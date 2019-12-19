Стоят они на страже мира

На торжественном вечере в честь 60-летия создания в стране Ракетных войск стратегического назначения чествовали ветеранов и 37 солдат-срочников, которым также предстоит крепить ядерный щит страны. Во вторник в фойе Городского дворца культуры была развернута фотовыставка новых видов ракет, а приглашенные мальчишки, да и девчонки - ученики кадетских классов, юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов - с удовольствием рассматривали выставку стрелкового оружия и прицеливались из автоматов.

В празднике приняли участие первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов, исполняющий обязанности военного комиссара РБ Рим Мусин, инспектор Центрального военного округа Минобороны РФ Тимофей Азаров, председатель Комитета ветеранов РВСН РБ Анатолий Балтинский, председатель Совета ветеранов РБ Валерий Шарипов, представители общественных организаций.

Поздравляя присутствующих от имени мэра, Салават Хусаинов отметил:

- Служба в Ракетных войсках требует глубоких знаний, большой выдержки, личного мужества и отваги. Находясь на посту день и ночь, ракетчики являются надежной гарантией безопасности нашей страны. Дорогие ветераны! Вы честно и добросовестно служили родине. От всей души выражаю вам сердечную благодарность!

Кстати, мэр Уфы Ульфат Мустафин нес службу именно в этих войсках.

Итак, 60 лет назад было принято решение о создании Ракетных войск стратегического назначения. Ядерный паритет с США был достигнут к середине 1970-х. И именно создание ракетно-ядерного оружия позволяет гражданам нашей родины сегодня жить в мирных условиях. А наша республика может гордиться своим вкладом в выполнение этой задачи: у нас в течение 30 лет работал 487 Центральный авторемонтный завод, входивший в состав РВСН - он занимался ремонтом многоосных колесных шасси тягачей семейства МАЗ.

Уроженцы нашей республики участвовали в создании Ракетных войск, занимали ключевые посты в Вооруженных силах РФ. Например, гвардии подполковник Ахметзян Абдулхаликович Азнабаев, которому в этом году исполнилось бы 90 лет, начал службу в 1944 году стрелком-радистом фронтового бомбардировщика «Бостон», поставленного по ленд-лизу. Затем, закончив вновь созданный ракетный факультет Военно-политической академии им. Ленина, служил в Омском отдельном корпусе замкомандиром ракетного полка. Полк входил в состав ракетной бригады, на вооружении которой стояли ракеты тяжелого класса Р-16 с термоядерными зарядами. Условия службы были тяжелыми: глухая тайга, сильные морозы. Ахметзян Азнабаев участвовал в развертывании одного из первых в стране ракетных стратегических комплексов. Полк периодически выезжал на Байконур для проведения учебно-боевых пусков штатных ракет.

Присутствовавшие в зале ветераны были награждены почетными грамотами администрации Уфы, Почетными грамотами Военного комиссариата РБ и Республиканской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также медалями «60 лет РВСН России».

В настоящее время в ракетных гарнизонах служат около 160 уроженцев республики.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

Фото Андрея Вдовина.