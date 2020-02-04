В проекте – детские сады, мост, парки и бассейн

Глава администрации города Ульфат Мустафин продолжает планомерно посещать районы столицы для встречи с местными жителями. Он уже выезжал в Дему и Советский район, наступил черед Орджоникидзевского. Собрание с участием представителей мэрии и активистами прошло во Дворце молодежи УГНТУ.

В своем отчете глава района Марат Галиуллин рассказал об уже реализованных и запущенных в работу проектах. Так были открыты стадион шорт-трека, фельдшерско-акушерский пункт в Старых Турбаслах и дом для фельдшера при нем, пожарная часть с физкультурно-оздоровительным комплексом. На территории детского дома №1 по улице Блюхера построена универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием. Кроме того, в этом детском доме создана социальная гостиница для выпускников, в которой они обретают навыки самостоятельной жизни. На территории гимназии №86 появился мини-стадион, и в этом году появятся еще два многофункциональных спорткомплекса на территории школ №129 и №99. Таким образом, в Орджоникидзевском районе будут полностью реконструированы 12 школьных стадионов, 6 из них с помощью ПАО «Башнефть». Значительно облегчило жизнь автомобилистам открытие Тимашевского путепровода.

На стадии проектирования парк культуры и отдыха Нефтехимиков, где предполагается строительство различных спортивных молодежных площадок. Рассматривается вопрос строительства нового здания Дома культуры в поселке Старые Турбаслы. Сейчас он представляет собой деревянную постройку, возведенную в 1905 году.

В этом году начнется строительство моста через Белую в створе улицы Интернациональной. Запланирована реконструкция Башкирского театра кукол. Завершается капитальный ремонт единственного в городе 50-метрового плавательного бассейна «Нефтяник». Государственную экспертизу прошел проект реконструкции стадиона «Строитель» и ожидается начало строительства второй очереди в Центре шорт-трека, где также предусмотрен плавательный бассейн.

В сезон благоустройства продолжится масштабная реконструкция сквера рядом с Городским Дворцом культуры и фонтана «Танцующие журавли», а также парка Победы. В нем уже обновлен Мемориальный комплекс М. Губайдуллина и А. Матросова, восстановлена Дежневская лестница от стадиона «Нефтяник» до реки Белой.



Из зала прозвучали вопросы о коммунальном хозяйстве, транспортном сообщении, а также об освещении и состоянии дорог.

- Проблемой для нашего района является состояние дорог в промышленной зоне. Здесь необходим капитальный ремонт примыкающих улиц: Кислородной, Юбилейной, Строительной, Путейской. Есть необходимость в устройстве щебеночного покрытия на улицах частного сектора, - сообщил первый заместитель главы администрации Орджоникидзевского района Игорь Трухневич.

От жителей, особенно частного сектора и отдаленных территорий, поступают жалобы на переполненность и нехватку контейнеров для сбора ТКО. Эту проблему удалось решить в поселке Тимашево, где по Программе поддержки местных инициатив установили 6 контейнерных площадок (42 контейнера).

Одна из болевых точек всей Черниковки и промзоны – освещенность улиц. К началу учебного года специалисты «Уфагорсвета» установили 269 опор освещения на подходах и территории 55 образовательных учреждений, улучшено освещение на улицах Мугаттарова, Сыртланова. Но в районе необходимо еще 500 светоточек.

С 2002 года застраивается квартал по улице М. Горького. Здесь снесено 24 многоквартирных дома, введены в эксплуатацию 14 новостроек. В результате население увеличилось более чем на 3 тысячи человек, но при этом не был построен ни один объект образования. Ближайшие к застраиваемой территории 3 детских сада и школа перегружены. Здесь просто необходим детский сад, есть проект на 120 мест на земельном участке ул. Мира, 36а.

Аналогичная ситуация в микрорайоне «Зеленый берег» и в квартале на ул. Российской. Там тоже есть потребность в дошкольном учреждении на 100 детей. Кроме того, требуется детский сад в поселке Ст. Турбаслы, где в настоящее время проживают 203 ребенка дошкольного возраста.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» медицинскими учреждениями привлечены средства в размере 8,6 млн рублей, в основном на приобретение дорогостоящего оборудования, однако лечебным учреждениям района требуется капитальный ремонт, в частности ждет реконструкции больница №8, нужны дополнительные помещения в роддоме №3.

Мария Николаева, Мария Апкаримова.

Фото Андрея Вдовина.