Искусство требует жертв?

Преподаватели Уфимской художественной школы № 1 имени Кузнецова объявили бессрочную голодовку.

Почему творческие люди решились на столь радикальные действия? Попробуем разобраться.

«Кузнецовцы» занимают четвертый этаж здания по адресу: улица Нежинская, 5, им также принадлежат две комнаты на первом. Другие этажи и помещения занимает детская школа искусств.

Первоначально протестующие выдвинули несколько требований.

Прежде всего, восстановить в должности бывшего директора Сергея Андреева. По их словам, его уволили за то, что он не захотел отдавать те самые два класса на первом.

Помимо этого, педагоги просят перезаключить договор аренды, вернуть занятия на вечернем отделении, а также начать строительство нового здания для учреждения.

Для решения проблемы была создана комиссия при администрации города, куда вошли преподаватели, родители учащихся, сотрудники администрации Орджоникидзевского района и городского Управления культуры. Педагоги требовали увольнения директора учреждения Оксаны Мухаметжановой, потому что она химик по образованию и «не имеет никакого отношения к искусству». Женщина написала заявление по собственному желанию.

У занимавшего до того пост Андреева контракт истек в конце марта, а новый не был заключен по причине того, что контрольно-ревизионным управлением администрации города были выявлены нарушения в его деятельности, а именно: за счет средств бюджета проводилось обучение не детей, а лиц старше 18 лет. В соответствии с муниципальной программой бесплатное образование должны были получать дети. В результате нанесен ущерб бюджету на сумму 950 636 рублей.

Тем не менее 28 октября представители рабочей комиссии объявили о начале голодовки с требованием восстановить в должности бывшего директора школы Сергея Андреева.

- Между тем администрацией Орджоникидзевского района столицы ведется подготовка к конкурсу по замещению должности директора. Одно из условий для участия в нем – наличие у кандидата высшего художественного образования. Одним из требований было заключить прямой договор безвозмездного пользования помещением, которое занимает Детская художественная школа №1 им. А. Кузнецова. Данный пункт учтен. В настоящее время и.о. директора Элеонора Дубницкая готовит документы о заключении прямого договора безвозмездного пользования (ссуды) объектом муниципального нежилого фонда с Управлением земельных и имущественных отношений, - сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Однако преподаватели и родители воспитанников школы не стали дожидаться решения проблемы, а вышли на одиночные пикеты к зданию правительства РБ.

Саша БЕЛОВА.