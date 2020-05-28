Мечта сбылась!

В Демском районе строителями сдан детский сад № 252 «Умка». Его проинспектировали премьер-министр правительства РБ Раиф Абдрахимов, министр образования и науки РБ Айбулат Хажин и мэр Уфы Ульфат Мустафин.

– Жители Демы получили долгожданный подарок к лету – прекрасный детский сад, где созданы прекрасные условия для детей. Чтобы обеспечить всех детишек города образовательными учреждениями, нам требуется построить 38 детских садов и 42 школы, еще 12 необходима реконструкция. Уверен, при поддержке правительства республики, нам удастся решить этот вопрос, – сказал Ульфат Мансурович, поздравляя коллектив.

Всего пару лет назад на этом месте, рядом с дорогой, соединяющий Баланово и Дему-6, был пустырь. Молодые родители, вынужденные возить детей в отдаленные детсады, мечтали о новом садике рядом с домом. Поэтому когда в декабре 2018 года сюда заехали первые экскаваторы, трактора, КамАЗы и началась очистка территории, а весной уже поднялись стены, демчане поверили в свою мечту.

Новый детсад назвали «Умка». Выбирали его путем голосования. В названии зашифрованы направления, по которым будет развиваться учреждение: Умные Малыши, Команда Академиков.

Пока здесь не слышно детских голосов, но уже со следующей недели заработает дежурная по городу группа, а после снятия режима самоизоляции детсад примет всех закрепленных к нему малышей. Всего в штате больше пятидесяти рабочих мест, из которых больше половины уже заняты.

Привлекают особое внимание места для прогулок: все двенадцать площадок оборудованы просторными верандами и игровыми комплексами, соответствующими возрасту группы. Они обустроены прорезиненным покрытием. Общая площадь – более полугектара, а само здание – две с лишним тысячи кв.м.

Но самая большая гордость «Умки» - цифровые научно-экспериментальные лаборатории, тематические кабинеты по рисованию, рабочие места для логопеда и психолога. Здесь дети смогут проводить настоящие эксперименты, изучая физические и химические свойства окружающей среды, включая звук, материалы и даже электричество.

– Детский сад рассчитан на 240 мест, будут работать 12 групп, первые из них откроются уже в ближайшее время, – говорит заведующая детским садом Татьяна Пивоварова.

Надо сказать, что опыт у Татьяны Александровны большой – до этого она более десяти лет возглавляла Детский сад №271, а начинала свой трудовой путь еще в далеком 1994 году психологом.

Отдельного внимания стоят спортивный и актовый зал. Там установлены проецирующее оборудование и экран на всю стену, где дети смогут смотреть детские игровые и познавательные программы. А шторы на сцене и оформление зала будут меняться согласно сезону года: осенне-зимнее время будут сменять весна и лето.

Общая стоимость строительства обошлось в 152,5 млн. рублей, учреждение было построено в рамках проекта «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан», а часть финансирования поступило в рамках реализации нацпроекта «Демография».

В целях безопасности, каждая группа имеет отдельный вход, согласно СанПиНу, ясельные и младшие группы расположены на первых этажах. К слову сказать, групп будет двенадцать, а откроет он свои для 240 воспитанников уже в ближайшие дни.

– А ты тоже будете ходить в этот детский сад? – спрашиваю я у девочки, которая прогуливалась на детской площадке с мамой.

– Да! И мы уже купили новые платья для садика и красивые розовые сандалии. Я, конечно, буду скучать по подругам, которые остались в старом садике, зато здесь все будет новое, и мне уже не надо будет так рано вставать, чтобы не опоздать к завтраку! – поделилась счастьем маленькая Милана.

Алина ГАРИПОВА.