Добро возвращается бумерангом

Люди без определенного места жительства хорошо знают эти две точки на карте города – на Доке и в районе стадиона Гастелло команда добровольцев из клуба «Гелиос» четыре раза в неделю организует для них горячее питание.

Печальная история

– Пока арендуем несколько комнат в нежилых бараках. Здесь готовим еду, встречаем гостей и кормим их. А в дальнейшем, конечно, мечтаем открыть социальный приют, – говорит один из организаторов Альфиза Нигмадьянова.

Сейчас мы находимся с ними на первой точке. После того, как бездомные разойдутся, волонтеры заполнят термосы и отправятся на Док. Раньше было еще два пункта – в Инорсе и Колгуевском. Но нет возможности для доставки, поэтому пришлось сократить свое присутствие.

А началось все в 2012 году. После смерти матери, оказавшись наедине со своей бедой, юноша по имени Андрей начал подкармливать бездомных. Мамины коллеги решили поддержать его. Начавшееся с оказания помощи нескольким несчастным дело сегодня расширило свои границы и уже поставлено на поток: бездомные получают горячее питание, у них есть возможность постричься, помыться, переодеться.

Каждый понедельник, среду, пятницу и субботу у подъезда собираются более сорока человек. Несмотря на то, что все приходят голодные, замерзшие, среди них никогда не бывает конфликтов, заходят в порядке очереди, и каждый из них знает – здесь ему помогут и словом, и делом.

– Нетрезвые, конечно, не в чести, но все же мы уделяем внимание каждому, кто приходит к нам, – говорит Альфиза, заводя нас на кухню. Столы, можно сказать, полны угощений: большая сумка выпечки, сыры, колбасы, сардельки, на столе килограммов 5-6 хлеба, печенье, конфеты… И все это несут добровольцы, неравнодушные горожане. Если раньше организаторы покупали продукты сами, то с развитием рекламы в социальных сетях помощников стало больше.

Например, сумка с пиццей, сосисками в тесте, булочками с маком и кунжутом – гостинцы от постоянного доброжелателя Марины Варгановой, которая работает бухгалтером в одной из компаний. Ее директор является владельцем сети пекарен. А так как в таких заведениях срок реализации товара только 24 часа (а при правильном хранении выпечка пригодна для пищи до пяти суток), то после этого товар выставляется на продажу с уценкой. Женщина выкупает весь уцененный товар и привозит волонтерам.

– Я в этой жизни видела и грубость, и черствость, и беззаконие. Здесь же попала в мир, где царит доброта и каждый, даже самый опустившийся на дно, может получить надежду, доброе отношение и начать жизнь с начала, – говорит она.

Господь воздаст

Таких спонсоров, как Марина, единицы, но постоянные помощники есть всегда, хотя в «Гелиосе» рады каждому, даже тому, кто пришел лишь с куском хлеба.

– Есть у нас молодой человек – Саша Рассказов, он раз в неделю заходит к нам с пачкой кетчупа, горсточкой конфет и батоном. А другой приносит тушку мяса. Мы одинаково рады и первому, и второму, потому что они искренне хотят помочь, – говорят повара Леонид и Назифа.

Особенно изобилие мяса наблюдается во время Курбан-байрам, когда мусульмане должны отдать нуждающимся четверть жертвенного животного. Если остаются излишки, добровольцы раздают их многодетным.

– В моем доме живет семья – пятеро детей и мама ютятся в маленькой комнатушке. Приличные люди, но им порой не на что купить мясо, хлеб. Но, несмотря на стесненные условия, старшая дочь окончила школу на золотую медаль и поступила в Казанский университет. Там, где есть добро, есть и чудо, - привела пример Альфиза.

Когда в 2012 году добровольцы только приступили к благотворительной деятельности, два раза в неделю на свои средства приобретали продукты и кормили бездомных. Но в один момент начались сложности – не хватало рук, денег, не было помещения…

– Когда появился Анатолий Б. и принес мешок гречки, у нас на глазах слезы навернулись, – вспоминает женщина.

Мужчина стал помогать постоянно, заручившись его поддержкой, «гелиосовцы» рискнули кормить людей и по пятницам. За доброе дело судьба вознаградила Анатолия и его супругу. Спустя некоторое время у пары наконец появился на свет ребенок, на рождение которого они уже потеряли всякую надежду, объездив всех врачей.

Надежда есть

Команда пополнилась еще одним волонтером – Сергеем, благодаря ему появилась возможность оплачивать аренду помещения, приобрести душевые кабины.

– Каждый человек имеет право стать лучше. К сожалению, наше общество пресекает его своим высокомерием и ханжеством. К примеру, немногие готовы взять на работу бывшего заключенного или человека без места регистрации, без документов и отказывают, даже не узнав его, – огорчается волонтер.

Например, их бывший подопечный Ахат Камалетдинов большую часть жизни провел в местах заключения. Родителей за это время не стало, и, когда вышел на свободу, выяснилось, что он никому уже не нужен, даже в родном доме ему не нашлось места. Так мужчина оказался на улице.

– Когда он пришел к нам, на него нельзя было взглянуть без слез: грязная одежда, от сильного запаха глаза резало – близко подойти было невозможно, – вспоминает Альфиза.

Его отмыли, накормили, постригли, приодели, и он стал помогать таким же несчастным, как он сам. Постояльцы особенно полюбили плов, который готовил бывший сиделец. Через некоторое время мужчина даже устроился на работу, а весь свой заработок тратил на покупку продуктов для всех. Но, к сожалению, на работе не все хорошо относились к нему, это его огорчало, и он стал потихоньку прикладываться к бутылке. Прошлой зимой «друзья» принесли весть о том, что он где-то замерз…

Но в практике «гелиосовцев» немало и позитивных примеров. Например, несколько лет назад к ним обратился Тагир, приехавший из Благовещенска. После смерти родителей между ним и сестрами возник конфликт. Из уважения к памяти родителей он оставил родной дом и уехал в столицу. Первое время работал, снимал квартиру, но, позарившись на большой куш, стал жертвой мошенников и потерял документы. После этого не мог устроиться на работу, оплачивать квартиру и оказался на улице. Во время ночлежки в социальном приюте на Колгуевском узнал о деятельности «Гелиоса». Набрался смелости и обратился сюда за помощью. Когда его привели в порядок, пятидесятилетний мужчина оказался двадцатипятилетним молодым человеком. Ему помогли восстановить документы, устроиться грузчиком в одну из торговых сетей. Трудолюбивого юношу заметил директор магазина, через некоторое время посадил за кассу, а увидев его порядочность, рекомендовал в администраторы. Сейчас молодой человек собирается купить квартиру и часто навещает своих спасителей.

– Врачи, педагоги, психологи у нас есть, нам бы в команду грамотного юриста и небольшую помощь в оформлении документов, а еще нужны помещения, тогда и возможности помочь было бы больше, – сокрушаются добровольцы.

– Живу велением сердца. Других интересов у меня нет. Если перестану помогать, перестану жить, – говорит Андрей, лидер движения помощи бездомным. Звучит, может быть, высокопарно, но это правда.

Алина ГАРИПОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.