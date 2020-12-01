Коммунальный ликбез

Тема жилищно-коммунального хозяйства традиционно входит в число наиболее злободневных, ведь с ней так или иначе сталкивается каждый житель. И большинство из нас имеет собственный, не всегда позитивный опыт взаимодействия с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями. Тем важнее разъяснительная работа, помогающая жильцам лучше понять нюансы работы коммунальной системы. На целый ряд актуальных вопросов в ходе онлайн-брифинга с представителями СМИ ответил министр ЖКХ РБ Борис Беляев.

С началом перехода ресурсоснабжающих организаций республики и Уфы на прямые договоры с потребителями жителям стало приходить по нескольку различных счетов. И у многих возникает вопрос: нельзя ли объединить все в одной квитанции?

- Российское законодательство не обязывает вводить единую платежную квитанцию жилищно-коммунальных услуг, поэтому ее появление возможно только при условии заинтересованности управляющих компаний и поставщиков коммунальных ресурсов, - пояснил Борис Беляев. – Но единый документ для оплаты будет удобен, прежде всего, самим жителям. Кроме того, стоимость квитанции в банке составляет до 30 рублей. И уменьшение их числа позволит снизить общие расходы собственников жилья.

По данным министра, пилотный проект по формированию единого платежного документа услуг ЖКХ реализуется в Благовещенском районе. Аналогичный планируется запустить и в Демском районе Уфы. Итоги эксперимента, уже показавшего первые положительные результаты, будут подведены в январе 2021 года. Затем эту практику планируется начать тиражировать на другие города и районы республики. Окончательное решение будет принято в феврале.

По словам Бориса Беляева, сейчас проработку единой платежки также ведет Единый расчетно-кассовый центр Уфы.

Цена вопроса

Многих уфимцев волнует не всегда высокий уровень качества услуг со стороны компаний, управляющих их домами. Нередко банкротство УК ведет к еще более серьезным проблемам, не лучшим образом сказывающимся на состоянии общедомового имущества.

Как пояснил Борис Беляев, такие сложности существуют не только в Башкирии и Уфе, но и в России в целом. Их основная причина связана с низким размером платы за содержание жилья. Согласно Жилищному кодексу, решение о расценках принимается на общем собрании собственников. Но население в основном не готово платить больше, что ведет к финансовым проблемам УК и их банкротствам. При установленном размере оплаты в 23-24 рубля за квадратный метр экономически обоснованный тариф на содержание в жилфонде республики, в зависимости от типа и состояния дома, составляет от 30 до 40 рублей.

Второй негативный фактор – сверхнормативное потребление коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, связанное с потерей в сетях или неоплатой со стороны некоторых жильцов. Разницу межу фактическим потреблением ОДН и установленным законом предельным нормативом покрывают управляющие компании, что резко ухудшает их финансовое положение. Этот вопрос можно решить только на федеральном уровне.

Борис Беляев также отметил, что средняя зарплата в управляющих жилищных компаниях нашего региона составляет 25 тысяч рублей, а в коммунальных – порядка 33 тысяч.

Капитальное планирование

Не менее значим и вопрос капремонта. По итогам 11 месяцев этого года уровень собираемости взносов населения на капремонт составляет 93,6%. В 2021 году в Башкирии коснется 905 многоквартирных домов на общую сумму 4,2 миллиарда рублей, в том числе заменить 458 лифтов. Кроме того, за счет средств бюджета республики и муниципалитетов в следующем году будет отремонтировано 295 подъездов 108 МКД на общую сумму 222 миллиона рублей.

Напомним: в стартовавшую в 2014 году и рассчитанную на 30 лет Республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах включено 17 023 жилых здания, из которых 5 050 расположены в Уфе. За шесть последних лет в республике одним или несколькими видами работ уже отремонтировано свыше 6,5 тысяч домов, или 39% от общего количества включенных в программу. В 2020 году капитальный ремонт был сделан в 800 МКД на общую сумму 4 миллиарда рублей.

Гарантия на все виды работ по капремонту домов и подъездов в Башкирии составляет 5 лет. В этот период подрядчик должен за свой счет устранять все выявленные недочеты, за исключением возникших из-за вандализма и иных факторов, не относящихся к качеству реконструкции.

Благо для дворов

Помимо состояния собственно дома на качество проживания влияет и благоустройство двора. В 2021 году в нашей республике по программе «Башкирские дворики» будет благоустроено порядка 140 дворов. Как уточнил Борис Беляев, средства получат только городские округа и муниципальные образования, имеющие в своем составе городское поселение. Всего в программу должен войти 21 муниципалитет. Объем выделяемого на программу бюджетного финансирования составит порядка 700 миллионов рублей.

- В этом году муниципалитеты более качественно подошли к выбору дворов для благоустройства, формированию дизайн-проектов и их исполнению, - отметил Борис Беляев. – Сегодня мы совместно с жителями и муниципалитетами составляем план-график на 2021 год. Большую часть работ намечено провести в Уфе, затем идут города Стерлитамак, Нефтекамск и другие. Цена благоустройства одного двора составит около 5 миллионов рублей. Минимальная сумма, выделяемая одному населенному пункту - 5-10 миллионов. В приоритете - муниципалитеты, сумевшие быстро и качественно выполнить программу в предыдущие годы.

В следующем году в Башкирии продолжится и реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По словам Бориса Беляева, в его рамках будет благоустроено порядка 128 общественных пространств. Сумма выделяемых федеральных средств практически не изменится.

Алексей Фатыхов.