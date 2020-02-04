Министерский заплыв в долгожданном бассейне

На бульваре Тухвата Янаби состоялось открытие долгожданного спортивно-плавательного комплекса. В церемонии приняли участие первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров, мэр Уфы Ульфат Мустафин, министр спорта и молодежной политики РБ Руслан Хабибов.

Андрей Назаров подчеркнул, что открытие данного комплекса – лишь первый шаг в инициированном главой региона Радием Хабаровым начинании. Согласно ему, в ближайшие четыре года в республике будет построено еще 16 крупных водно-спортивных объектов.

- Мы создадим все возможности для того, чтобы жители Уфы и республики занимались спортом. Для этого предстоит построить большое количество не только бассейнов, но и дворцов спорта, и других объектов, многие из которых будут уникальными. Кто знает, скольким молодым спортсменам это даст поддержку? Пусть они становятся лидерами в своих видах, чемпионами. И повысят престиж нашего региона! – отметил он.

На вывеске красуется: «Центр спортивного плавания Башкортостана». Как рассказал его директор Радис Габдрахманов, бассейн возведен и оборудован в соответствии с современными техническими стандартами: «Ширина каждой из четырех дорожек составляет два с половиной метра, установлены стартовые подиумы. Система электронного финиша простая, но ее можно усовершенствовать. Вообще, чаша бассейна уже изначально приспособлена для электроники, что бывает не всегда».

Большое электронное табло демонстрирует показатели: температура воздуха в помещении - в пределах тридцати градусов тепла, вода холоднее на два деления. Температурный режим и влажность воздуха поддерживает система климат-контроля. Стены бассейна, выполненные из эргономичного материала, хорошо держат тепло. Маленький нюанс: даже номерки для одежды в гардеробной были изготовлены из композитного состава в цехе УМПО.

По словам Радиса Габдрахманова, в стенах комплекса скоро откроется спортивная школа, способная принять до 800 детей.

О том, почему этот вид спорта советуют даже врачи, рассказал тренер Илья Архиреев:

- В отличие от силовых видов спорта, здесь нет осевой нагрузки на суставы. Мы будем принимать мальчишек и девчонок с семилетнего возраста, нужна лишь разрешающая справка от врача. Но бывает и так, что приходят ребята, специально направленные ортопедами, неврологами. Данный бассейна очень востребован, ведь с прекращением работы «Нефтяника» черниковцы остались практически без своей воды. Кто-то ездил в центральную часть города, кто-то в Зеленую рощу.

В этом бассейне также будут тренироваться профессиональные спортсмены. Любой пловец знает, сколь важно поддержание хорошего мышечного тонуса. Потому на втором этаже нового комплекса есть полностью оснащенный тренажерный зал. Большинство снарядов адаптированы специально для пловцов.

Юноши и девушки совершили показательный заплыв и остались довольны новым комплексом: здесь им предстоит не только тренироваться, но и выступать на соревнованиях. Испытал воду и министр молодежной политики и спорта РБ Руслан Хабибов. По его словам, на сегодняшний день обеспеченность жителей столицы бассейнами составляет всего 14 процентов. Эта цифра, конечно, далека от желаемой, но уже к 2024 году ситуацию обещают улучшить. Мэр Уфы Ульфат Мустафин напомнил, что еще один водно-спортивный комплекс начинает возводиться в Шакше.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.