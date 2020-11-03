Репортаж в номер

Обещали завершить в августе, да затянули...

Мы очень радовались, что, наконец-то, наш двор отремонтируют и начнется другая жизнь. Но оказалось, напрасно. Рабочие подрядной организации разломали детскую площадку, хоккейную коробку, а новые до сих пор не сделали, – возмущается старшая по дому №25/2 Наталья Терешкова.

Двор по улице Минигали Губайдуллина, ограниченный домами 21/2, 21/3, 25/2, 25/3, не видел ремонта около 30 лет, и когда в начале июня здесь появилась строительная техника, жители искренне надеялись, что к концу лета он преобразится. Ведь все предпосылки для этого имелись. Территория попала в список объектов первого этапа благоустройства, реализуемых по программе «Башкирские дворики».

На газонах расставили баннеры с ярким слоганом «Скоро здесь станет комфортнее». И закипела работа. В день подписания акта открытия реконструкции провели инспектирование двора. В присутствии комиссии представитель подрядной организации ООО «Клирлайт РУС» Ильнур Хасанов сообщил, что завершить планируют до 15 августа. Проект масштабный. Предусмотрена асфальтировка участка площадью 7,5 тысяч и кв. метров, монтаж 18 опор освещения, строительство детской, спортивной площадки, модернизация существующей хоккейной коробки. Также заложены устройство газонов, посадка 30 саженцев, установка 47 урн, 25 скамеек. Для безопасности на детской и спортивной площадках – предполагалось установить две камеры видеонаблюдения. Город обещал подарить новую контейнерную площадку.

В ходе встречи обсуждались и проблемные моменты. Председатель домового комитета МКД № 21/2 Руслан Минигулов, отметил, что из-за особенностей рельефа во время дождей и таяния снега стоки от домов, расположенных выше по склону, стекают вниз, из-за чего в хоккейной коробке скапливается жижа. В ответ представитель подрядной организации пообещал учесть этот момент и проложить систему водоотведения.

Тревожные звоночки от жителей стали поступать осенью. Они были обеспокоены нарушением обещанных сроков.

Уже ноябрь, скоро выпадет снег, ремонт в нашем дворе все еще не завершился, – сетовали они.

Разобраться с ситуацией 2 ноября на оперативном совещании поручил и глава республики Радий Хабиров.

– Что там за история на улице Губайдуллина в Уфе? – возмутился он.

Когда 3 ноября мы выехали на объект, застали рабочих, с некоторыми из них нам довелось пообщаться.

Мы из ЖЭУ №60. Подрядчик куда-то пропал, поэтому трудиться приходится нам, – сказал Андрей Емельянов.

Чуть дальше, разрывая тишину, гудит укладчик.

Мы работаем около 10 дней, выравниваем второй слой асфальта, – пояснил Аркадий Пиначян из «ДорСтройЭлемента».



Большой объем предстоит выполнить в низине. Пока на участке, где должны разместиться хоккейная коробка и детская площадка, подготовлено только основание.

– Почему так долго? Погода подводит, и не хватает рабочих, – считает Радмир Бурханов.

По словам Натальи Терешковой, за ходом реконструкции она следит с самого первого дня. Начало было многообещающим, пригнали технику, демонтировали старый асфальт, бордюрные камни, расширили парковку, разобрали хоккейную и детскую площадки, затем наступила тишина.

За подрядчиком уследить невозможно. Рабочие постоянно меняются. Тех, кто асфальтировал первый слой, здесь уже нет. Видимо, теперь пришла другая организация. И технику иную пригнали, а вагон-бытовку, установленный ранее, вывезли. Вопрос с ливневками также не решился. Желоба, направляющие водостоки, должны были проложить на этапе асфальтирования, а их нет, – сетует Наталья Терешкова.

Связаться с представителем подрядной организации ООО «Клирлайт РУС», ответственным за производство работ, не удалось. В приемной офиса ответили, что реконструкция объекта затягивается по причине нехватки рабочих рук.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.