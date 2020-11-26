Отступили от договора. Автономно

– В 2017 году приобрел квартиру по договору долевого строительства в ЖК «Биосфера». Застройщик обещал, что здесь будет закрытый двор и собственная котельная. Однако жилой комплекс сдается, не имея ни того ни другого, – пожаловался в редакцию Андрей Колоденков.

– Мы рассматривали варианты в разных микрорайонах. Одним из основных факторов выбора Глумилино была автономная котельная. В результате оказалось, что наши дома подключили к центральному городскому отоплению. Сама квартира нас устраивает. Она имеет высокие потолки, удобную планировку. На конец 2018 года наша четырехкомнатная обошлась нам в 5 млн 74 тысячи рублей, за 65 тысячи рублей за кв. метр. В эту стоимость заложены и затраты по котельной. Ее отсутствие снижает удобство жилья и повышает ежемесячные расходы. Также понижается инвестиционная привлекательность, – добавил Андрей Таназлы, с которым мы связались по телефону.

В интересах заявителей мы обратились к застройщику и получили ответ, в котором говорится, что изначально жилые комплексы «Биосфера» и «Биосфера Высота» проектировались и реализовывались с учётом автономных котельных, но в связи с проектом стратегии развития компании «БашРТС» пришлось внести изменения. Подключение объектов к газо- и теплоснабжению производится исключительно на основании схем распределения сетей, что установлено постановлениями правительства РФ. Согласно схеме теплоснабжения Уфы, одобренной городской администрацией по результатам публичных слушаний, ЖК «Биосфера» и «Биосфера Высота» должны пользоваться системой центрального теплоснабжения и не подлежат подключению к газоснабжению, что делает невозможным реализацию проекта таким, как было задумано изначально.

– Мы до последнего момента вели переговоры по внесению изменений в данные схемы, но, к сожалению, добиться этого не удалось. Отметим, что проекты проходили процедуру

согласования в последние месяцы 2016 года, то есть ранее, чем были приняты и утверждены вышеуказанные схемы теплоснабжения, – пояснили в пресс-службе компании-застройщика.

Затем в интересах заявителей мы обратились в Городскую юридическую службу. Как пояснил юрист Олег Рахматуллин, если договорами участия в долевом строительстве, заключенными с гражданами, было предусмотрено, что теплоснабжение жилого дома будет осуществляться автономной котельной, застройщик обязан исполнить условия договора. Как видно из его ответа, он был вынужден изменить первоначальный проект. Однако уведомлял ли он о предполагаемом изменении участников долевого строительства и было ли получено их согласие на такое изменение – из ответа застройщика не ясно. Если исходить из того, что согласия не было и проект был изменен в одностороннем порядке, то застройщик должен нести ответственность за создание объекта с отступлениями от условий договора.

– В данной ситуации, полагаю, правильным будет требовать от застройщика соразмерного уменьшения цены договора – на сумму, равную уплаченной в счет сооружения котельной. Поскольку денежные средства уже уплачены, то застройщик должен будет возвратить соответствующую сумму. Кроме того, дольщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных нарушением условий договора (статья 10 закона). Также к данным отношениям применяется законодательство о защите прав потребителей, если объекты приобретались для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. А это означает, что суд может обязать еще и выплатить потребителю неустойку и штраф за невыполнение его требований в добровольном порядке. Нужно, конечно же, начинать с предъявления письменной претензии застройщику, – пояснил Олег Рахматуллин.

Мария НИКОЛАЕВА.