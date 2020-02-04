Счастливая триада

23 февраля сразу три юбилея отметит почетный работник среднего профессионального образования РФ, преподаватель высшей категории Тамара Шустер: свое 80-летие, полвека работы в авиационном техникуме и бриллиантовую свадьбу (60 лет) с любимым мужем. Сегодня о ней рассказывают ученики и коллеги.

Главная в работе

Можно сказать, что близко познакомилась с талантливым педагогом и замечательным человеком Тамарой Исааковной Шустер лишь с третьего своего «захода» в авиационный техникум. Первый был в 1979 году, когда я начала там учиться по специальности «Эксплуатация станков с программным управлением», а она вела дисциплины совсем другие, и потому я знала её лишь «вприглядку». С 83-го и до 90-го, когда меня оставили мастером производственного обучения, неоднократно слышала о ней восторженные отзывы. Продолжая учебу в авиационном институте, не раз обращалась к ней за помощью. После двухлетнего перерыва я была приглашена в техникум заведующей учебной частью, и общая работа свела с Тамарой Исааковной как с председателем предметной комиссии технологии машиностроения. Тогда убедилась на практике, насколько справедливо сложившееся в коллективе мнение о ней как о профессионале высочайшего класса – по глубоким знаниям, до мелочей придуманным методам преподавания, по человеческим качествам золотой пробы.

Организаторских способностей ей не занимать. Работа с преподавателями велась так внимательно, так четко, особенно с молодыми, которых она пестовала с первых шагов: бывала у них на занятиях, помогала конкретным советом. 50 лет в техникуме – не просто огромный опыт, которым щедро делится, это умение сохранять и передавать те лучшие традиции, что сложились в годы становления нашего учебного заведения, которое среди учреждений среднего профессионального образования занимало в Советском Союзе, а потом в России одно из ведущих мест. Слово «традиции» иногда воспринимается как нечто торжественно-официальное, но в сопряжении с личностью Тамары Исааковны это очень простые, но такие важные истины для системы образования: добросовестное и творческое отношение к работе, забота об учениках, доброжелательность и неравнодушие друг к другу. Я уж не говорю о ее занятиях, где не теряется напрасно ни одна минута в постижении предмета, где воспитание не откладывается на классные часы, а осуществляется каждым ее словом, поведением, реакцией на поступки учащихся. А чего стоит ее индивидуальная работа с проектами, которые выводили ребят в число лауреатов престижных конкурсов.

Она помогала педагогам не только своего учебного заведения - много лет руководила республиканским методобъединением по специальности «Технология машиностроения». В техникуме проходили олимпиады республиканского уровня, где она была организатором. Без приказного тона и без всякой суеты раздавала каждому поручения – ведь надо было принять множество гостей, разместить, позаботиться о питании, провести весь процесс без сучка и задоринки – иначе она не привыкла. Ее дипломатический дар, доброе отношение к людям распутывают самые, казалось бы, конфликтные ситуации. Никогда не подавляет авторитетом, может отступить, только чтобы разрулить остроту момента. В последнее время у нас менялись директора, и каждый обращался в первую очередь к ней, чтобы прояснить обстановку, понять настрой костяка педагогов, и она всегда старается нацелить на деловые достижения наилучших результатов, на основной тезис в образовании: обучать и воспитывать.

Выпускников у неё - полгорода. Многие получили высшее образование, продолжив учебу по ее совету, заняли достаточно видные места в промышленности и науке по той специализации, что прописана в их дипломах по окончании техникума. Навещают ее целыми выпусками, когда через 5-10, более 20 лет собираются вместе. Слова благодарности не раз произносили нынешние руководящие работники УМПО – Артем Шеменков, заместитель управляющего директора, директор по качеству продукции, Линар Садыков, зам. начальника цеха по технической части, Рамиль Самигуллин, начальник технического бюро цеха, Сагит Сатаев, увы, ныне покойный, но был токарь – золотые руки, такого типа, как Гоша Алексея Баталова в оскароносном фильме «Москва слезам не верит». А сколько в УГАТУ её бывших питомцев! У неё сотни выпускников, помнит почти всех, а уж её никто не забывает.

Она никогда не кичится высокими званиями, почетными грамотами, похвалами в свой адрес, очень скромный человек, выдержанный, интеллигентный. А выдастся свободная минутка, она притулится у столика с книжкой в руках. Иногда чаю попьем в перерыве, так одни разговоры о новых публикациях, о театральных премьерах и, конечно же, о наших учениках. Как ни крути, но это всегда основная тема не только на педсоветах.

Однажды Тамара Исааковна заикнулась, что пора бы и на отдых, и сама же заскучала: как буду без техникума? А вот как техникум без нее? Она главная творческая заводила в той нашей общей работе, что настроена на высокое качество, на реальный успех в подготовке специалистов.

Ирина Макарова,

преподаватель Уфимского

авиационного техникума

Главная в судьбе

Когда я училась в школе, очень хотела стать учительницей. В нашей дюртюлинской газете даже был опубликован мой реферат с названием «Моя мечта». Однако родители, видя, как легко мне даются математика и физика, сориентировали на техническую специальность. А я-то как раз в себе сомневалась и боялась, что для поступления в институт не наберу нужных баллов, поэтому после 9-го класса выбрала авиационный техникум, тем более что могла в Уфе жить у бабушки с дедушкой.

