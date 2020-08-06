«Грохот» Черкассов

«Каждый уважающий себя журналист должен хоть раз побывать в Черкассах», – сказали мне в редакции и отправили на полигон твердых бытовых отходов. Повод был весомым – вчера здесь проходили испытания нового мобильного сортировочного комплекса.

Нас встретили в полной боевой готовности – у громоздкого поглотителя мусора уже стояла груженая машина, готовая подать первую порцию.

– Раньше весь привозимый на полигон мусор отправляли в общую кучу, теперь же часть сразу будет перерабатываться, – говорит начальник отдела охраны труда и охраны окружающей среды МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Ильмир Гильмутдинов.

Но установка в Черкассах пробудет недолго – после того, как ее обкатают, будет кочевать по различным районам республики. Куда поедет – определит региональный оператор. На сегодняшний день 14 районов уже находятся в очереди, а поедет туда, где больше всего в ней нуждаются.

Мы наблюдаем, как восьмитонный КамАЗ выгружает содержимое в неглубокий приямок рядом с конвейерной лентой. Дальше весь процесс проходит по тому же принципу, что и на мусоросортировочном заводе: вся масса поднимается по ленте в недра комплекса, расположенного на высоте десять метров. Только вместо кабины предварительной разборки их ждет медленно крутящийся барабан с системой «Грохот», с которого все «лишние» отходы стекают, а твердые продвигаются дальше – в кабинку к сортировщикам, где работа продолжается вручную. Конвейер движется медленно, чтобы можно было качественно перебрать поступающее. 8 человек почти синхронно выхватывают то, что может еще послужить: различные виды пластика, тетрапак, бумагу, металлические предметы.

– Работаю не первый год и могу сказать, что больше половины всего мусора можно отсортировать, переработать и дать новую жизнь. А когда привозят раздельный, то шансы на спасение еще больше, – говорит сортировщик Олег Иутлин.

Он уже два года работает на мусоросортировочной линии на улице Большой Гражданской и может многое рассказать о правильной сортировке мусора.

Здесь первым делом отбирают пластик, для эффективной переработки бутылки из-под молока или шампуня надо собирать отдельно, так как они имеют различные виды маркировки. Тару из-под воды, будь она пластиковая или стеклянная, подразделяют даже по цвету: порознь идет зеленая, коричневая и прозрачная. Также сортируется и полиэтилен: термоусадочная пленка и одноразовые мешки складываются отдельно. После полной отсортировки вся продукция поедет на Большую Гражданскую, где будет спрессовываться в брикеты объемом в кубометр. И вместе с остальным мусором будут храниться до тех пор, пока не отправятся на предприятия глубокой переработки, где из них сделают новые бутылки, банки, упаковочный материал.

Испытания нового мобильного сортировочного комплекса в Черкассах позволили выявить моменты, которые нужно доработать. Например, конвейерную ленту необходимо подвезти ближе, загоняя вглубь «барабана», чтобы весь мусор достигал сортировки.

Также для полноценной работы комплекс должен стоять на бетонном основании. Чтобы переработать восемь тонн мусора, ему понадобился один час, при 12-часовом рабочем дне его производительная способность составит около 80 тонн. Это уже немало для начала.

– К 2023 году мы должны перейти на 100-процентную переработку мусора, сейчас она составляет лишь 14%. Для этого планируем приобрести еще несколько таких установок, ведь согласно инвестиционной программе в каждом районе должен быть подобный комплекс, – говорит начальник отдела по сбору и переработке вторичного сырья МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Владислав Залилов.

Алина ГАРИПОВА.