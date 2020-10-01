Трагедии и счастье в Доме специалистов

– По этим улочкам бродила Нинель, когда арестовали ее родителей, а брат, чтобы избежать ареста, спешно уехал в Бузулук. Во время нашей встречи она со слезами вспоминала, как в окнах вместо родных силуэтов увидела чужих людей, а на пианино, знавшее только касание пальцев ее отца, музицировали посторонние, – говорит филолог и сценарист Гульсясяк Саламатова, когда мы встретились с ней на улице Ленина.

***

Мы подходим к жилому дому под № 2, который находится в самом начале улицы на пересечении с Заки Валиди. Его история хранит немало тайн и событий, как ужасных, так и прекрасных.

Дома специалистов, так называли их из-за повышенной комфортности, начали строить в России в начале 30-х годов прошлого века для работников культуры. В 1933 году по проекту Барыя Калимуллина «Башжелдорстрой» приступил к работам, а возвели объект лишь к 20-летнему юбилею Октябрьской революции. (По этой причине дом нередко называют еще «Юбилейным».)

Первый этап строительства жилого здания в стиле постконструктивизма закончился в конце 1936 года: был сдан корпус, окна которого выходят на аллею между улицами Пушкина и Заки Валиди. В 1937-м – второй, а третий, что вдоль Советской, достроили лишь в 1942-м. Так спешили заселить ленинградских инженеров, что дом был сдан со значительными недоделками. Первые два корпуса возводили заключенные, а последний – немецкие военнопленные. В ходе работ снесли четыре старых здания, стоявших на этом месте.

Дома специалистов строились по принципу «Культурные работники должны жить в культурных условиях». Квартиры в нем на загляденье просторные – 4-х, 5-комнатные, с высокими потолками. Изначально дом был зеленого цвета, но в начале нулевых перекрасили в бежевый, а во время капитального ремонта – в желто-белые оттенки.

В начале 1937-го в нем появились первые новоселы. Среди них главный архитектор дома Барый Калимуллин, а также поэты, писатели, артисты, журналисты.

В адресе тогда указывалась улица Зенцова. Лишь в середине 37-го она была переименована. Например, Абдулла Амантай, когда отправил в Ленинград своему научному руководителю Самойловичу диссертацию на тему «Бабич и его творчество», указал: «г. Уфа, ул. Зенцова, 2».

***

Гульсясяк Саламатова выступила сценаристом фильма «Первая Республика» и подробно изучила биографии людей, живших в этом доме, и их истории мы узнали из ее уст.

В числе первых переехала и семья Даута Юлтыя. Его дочь Нинель Даутовна вспоминает, что у отца был отдельный кабинет, а у них с братом свои комнаты. В широком коридоре стояло большое зеркало, перед которым она могла репетировать очередной гранд-батман или деми-плие.

Но счастье в семье продолжалось недолго. В конце 1937 года за Даутом Исхаковичем пришли сотрудники НКВД. Вскоре забрали и мать. Брата успевают отправить в Бузулук, а саму Нинель забрал в Ленинград балетмейстер Александр Ширяев.

– Когда это произошло, ей было 12 лет. Она вспоминала, что после этих трагических событий шла домой и считала шаги до родных стен. Стояла напротив и смотрела в окна – ей казалось, что сейчас за дымкой легкой занавески появится фигура отца с книгой в руках, и хотелось взбежать по лестнице и сесть за рояль… – рассказывает Гульсясяк Давлетбаевна.

Воспоминания так тяготили ее, что вернувшись в Уфу в 1942-м, Нинель не смогла работать в театре, который находился в двух шагах от милого ей дома, и, как только представилась возможность, уехала в Казань.

По соседству с Юлтыевыми жила еще одна семья, представители которой также были обьявлены врагами народа. Абдулла Амантаев, как директор Башкирского института национальной культуры, получил здесь жилье. На тот момент его семья состояла из пяти человек. Двое старших детей Альберт и Ралина были рождены в первом браке, сына Дамира подарила ему вторая жена Сабиха, его бывшая ученица.

