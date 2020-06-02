ФАП отметит новоселье

В селе Старые Турбаслы Орджоникидзевского района открывается новый фельдшерско-акушерский пункт. Старое здание, построенное в 1974 году, порядком поизносилось и не отвечало современным требованиям. Новое же просторное (имеет площадь в 115 кв. метров), капитальное (возведено из кирпича), и в нем есть все для того, чтобы и медики, и пациенты чувствовали себя комфортно.

Врач Радмила Юлдашева поселилась в Старых Турбаслах два года назад после замужества. Принимает больных два раза в неделю, в остальные дни ездит на работу в ГКБ №18. А вот фельдшер Гузель Маннапова и медсестра Гульнара Нурихаметова здесь в режиме ежедневного приема. Сельчане воспринимают их как членов своей семьи. Ведь когда настигает болезнь или происходит несчастный случай, именно они становятся теми единственными, к кому можно обратиться за помощью.

Гульнара Нурихаметова в ФАПе работает уже 18 лет. А вот фельдшер только обживается. Рядом с кирпичным ФАПом расположено ее служебное жилье – просторный дом с собственным двором. Теперь у ее маленьких дочек есть свои комнаты. Но ее переезд сюда можно назвать зигзагом судьбы. Ведь родилась и выросла Гузель в Старых Турбаслах, но потом уехала в Уфу. Окончила там медколледж, а после устроилась участковой медсестрой в поликлинике №1, которая относится к ГКБ №18, как и этот ФАП. В родное село возвращаться не планировала. В столице вышла замуж, родила детей. Но к выходу из декретного отпуска выяснилось, что в Старых Турбаслах строится новый фельдшерско-акушерский пункт да еще со служебным жильем.

– В первый же день пациенты встретили меня со словами: «Ой, да это наша Гузель вернулась!». Я поняла, что сделала правильный выбор, – рассказывает фельдшер.

– Ее работа предполагает быть на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Когда меня нет, на нее ложатся все обязанности: и лечение назначить может, и лекарства из аптеки выписать, – отзывается Радмила Дамировна о своей помощнице.

Однажды поздним вечером Гузель Маннапову вызвали на помощь: ребенка укусила собака, а «скорая» обещала быть только через час. Пришлось делать первичную хирургическую обработку самостоятельно. Промыв и перевязав рану, она направила мальчика в травматологический пункт.

Гузель признается, что мечтала стать медиком с детства. Ее мама, видя, как нравится дочке играть в доктора, купила ей белый халатик и игрушечный чемоданчик. В их семье медиков больше нет и родители очень гордятся своей теперь уже взрослой дочерью. Когда мы звонили ей, у Гузель едва нашлось время, чтобы пообщаться с нами. На заднем плане суета: медики наводили порядок в новом ФАПе, готовясь к скорому переезду. Этого они, как и сельчане, ждут с большим нетерпением.

Строительство ФАПа началось в июле 2019 года. Пока он возводился, пациентов принимали в школе. В новом здании предусмотрели все: современное оборудование, отдельные кабинеты врача, фельдшера, санузел (раньше туалет был на улице), пандусы для маломобильных граждан.

Алина ГАРИПОВА.