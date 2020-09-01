Свидание у… сцены

Зрители соскучились по театру, это видно по тому, как активно они покупают билеты - на спектакль, на оперу или на концерт. Нынешняя осень готовит нам немало интересных творческих сюрпризов. Расскажем о некоторых из них.

Театр оперы и балета свой 83 сезон открывает 15 сентября представлением «Балет. Любовь», 17-го и 18-го зрителей ждет гала-концерт мастеров, а 19-го на сцене впервые пройдут две блистательные оперетты Жака Оффенбаха «Муж за дверью» и «Званый вечер с итальянцами». Это - искрометные комедии с великолепной музыкой. А главную партию исполнят по очереди Любовь Буторина и Екатерина Лейше.

В Государственном академическом русском драмтеатре 17, 18 сентября покажут всем полюбившийся спектакль по мотивам повести Александра Пушкина «Барышня-крестьянка». Постановка водевильная, да и пушкинским слогом нельзя не восхититься! В главных ролях - Тимур Гарипов, Анастасия Манина и Анна Коренько. А 19 сентября поклонников театра ждет премьера-спектакль «Свой путь» (режиссер Михаил Рабинович). Пьеса Ярославы Пулинович написана для двух актеров: на сцену выйдут молодые исполнители Софья Венедиктова и Дамир Кротов. Немного о сюжете: главные герои произведения Вера и Петр встретились, и жизни их причудливо переплелись… И музыка! Зрители оценят, как гармонично вплетется в полотно спектакля кавер-группа «MAGICFIVE».

Башдрам в своем 101 сезоне удивит зрителя новым проектом - пластическим спектаклем. Материалом для него послужил роман Николая Крашенинникова «Амеля». Главный режиссер Айрат Абушахманов, рассказывая об оригинальной идее, пояснил, почему решил обратиться именно к этому произведению: «У нас очень большой потенциал и одаренная молодежь, которой вполне посильны такие хореографические постановки. Я загорелся, когда увидел постановку театра им. А. Пушкина «Материнское поле», позже хореодраму «Анна Каренина» театра им. Е. Вахтангова. Автором и режиссером в таких постановках выступает хореограф. В нашем спектакле эти роли на себя берет Алина Мустаева. Сам роман, написанный еще в 1915 году, пронизан глубоким философским размышлением, большой любовью и болью за Башкирию».

Пластический спектакль будет в синтетическом жанре: не просто исполнение танцев, а драматическое переживание, выражение эмоций и чувств через движение, музыку и голос.

В государственном татарском театре «Нур» готовятся несколько премьер. Расскажем о двух. 9 октября состоится показ новой постановки по пьесе Мудариса Багаева «Женюсь на папиной дочке», режиссером которого выступает Ильдар Валеев. Яркая, интригующая музыкальная комедия с закрученным сюжетом обещает быть нетривиальной. Еще одна премьера комедия «Не смейтесь, я умираю» татарского драматурга Мансура Гилязова, которую ставит новый главный режиссер театра Азат Зиганшин. Спектакль о стариках - веселых, неунывающих, любящих жизнь. И как говорит сам режиссер, это прекрасный возраст, ведь главное в человеке - душа, а она всегда молода.

Коллектив Национального молодежного театра открывает сезон премьерой «Синяя-синяя речка». Спектакль поставлен по повести Бориса Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня». Он о любви – небывалой, тонкой, изумительной - между деревенским парнем, которого все зовут Михеев, и девушкой Полиной. События в пьесе охватывают период до войны, войну и после. Это рассказ о том, что любовь, в которую врывается страшная война, невозможно разрушить.

Назначайте свиданье в театре: здесь вас ждет водоворот чувств!

Подготовила Лилия ЗИМИНА.