Генералы солнечной эры

- Готовность номер 1. Разрешите пуск.

- Разрешаю, - прозвучал голос главы республики Радия Хабирова.

Стремительная как молния линия, взявшая начало из точки под названием «Бурзян», коснулась кружка «Уфа». Вспышка света озарила экран и следящих за ней людей, вызвав невольное «Ах!». Открытие Бурзянской солнечной электростанции в прямом эфире на площадке ВДНХ-Экспо стало ярким стартом Российского промышленного форума с участием более 150 компаний России, Германии, Италии, Белоруссии.

Деловой тон задало подписание ряда договоров с различными предприятиями, и в первую очередь с московской компанией, включившей Бурзянский район. Радий Хабиров и генеральный директор ООО «Хевел Региональная генерация» Зоя Санджиева скрепили подписи на соглашении о сотрудничестве в сфере развития солнечной энергетики и реализации инвестпроектов. Новая электростанция может работать в изолированном формате и в качестве сетевой обеспечивать бесперебойное электроснабжение всего района. В случае аварийного отключения или ремонтных работ на линии энергия будет поступать в автономном режиме в больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты продолжительностью до шести часов.

- В целом станция стала большой частью экономики, уникальность которой заключается в том, что она обладает самым большим объемом накопительной энергии в Европе — 10 МВт, что является высокотехнологичным проектом, - сказал глава республики. – Мы входим в число лидеров по солнечной энергетике в России, но не намерены останавливаться на достигнутом. У нас идет строительство довольно большой станции в Стерлибашевском районе, и мы будем их строить и дальше, поскольку климатические условия позволяют, а технологии повышают их КПД.

Обзор выставки промышленных компаний дает ясное представление о прорыве инновационных технологий в различных сферах – машиностроении, робототехнике и производстве других высокотехнологичных продуктов.

- Мы приступили к пилотному проекту – выпуску систем жизнеобеспечения (контроль вибрации двигателей, вычислитель комплексной системы кондиционирования воздуха и сигнализатор обледенения) для обновленной версии самолетов семейства Sukhoi Superjet. Он проходит в рамках импортозамещения: вместо американской системы будет российская. Цель работы – значительно обновить лайнер, снизить долю импортных комплектующих, повысить надежность и комфортабельность машины и в целом усилить ее конкурентоспособность на рынке, – рассказал генеральный директор УНПП «Молния», входящее в холдинг «Технодинамика», Борис Дорфман.

Представители askawa Nordic Ab в Уфе первый раз, однако сотрудничество с регионом налажено давно.

- Каждый десятый робот, который внедряется в России, производится системными интеграторами Башкирии, - пояснил представитель компании Антон Кадаш. - Мы считаем регион достаточно потенциальным, тем более у нас здесь партнеры по приводной и робототехнике. Ожидаем роста количества заказчиков и развития компетенций.

Форум продолжился пленарным заседанием, в котором приняли участие московские эксперты. Руководитель региона выразил благодарность предприятиям, которые работают на территории республики и определяют ее развитие, а директоров, инженеров назвал генералами мирного времени. По мнению же участников, форум– это не только обмен практиками и поиск заказчиков, но и драйвер современной экономики.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.