И вот однажды, почти в самом начале учебы, выбралась пораньше, чтобы успеть на трамвай, и следом из того же подъезда выходит… наш преподаватель Тамара Исааковна Шустер. Она удивилась не меньше меня: оказалось, живет на 3-м этаже, а мои бабуля с дедулей - на 7-м. Так получилось, что мы очень часто встречались то по дороге в техникум, то на обратном пути, и наши разговоры были для меня невероятно интересны и полезны, а её ненавязчивые вопросы, как правило, касались самых для меня важных тем. Своей доброжелательностью она располагала к доверию, и я многим с ней делилась. Как-то обмолвилась, что мечтала о педагогической работе, она вроде бы шутливо откликнулась: «Вот и хорошо, окончишь институт – придешь на мое место».

В 1997 году после получения красного диплома в техникуме я действительно стала студенткой Авиационного университета и теперь уже нередко попадала в один трамвай с профессором Львом Шмульевичем Шустером, мужем Тамары Исааковны…

А самое судьбоносное событие для меня произошло в 2004 году, когда бабуля меня встретила словами: «Спускайся на 3-й этаж, тебя просила зайти Тамара Исааковна». И со своим симпатичным напором она произнесла, едва открыв мне дверь: «Ирина, срочно выходи в техникум на работу, Светлана Васильевна заболела». Вот ведь какая: запомнила наш давний разговор, вроде бы шутливый, и постаралась, чтобы осуществилось то, о чем я мечтала, к чему стремилась. С тех пор, уже в течение 15 лет, я преподаю – вначале в техникуме, а с 2007 года перешла на постоянную работу в УГАТУ, откликаясь иногда на просьбы техникума взять руководство дипломниками. Интересно, что мы теперь на одной кафедре с профессором Шустером – основ конструирования механизмов и машин. А с Тамарой Исаковной рады, если изредка встречаемся в подъезде ее дома, куда прихожу в гости к родным. Я давно переехала, когда вышла замуж. Дочь Анастасия в одиннадцатом классе, уже старше той девочки, которая училась в техникуме и, на свое счастье, попала под дружескую опеку Тамары Исааковны.

Ловлю себя на том, что в своих методах обучения невольно, а поначалу, может и специально, перенимаю её опыт. Она очень строгий преподаватель – не пропустит ни одной халтурной работы, моя подружка до сих пор вспоминает, что ходила к ней сдавать 8 раз. При этом всегда старается прийти на помощь, вникнуть в жизненные обстоятельства, объяснить непонятную тему. Тамара Исааковна всегда замечает, как выглядят ребята, не расстроены ли чем-то дома, порой даже деньги вынет из сумочки: «Сходи-ка в столовую, ты что-то бледный» - знает семейное положение, не всегда благополучное. Мудрый она и добрый человек, у нее учиться и учиться, как жить достойно, с пользой для людей.

Ирина Горлова,

старший преподаватель УГАТУ

Главная в семье

Те, кого любят, всегда счастливы. Я - счастливый человек, потому что у меня есть любящие меня люди, те, кому важна моя судьба, моя жизнь, мое настроение, мои желания и мечты. Я - счастливый человек, потому что моя бабушка, мама моей мамы, объяснила мне еще в подростковом возрасте, что каждый человек является частью чего-то большого и важного и что у каждого есть свое предназначение.

Родители моей мамы выросли в послевоенное время, прошли самые разные трудности, с которыми часто сталкивались их сверстники. Сложная жизнь закалила характер, выработала упорство, умение достигать целей. Работа и профессия всегда являлась важнейшей составляющей жизни бабушки и дедушки, которые сочетали свою трудовую деятельность с бытом и заботой о близких, одним из которых был и остаюсь я. Бабушка привела меня в профессию, научила быть внимательным, поддерживала желание стать лучше. Вместе с дедушкой она направляла меня, подсказывала правильный путь, огорчалась и радовалась вместе со мной. Благодаря ей я научился видеть в технике красоту и гармонию, которые всегда лежат в основе успеха не только в искусстве, но и в науке. И сейчас вижу все тот же огонь в глазах, когда она говорит о своей работе, своих учениках. Теперь преподаю и понимаю ее чувства, когда на педагога устремлены глаза тех, кто только ищет себя в профессии и кому надо показать ее необходимость и важность.

Я много раз был свидетелем того, как к ней обращались студенты не только для консультаций по предмету, но и по самым разным жизненным вопросам, и для каждого из них она находила доброе слово и совет. Многие из тех, кто у нее учился, сейчас взрослые люди и занимают ответственные должности. Знаю, что они и сейчас общаются с бабушкой, напоминают о себе звонками и сообщениями, поздравляют с праздниками. Бабушка стала для них не только преподавателем, но и другом.

Хочу сказать то же и о себе: бабушка - мой друг, это, думаю, не каждый человек моего возраста может сказать о себе. Можно в любое время обратиться к ней с вопросом, и не только профессиональным, и знаю, что она поймет и поможет. Бабушка никогда не откажет, ссылаясь на занятость, хотя ее день всегда загружен работой в техникуме и дома. Она умеет поддерживать уют, всегда готова устроить праздник, любит принимать гостей, и это при том, что продолжает преподавать. Ее стаж - более 50 лет, что фактически равняется двойному стажу обычного работающего человека. Но при этом в нашем общем доме всегда так комфортно, как будто он - ее основная работа. Достоинства моей любимой замечательной бабушки Тамары Исааковны трудно перечислить. Но главное - любовь, которую она дарит мне и моим двоюродным братьям – Максиму и Косте, сестре Ксюше. К этому можно добавить веру в жизнь, оптимизм, жажду знаний, желание многого достичь. Спасибо ей за это! Хочу пожелать моей бабушке долгих лет вместе с дедушкой, бодрости, здоровья, творчества и интереса к жизни!

Илья Емаев,

старший преподаватель УГАТУ,

кандидат технических наук