сторону двора. Подрядная организация до установления снежного покрова завезла песчано-гравийную смесь и бордюрные блоки. Весной, как только растает снег, приступят к подготовке подушки для резинового покрытия. Затем специалистам управляющей компании останется лишь установить недостающие тренажеры.

Мария Николаева.

Фото Андрея Вдовина.