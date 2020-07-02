Второе рождение «Нижегородца»

Петляя по узким улочкам, автобус № 74 останавливается у проходной фанерно-плиточного комбината. Покинув его, читаю адрес на ближайшем здании: Рижская, 5. Судя по карте, стадион «Нижегородец» должен быть совсем рядом. Нахожу его, ориентируясь на звук работающей техники, ведь там идет масштабная реконструкция.

Площадка крупнейшая в микрорайоне, что и обусловило ее включение в список федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы». Удивительно то, что точных координат стадиона нет даже в навигаторе «2ГИС». Быть может, они появятся после ремонта? Тем более что начался он с большим размахом.

- Ближе, ближе давай! Еще! – командует водителю оранжевого «КамАЗа» его напарник Ильнур Галиев.

Многотонный грузовик сдает назад и замирает у одной из земляных гор. Шаг за шагом гигант-бульдозер перемещает ее в кузов машины. Как поясняют мастера, здесь будет полностью изменён ландшафт, в данный момент вывозится старый грунт. А затем, когда площадка будет выровнена и подготовлена, уложат песок, гравий и щебень. Подробности реконструкции нам сообщили в администрации района. Согласно плану, здесь будет создано современное футбольное поле с искусственным покрытием. Также будет обновлено ограждение по периметру и благоустроенна ближайшая территория.

Впервые о рестайлинге «Нижегородца» заговорили еще в прошлом году. Тогда на объекте проведели специальное совещание , подрядчик с заказчиком определили объемы работ и сроки их выполнения. Когда договоренности были достигнуты, осталось только дождаться начала действия программы. Причем, местные жители ждали этого даже больше, чем строители.

- Я здесь провел все свое детство и юность, родители трудились на фанерном комбинате. Мы, детвора, были непритязательны: в футбол гоняли на заросшем бурьяном поле, здесь же сами заливали лед под хоккей. Но сейчас – другое время, для любительского спорта создаются хорошие условия. Нижегородцы это оценят, сомнений нет. Вы посмотрите, как на городских соревнованиях себя показывают наши школьные команды! Обновленный стадион станет хорошим подспорьем, - говорит учитель физкультуры Александр Порохов.

Известно, что в новом облике «Нижегородец» предстанет уже к концу августа. Там, где будут оттачивать мастерство будущие Кержаковы и Акинфеевы , сейчас работают строители и проектировщики. Каждый этап заранее просчитан и размерен, точность важна не только при забивании голов. Например, толщина песчано-гравийной подушки должна строго соответствовать нормативу. Иначе покрытие искусственного газона неминуемо просядет от нагрузки.

Нагруженный землей «КамАЗ» уезжает с объекта. Помахав нам рукой, водитель говорит: рейс последний, всего вывезли около 800 тонн. Однако это – лишь самая первая часть работ. Мастера сообщают, что с минуты на минуту прибудет еще один грузовик, на этот раз – с песчано-гравийной смесью. Она станет основой «подушки», которую монтажники уложат под будущее поле. Смысл данной замены объясняется просто: гравий статичен, его укладывают даже под основания будущих автодорог. Пока ждем машину, посматриваю на окрестности. Вокруг много зелени, кустарники и деревья разрослись привольно, есть и цветы. Картина радует глаз, даже приходит мысль, что ее можно сохранить, немного «подровняв».

Небольшой перерыв заканчивается по гудку автомобильного клаксона. Развернувшись, подъехавший грузовик запрокидывает кузов. Поднимается столб пыли, но это лишь малая часть из 1040 тонн, которые еще будут завезены. Здесь работает принцип слоеного пирога: выгрузить-разровнять, затем снова выгрузить. Верхним слоем ляжет еще щебенка разной фракции, таким образом получится фундамент и устойчивый к размытию дренаж. На моих глазах в дело вступает бульдозер, задача которого – распределить привезенный материал по всему периметру.

Покидая «Нижегородец», вновь ориентируюсь по навигатору. И узнаю, что в прямой близости от него находятся детский сад № 25, а также школа № 24. Без сомнений, обновленному спортивному объекту будут рады и малыши, и подростки, ведь лучшего места для занятий физкультурой не найти.

Иван БЕГМА.

Фото Андрея ВДОВИНА.