История их знакомства больше напоминает сказку. По воспоминаниям самой Сабихи Амантаевой (в девичестве Ситдиковой), она обратила на него внимание еще на первом курсе, когда выступал с поминальным словом на похоронах Мажита Гафури. Она тогда училась в Башпединституте вместе с Хадией Давлетшиной. Через некоторое время узнала, что он заведует кафедрой народного фольклора и будет преподавать у них. Как оказалось позднее, Амантаев тоже обратил внимание на способную студентку. Узнав, что она интересуется устным народным творчеством, пригласил зайти за книгой после уроков. В назначенное время девушка явилась и тут же получила предложение стать его женой. Сабиха согласилась.

В феврале 1937 года большое семейство отпраздновало новоселье. Скоро на свет должен был появиться еще один ребенок. Но Абдулла Сахибгареевич так и не увидел своего младшего сына Дияза.

«Мы успели пожить два года и семь месяцев», - пишет в своих воспоминаниях Сабиха, имея ввиду недолгую семейную жизнь. Накануне ареста он проводил жену в роддом, который находился в соседнем дворе. На рассвете его забрали, в тот же день молодая мать с новорожденным сыном вернулись домой, им дали всего 12 часов, чтобы собрать вещи и навсегда покинуть этот дом.

– Всех членов семьи, признанных врагами народа, заселяли в бараки на окраине города. Кому повезло больше, получили комнатушки в несколько квадратных метров, а семье Амантаевых, как и Юлтыевым, «выпала честь» поселиться в проходной, – рассказывает Гульсясяк Давлетбаевна.

Не выдержав косых взглядов, которые исподтишка бросали на «жену врага народа», Сабиха решила уехать в родную деревню. С сожалением оставила она старших детей в детском доме имени Шагита Худайбердина, где вскоре брата и сестру разлучили. Альберта перевели в Стерилитамак, а девочке, чтобы не усложнять жизнь, дали другую фамилию – Файзуллина.

– Родные Амантаевых очень переживали, что их фамилия может исчезнуть, и потом они нашли Альберта. К сожалению, старший сын Сабихи Дамир умер еще во младенчестве, а младший Диаз жил в Екатеринбурге, – говорит Гульсясяк-ханым.

А художественный руководитель Дворца труда и искусств Макарим Магадеев успел лишь перевезти свои вещи на Ленина, 2. Когда явились с ордером на арест, самого Макарима Адгамовича не застали в квартире. Когда выяснилось, что он еще проживает по предыдущему адресу, в срочном порядке выписали второй ордер.

***

Если в начале прошлого века в Доме специалистов квартиры предоставлялись работникам культуры, заслуженным деятелям республики, то сегодня приобрести здесь жилье может каждый. Потомков первых жителей здесь уже нет, не удалось найти и тех, кто переехал сюда в послевоенные годы.

– В этом доме жила моя бабушка, проработавшая учительницей математики в школе № 35. Все мое детство прошло в этом доме. Насколько я знаю, бабушка купила квартиру у одного инженера на заводе. Знаю, что тут жили репрессированные, – рассказывает Гузель Антонова, которую мы повстречали во дворе.

Для нее этот дом ассоциируется с приятными воспоминаниями, когда она после уроков приходила к бабушке, и они вдвоем выходили в ближайший ларек за мороженым. На месте этого киоска теперь стоит другой, но она, продолжая традицию, и сейчас заглядывает сюда с детьми. В бабушкину квартиру она переехала, выйдя замуж. Тут родились ее дети: сын Саша в этом году пошел в первый класс, а дочери Валерии всего полгода.

– В одной из комнат была балконная дверь, хотя самого балкона нет. При бабушке ее не трогали, ну а мы перед рождением сына сделали капитальный ремонт – пришлось демонтировать ее и частично замуровать стену, – рассказывает она.

Строительство дома до сих пор окончательно не завершено и по настоящее время: как и у Антоновых, у многих при имеющихся балконных дверях отсутствуют балконы, есть шахты, но нет лифтов. Но, несмотря на эти недостатки, цена одного квадратного метра в этом доме начинается от 80 тысяч рублей.

Алина ГАРИПОВА.